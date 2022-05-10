20+ мастеров, которые доказали, что самодельные подарки могут быть нереально крутыми

Хороший подарок можно искать часами в магазинах. Но это не проблема для героев нашей статьи, ведь они могут все сделать своими руками. А дарителю остается только наслаждаться кружкой с рисунками из любимого фильма, изящной вышивкой — напоминанием о дне свадьбы или вязаной игрушкой.

Мы в AdMe.ru любим и подарки, и творческих людей, поэтому не смогли пройти мимо подобного сочетания. А еще тоже хотим себе такие подарки.

«Я 5 лет не могла забеременеть и игрушки вязала только в подарок чужим детям. Но вот я наконец-то могу сделать это для своего сына!»

«Этот набор я называю „Вместе лучше“. Свадебный подарок для хорошего друга»

«Заснеженные горы. Подарок для моих родителей на Рождество»

«Мой первый проект по деревообработке. Это подарок для моей девушки, она сейчас работает над диссертацией по генетике»

«Вышила приглашение на свадьбу моей сестры»

«Подарок от моей подруги на юбилей. Она сама нарисовала — это кадры из моей любимой видеоигры»

«Вышила эти украшения в подарок бабуле»

О боже, могу я скопировать у вас идею? Моя бабуля была бы в восторге от такого. © Hey-Way / Reddit

«Я сделал миску для фруктов в подарок брату моей жены»

Напоминает круглую раковину какого-то морского создания. Очень красиво. © Norose / Reddit

«В полном восторге от того, каким получился подарок на первый день рождения моей племянницы»

Должно быть, вы лучшая тетя на свете. © TheRantingSailor / Reddit

«Подарок на Валентинов день для жены»

«Сшила для своей сестры бикини в честь ее дня рождения»

«Свадебный подарок для брата. Ложку вырезал я, а тарелку сделала моя жена»

«Кружка для муженька наконец готова! Когда я принесла эту кружку домой, он ее обнял. Идеальная реакция»

«Я сшила сыну наволочку, после того как он принес мне 216 квадратиков из ткани. Но их не хватило, и я добавила еще 45»

Просто спрошу: как ребенок достал столько квадратиков и может ли он научить этому моего сына? © gamemamawarlock / Reddit

Подарки для подружек невесты

«Я сшила мужу подарок — новую сумку для ноутбука»

«Подарок для брата — любителя кофе»

«Стакан для ручек в подарок коллеге. Сделан из паркетных обрезков»

«Это портрет кузины к ее дню рождения. Обычно я стесняюсь своих портретов, но этот, я думаю, получился хорошо»

«Подарок для моей 3-летней племянницы. Паук Лукас»

«Пожалуйста, не раздави меня».

Трогательный подарок для мамы можно и на 3D-принтере напечатать

«Связанные крючком пончики с колокольчиками внутри. Подарок для племянницы или племянника, которые вот-вот появятся на свет»