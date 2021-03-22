20+ человек, которые не просто смастерили кулоны и сережки, а вложили в них максимум смысла

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В поисках идеального или уникального украшения люди не только обращаются за помощью к ювелирам, но и сами пытаются смастерить красоту. И им нужно отдать должное, ведь у некоторых это очень здорово получается. Даже не верится, что с помощью смолы, глины, сухоцветов и блесток можно создать колье, серьги и другие украшения.

Мы в AdMe.ru любим людей с золотыми руками и искренне восхищаемся их трудоемкой работой и потрясающими результатами.

«Я смастерила кулон в стиле северного сияния»

Детский рисунок и его воплощение

«Берни Сандерс со своими легендарными варежками (булавка, брошь)»

«Это колье я сделала из полимерной глины. Его центральным элементом является прекрасный лабрадорит»

«Просто хочу поделиться новыми кольцами, которые я сделала»

«Я хотел бы узнать ваше мнение о моем последнем кулоне»

Выглядит как ключ от космического корабля! Реально круто! Молодец! © TheBlueSerene / Reddit

«Просто хотел поделиться некоторыми своими новыми творениями. Все из золота и натуральных драгоценных камней»

«Наконец-то закончили делать эти парные обручальные кольца. Корпус из серебра, а камень — кварц»

«Посмотрите на мою последнюю работу»

«Я сделал колье и назвал его „Цвета природы“»

Серьги ручной работы с пресноводным жемчугом

«Я сделала радужное колье и серьги»

«Серьги из стерлингового серебра. Называю их индустриальным шиком»

«Колье, которое я сделал недавно»

Боже мой. Это действительно потрясающе. Вы сделали это?! Это так мило и нестандартно. Тот, для кого это сделано, будет очень рад. © msjacqdaripper / Reddit

«Моя тетя делает этих очаровательных пауков»

«Мои ожерелья ручной работы. Люблю их»

«Я только что закончил делать эти украшения. Все из чистого серебра»

«Сделал это для одной мамы с логотипом ее бренда. Думаю, получилось неплохо»

«Кулон ручной работы. Действительно испытал свои умения на нем. Надеюсь, вам понравится»

«Женщина попросила меня сделать брошь для ее дочери. Она планирует преподнести ей этот особенный подарок, когда та пойдет примерять свадебное платье»

«Я пробовала воссоздать розовый кварц из глины»

Глина? Это чертовски красиво. Я бы поспорила на то, что это настоящий кристалл. © Hunnycubs / Reddit

«Создание одной пары сережек начинается с такого многообразия фурнитуры, от которой разбегаются глаза»

«В какой-то определенный момент в голове складывается картинка... И вот что получается».

«Примерно 2 года назад я изготовила свой первый космический кулон»

«Поступили предложения сделать космические сережки и прочие украшения в этой тематике. Я с удовольствием экспериментировала, и теперь мне захотелось поделиться некоторыми своими работами».

За каждым детским рисунком стоит история

«Я сделал копию булавки для галстука, которую носил мой прапрадед»