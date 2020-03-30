20+ мам, которым нужно выписать премию за их выходки

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Мамы обладают безграничными возможностями. С легкостью и грацией они выполняют такое количество дел, что мы от удивления теряем дар речи. И при этом они часто успевают выдавать такие перлы, которыми срочно хочется поделиться со всеми вокруг.

Коллектив AdMe.ru думает, что некоторым из нас скоро придется завести дневники для записи проделок своих мам, а пока знакомит вас с уморительными историями пользователей сети.

Никаких двойных стандартов

Не шутите с мамой Леной

Мою маму все называют в семье «мама Лена». Несколько лет подряд она ездила в Болгарию с детьми отдыхать летом. Маленький городок — местные знают друг друга все. Наши дети кричат на улице: «Мама Лена!» И местные за ними: «Мама Лена!» А один раз мама приехала без детей, но с подругой, которая была там впервые. Встречать их отправили племянника хозяйки дома, который не был знаком еще с мамой. Племяннику написали на бумажке «Мама Лена», и с этой бумажкой он в аэропорту стоял. Мама подошла и говорит: «Мама Лена — это я». Сели, едут. Парень спрашивает: «А почему вас называют так — мама Лена?» И мама моя на серьезных щах выдает:

— Ну почему-почему? Вот ты «крестный отец» знаешь?

— Знаю, — отвечает.

— Ну а я — мама Лена.

Парень всю оставшуюся дорогу молчал.

Приехали. После с подругой идут по улицам города — торговцы узнают ее. Все кричат: «Привет, мама Лена!» Угощают все. Подруга смотрела-смотрела и говорит: «Лена, скажи честно, я чего-то о тебе не знаю?!» © Redens / Pikabu

«Я, мои братья и мама в День матери. Она сказала, что устала от наших постоянных шуток в этот особенный день»

Добро пожаловать на обратную сторону дороги, малыш

Когда, будучи маленьким, еще многого не понимал...

Все логично

Приехала мама из деревни в гости, отправились на рынок за продуктами. Идем не спеша, беседуем. Проходим мимо магазина напольных покрытий, на котором большими буквами написано «Ламинат».

Мама: «Забегу на минутку, нужно кое-что».

Я: «Ок, подожду».

Выходит буквально через минуту.

Мама: «Ладно, пойдем дальше».

Я: «Быстро ты. Решила вопрос?»

Мама: «Нет, не удалось».

И после небольшой паузы: «Слушай, а где здесь у вас можно пенсионное заламинировать?» © Sibiryak48 / Pikabu

Немного задумалась

Мама знает все

«Моя мама решила надеть мою детскую одежду на одну из кошек...»

Смекалка обернулась боком

Мама часто оставляла меня смотреть за младшим братом в коляске у универмага. Она строго-настрого запрещала мне подпускать к нему посторонних, при этом, что делать, если они подойдут, не говорила. Однажды к коляске подошла старуха и, наклонившись над ней, начала что-то нашептывать. Вышла мама и начала кричать ей слова, которые я не понял. Старуха убежала, а мама сказала, что это такие взрослые заклинания. С тех пор, кто бы ни подошел, он слышал от меня «заклинания» и быстро уходил. © Vipman84 / Pikabu

«Как моя мама смотрит видео в гостиной»

Нет ничего страшнее, чем пропущенный от мамы

«Помогал маме настроить ее планшет. Это первая фотография, которую она сделала»

Ее советы бесценны, даже если она не соблюдает их сама

«Вот что делает моя мама, которая ненавидит показываться на камеру, когда ей нужно провести онлайн-встречу»

И опять про двойные стандарты

Лучшая доставка на свете

Оптимизм с терпким привкусом драмы

Лайфхак для родителей маленьких непосед

Пришли в кино, недалёко сидела семья — мама, папа и ребенок. Где-то на середине фильма: Ребенок: «Хватит, хочу домой, пойдем. Когда мы отсюда уйдем?» Мама: «Сынок, сейчас реклама начнется и пойдем». И ребенок стал ждать рекламу. © snezhkka / Pikabu

Гуру мотивации

Мама знает, как нужно стимулировать ребенка к успеху. Рассуждает о будущем: — Вот если ты будешь работать всю жизнь так, как сейчас, то лет через 25 тебе придется готовить мне еду каждый день, ходить за моими покупками и смотреть со мной сериалы. А если возьмешься за голову, то сможешь нанять маме симпатичного молодого мужчину-сиделку с сильными руками и нервной системой. © flyheart.ann / Pikabu

Некоторые мамы не считают, что бывает слишком поздно для детских фото

«540 месяцев. Любит американский футбол и выпивку».