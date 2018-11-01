20+ маркетинговых ходов, которые обезоружат даже самого придирчивого покупателя

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Рекламы в нашей жизни стало так много, что в лучшем случае мы ее просто не замечаем, а в худшем — реагируем негативно. Но некоторых маркетологов по праву можно назвать мастерами своего дела. Причем это не всегда профессионалы. Некоторые и обычную капусту могут разрекламировать так, что ее сразу захочется купить.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться примерами маркетинговых ходов, на которые не грех и "повестись.

1. Кофейня для тех, у кого с орфографией все в порядке

2. Звуконепроницаемые окна. Если с улицы что-то и слышно, то разве что самую малость

3. Просматриваешь десятки объявлений о квартирах в аренду и понимаешь, что вот эту точно хочешь снять

4. Эта сова выглядит такой грустной, что в слоган невозможно не поверить

5. Очень странный лондонский автобус, рекламирующий сериал «Очень странные дела»

6. Пробники картошки? Мы раньше такого не встречали

7. Реклама шлемов Nutcase Helmets: «Они защищали нас во все времена»

8. Неплохой способ полюбить рутинную домашнюю работу. Надеемся, с парнями такие тоже есть

9. Убедительная реклама внедорожников Jeep: «Отправляйся туда, куда они не поедут»

10. Грамотный таргетинг — наше все

11. Коровий «Дом-2»?

12. Место, где тебя примут таким, какой ты есть

13. И с этим ведь не поспоришь

14. В рекламе кетчупа Heinz даже нет самого кетчупа. Только блюда, к которым он подходит, и надпись: «Передайте Heinz»

15. Торговый автомат с прохладительными напитками в Японии. Смотришь на такой — и жарко становится, и жажда одолевает

16. Макароны в форме штата Техас для настоящих патриотов

17. Обжигающе острая курочка от KFC

18. Коробочка с визитками компании на кузове служебного автомобиля. Удобно для всех

19. Тот случай, когда реклама напитков на столиках в кафе действительно полезна: к ней в комплекте идет зарядка для телефона

20. Lego: «Построй свое будущее»

21. Без веры во что-то светлое мы точно пропадем

22. Реклама кофе: «Не спите!»

23. Зато честно и никаких штампов вроде «бодрящего ароматного напитка»

«До кофе». «После кофе».

Бонус: а как вам такая реклама домашних заготовочек?

«Зима близко».

Какой из этих маркетинговых ходов показался вам самым креативным и убедительным?