20+ маркетинговых ходов, которые обезоружат даже самого придирчивого покупателя
Рекламы в нашей жизни стало так много, что в лучшем случае мы ее просто не замечаем, а в худшем — реагируем негативно. Но некоторых маркетологов по праву можно назвать мастерами своего дела. Причем это не всегда профессионалы. Некоторые и обычную капусту могут разрекламировать так, что ее сразу захочется купить.
Мы в AdMe.ru хотим поделиться примерами маркетинговых ходов, на которые не грех и "повестись.
1. Кофейня для тех, у кого с орфографией все в порядке
2. Звуконепроницаемые окна. Если с улицы что-то и слышно, то разве что самую малость
3. Просматриваешь десятки объявлений о квартирах в аренду и понимаешь, что вот эту точно хочешь снять
4. Эта сова выглядит такой грустной, что в слоган невозможно не поверить
5. Очень странный лондонский автобус, рекламирующий сериал «Очень странные дела»
6. Пробники картошки? Мы раньше такого не встречали
7. Реклама шлемов Nutcase Helmets: «Они защищали нас во все времена»
8. Неплохой способ полюбить рутинную домашнюю работу. Надеемся, с парнями такие тоже есть
9. Убедительная реклама внедорожников Jeep: «Отправляйся туда, куда они не поедут»
10. Грамотный таргетинг — наше все
11. Коровий «Дом-2»?
12. Место, где тебя примут таким, какой ты есть
13. И с этим ведь не поспоришь
14. В рекламе кетчупа Heinz даже нет самого кетчупа. Только блюда, к которым он подходит, и надпись: «Передайте Heinz»
15. Торговый автомат с прохладительными напитками в Японии. Смотришь на такой — и жарко становится, и жажда одолевает
16. Макароны в форме штата Техас для настоящих патриотов
17. Обжигающе острая курочка от KFC
18. Коробочка с визитками компании на кузове служебного автомобиля. Удобно для всех
19. Тот случай, когда реклама напитков на столиках в кафе действительно полезна: к ней в комплекте идет зарядка для телефона
20. Lego: «Построй свое будущее»
21. Без веры во что-то светлое мы точно пропадем
22. Реклама кофе: «Не спите!»
23. Зато честно и никаких штампов вроде «бодрящего ароматного напитка»
«До кофе». «После кофе».
Бонус: а как вам такая реклама домашних заготовочек?
«Зима близко».
Какой из этих маркетинговых ходов показался вам самым креативным и убедительным?
Фото на превью lebron93 / Pikabu