20+ доказательств того, что настоящие герои носят не плащи, а белые халаты

Прием у врача — это всегда стресс: бесконечная ходьба по кабинетам, большие очереди, хмурые лица. Однако встречаются доктора, которые не только прекрасно справляются со своей работой, но и вносят небольшую толику позитива. Именно благодаря этим людям посещение больниц не кажется таким уж тяжелым занятием.

Авторы AdMe.ru взахлеб читают истории о простых врачах, которые не теряют чувства юмора даже в условиях тяжелых трудовых будней. И вам тоже советуем не пропустить эти бриллианты. А в бонусе вы найдете доказательство того, что ветеринары тоже крутые.

Подходят 2 врача за кофе. Отдаю одному из них капучино с тюльпаном нарисованным. Первый врач говорит: «О, смотри, тебе сердечко нарисовали». Второй отвечает: «Это не сердечко». Разворачивает стакан на 180°: «Это мое профессиональное». Смотрю, а у него на бейдже написано: «Врач-колопроктолог». © Hades931 / Pikabu

Работаю врачом. Каждое утро у нас планерка. После ночи, уставшая, сидела в первом ряду, прикрыла глаза на минутку и уснула. Проснулась оттого, что ударилась лбом о впереди стоящий стол, да еще так звучно, с треском. Ничего умнее не придумала, чем вскочить, поднять руки и закричать: «ОП-ЛЯ». До сих пор ржу, вспоминая выражение лица главврача. © Подслушано / Ideer

Одна бабуля приходила на прием к врачу (моему) с просьбой: «Доктор, выпишите мне справку, чтобы деревья спилили, а то у меня темно». В ЖЭУ сказали: «Если доктор справку даст — спилим». В ЖЭУ думали, что пошутили и отделались, а доктор тоже пошутил — дал справку. © prostooksana / Bash.im

После 5 часов схваток я заявила врачу: «Я передумала, не пойду рожать!» А доктор, веселый такой мужик, мне ответил: «Никто еще от меня беременной не уходил!» Ну а еще через 3 часа я стала мамой замечательного мальчика. © Палата № 6 / VK

Знакомый врач-терапевт рассказал на днях историю. Далее от его лица. Есть у меня пациент преклонного возраста, который практически каждый день приходит. Скучно старику, выдумывает проблемы и привлекает внимание. А тут пропал на целые 2 недели. По его возвращении я спросил: «А где вы были 2 недели?» И получил гениальный ответ: «Извините, я болел!» Занавес. © aikoo / Pikabu

Работаю врачом в поликлинике, на днях была на вечерней смене. Случился вызов на дом, наша скорая помощь поехала к больному. Когда мы пришли, нас встретил мужчина за накрытым столом со всякими блюдами. Мы были возмущены, что пришлось ехать по ложному вызову, но поесть остались. © Подслушано / Ideer

Подруга рассказала. Ей врач в карте написал: «Диагноз — подозрение на апендицит». А снизу другой врач дописал в графе «Замечания для скорой»: «Слово „аппендицит“ пишется с двумя „п“». © Аня / Bash.im

В роддоме оказалась в одной палате с женщиной, которая в 46 лет родила первенца. Пришла медсестра и объявила: «Сейчас я научу вас сцеживать молоко». Эта мамочка: «Кого? Меня? Да я 30 лет дояркой работаю!» © Галина Лукашева / Facebook

Форум врачей. Сегодня просто чудный звонок: «А то вот я лечилась у одного врача — так он совсем-совсем не помог. Назначил какие-то таблетки, а они совсем не помогли. Я, правда, их пить не стала, побоялась, но врач вообще не помог». © Unknown author / Bash.im

Я сказал своему врачу, что повредил руку в двух местах. Он велел мне перестать ходить в такие места. © Mudathir Kahlwn / Quora

Пришел пациент и заявил, что не может сгибать колено. Попросил его снять брюки, чтобы я мог осмотреть ногу. Причина заключалась в том, что у него была гипсовая повязка вокруг колена! © Ochib / Reddit

Спускаюсь сегодня по лестнице, а навстречу — соседка. Остановила меня и говорит: «Я знаю, что вы с супругой скрываете от всего подъезда!». Тут я впадаю в ступор и думаю, что мы такого натворили. В итоге спрашиваю: «А что мы скрываем-то?». «Я знаю, вы медики. Посмотрите моего ребенка!». Ладно хоть не шантажировала. © Unknown author / Bash.im

Работал в сельской акушерской больнице, назначил пациентке витамин B6. Через несколько недель она перезвонила мне и сказала, что не нашла витамин B6, поэтому купила B12 и уменьшила дозу в 2 раза. © Ngr101 / Reddit

Вы не представляете, какое ощущение испытываешь, когда приходишь к доктору на прием в 312-й кабинет, а он (после диагностики) говорит, что надо еще посетить 203-й. Заходишь в 203-й, а там сидит ОН ЖЕ! Реально думала, что я перелечилась. Ну не мог он быстрее меня перебежать на другой этаж в другое крыло здания! А оказалось, это 2 брата-близнеца. Только с разными специализациями. © doovy / Pikabu

О да, до сих пор помню, как на УЗИ почек мне сказали: «Ну почки у вас, конечно, замечательные, всю жизнь бы смотрела» или «Ну что за легкие! Ни хрипов, ни кашля — прелесть!». Врачебные комплименты великолепны. © _dont_for_you / Twitter

Мы сотрудники выездной бригады (врач и медсестра). Дальше подборка лучших просьб от пациентов: вынести мусор («Все равно мимо помойки идете».); поменять лампочку; выгулять собаку. © VysAS / Pikabu

Однажды, давным-давно, строгая тетя-гинеколог меня спросила: «Живете?» Я подумала, что вроде я не у психиатра, значит, вопрос не с подвохом. Говорю: «Э-э-э... Улица Бумажников, 17». А она не об этом. © Bjorktobe / Twitter

Звоню в районную поликлинику: «Здравствуйте, у вас как рентген-кабинет работает?».

«Здравствуйте. Ну неплохо!». © Unknown author / Bash

«Здравствуйте. Ну неплохо!». © Unknown author / Bash Было 3 часа ночи, а я дежурил с 8 утра. Я был измотан. Вошел хорошо одетый мужчина со своим 8-летним здоровым сыном. Я спросил его, в чем проблема. Он сказал: «Ну, я был на свадьбе, и мне пришло в голову, что мой сын невысокого роста. Можете ли вы дать ему что-нибудь прямо сейчас, чтобы он стал выше?» © Sxhpott1 / Reddit

Помню парня, который обратился в скорую помощь, потому что его приложение на iPhone сказало ему, что у него плохой сон. © XLpho / Reddit

Историю рассказал товарищ. Его тесть, Саша, со своим другом-доктором, Вовой, сидел на кухне. А у Саши было 2 дочки, и так получилось, что первой родила младшая.

Короче, Саша решил похвалиться: «А пойдем, Вова, я тебе внука покажу». Вова как хирург осмотрел малыша, ручки, ножки. Вынес вердикт: «Нормальный, здоровый ребенок». Проходит год, рожает старшая дочь, тесть с другом Вовой сидят на кухне, расслабляются после трудовой недели."А пойдем, Вова, я тебе внука покажу«.Пошли, доктор осмотрел малыша, ручки, ножки. И говорит: «Нормальный, здоровый ребенок». И, отвернувшись, пробурчал себе под нос: «Только почему-то не растет». © 07Andru / Pikabu

Короче, Саша решил похвалиться: «А пойдем, Вова, я тебе внука покажу». Вова как хирург осмотрел малыша, ручки, ножки. Вынес вердикт: «Нормальный, здоровый ребенок». Проходит год, рожает старшая дочь, тесть с другом Вовой сидят на кухне, расслабляются после трудовой недели."А пойдем, Вова, я тебе внука покажу«.Пошли, доктор осмотрел малыша, ручки, ножки. И говорит: «Нормальный, здоровый ребенок». И, отвернувшись, пробурчал себе под нос: «Только почему-то не растет». © 07Andru / Pikabu Сижу, полморды онемело, полный рот ваты, зуб весь раскурочен, и тут доктор говорит: «Подождите секундочку» — и отходит. А еще через пару секунд я вижу его уже в пальто, шапке на выходе с фразой: «Всем пока, до понедельника!» Мой рев недобитого мамонта «ыуа?» слышала вся стоматология. А тут вдруг и мой доктор вернулся. Тот был его близнец. © AnnaMain / AdMe

Я отказалась от дробления камня в почке, когда подслушала, как врач медсестре говорит: «Мы ей раздробим, конечно, но свой такой я бы дробить не стал. Но ее направил главный хирург, сама знаешь, нельзя ей говорить». Через некоторое время узнала, что меня специально попросили подождать возле кабинета и двери неплотно прикрыли. © Хищный ЗаИц / AdMe

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