20+ маркетологов с фантазией, которые зашли слишком далеко

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Товаров в магазинах несметное множество. Выбрать нужный покупателю непросто, а производителю еще сложнее привлечь его именно к своему товару. Поэтому в каждой компании работает маркетолог или даже целый маркетинговый отдел. Каждый день эти люди ломают голову над тем, как заставить посетителей магазинов приобрести их продукт. Результаты иногда такие, что так и хочется сказать: «Эй-эй! Полегче!»

Мы в AdMe.ru пригляделись к товарам и обнаружили массу хитростей, на которые идут маркетологи ради того, чтобы подороже продать товар большему количеству покупателей.

1. Воображение маркетологов не знает границ

В этом бальзаме для волос обнаружились масла чудесных растений: дикого черного сахалинского кедра, дикого красного японского можжевельника, горного сахалинского репейника и дикой вулканической морошки. Только вот в чем загвоздка: по словам экологов, они ничего не слышали о подобных растениях.

2. Раз на раз не приходится

3. Щедрая акция

Ценник сообщает, что на икру действует акция. Правда, не на всю, а лишь на один вид из двух. Только вот лежат они вперемежку и уж очень похожи этикетками.

4. Сюрприз в банке с печеньем

5. «Стильная» черная вода

Стоит бутылочка черной воды немало, и это неудивительно, ведь производители обещают целительный эффект. На деле же выходит, что в обычную воду просто добавляют гуминовую кислоту. Она влияет на запах и цвет воды, убивает некоторые микробы. Правда, на вкус черная вода оказалась неотличимой от обычной. Вряд ли стоит ждать слишком многого от «редчайшего в мире источника». Но маркетинговый ход любопытный — как, например, «стильное» черное мороженое.

6. Главное — выполнить нормы

7. Я, пожалуй, лучше курятины возьму

8. Даже язва зарубцевалась

9. Суровый маркетинг

10. А вы задумывались, почему апельсины продаются в красной сетке?

Возможно, все дело в том, что красная или ярко-оранжевая сетки делают их более спелыми и сочными на вид, что привлекает покупателей.

11. Но ведь не соврали же про соль

12. Драгоценное подсолнечное масло

Специалисту, который занимается семенами подсолнечника, показался странным следующий момент: каким образом можно отжать масло из молодых и невыспевших семян, ведь комбайн не сможет их обмолотить, возникнут проблемы с очисткой и сохранением? Кроме того, в них пока еще нет масла — всего лишь каких-нибудь 5 %. «Такое „масло из семян подсолнечника молочной спелости“ по своей цене сравнится если не с золотом, то с серебром точно», — уверен сведущий покупатель.

13. Для тех, кто недоумевает, почему косметика быстро заканчивается

14. Тайна «топленого» молока

Этикетка на топленом молоке гласит, что высокотемпературная обработка не использовалась. «Но я всегда считал, что топленое молоко получается путем термообработки», — недоумевает покупатель.

15. Обман зрения

16. Сосиски со «встроенным» кетчупом

17. Экономия должна быть экономной

18. Для суровых домохозяек

19. Формально конфеты тут все же есть

20. Чай на разок

21. Девяток яиц, будьте добры

Бонус

А какие уловки маркетологов замечали вы?