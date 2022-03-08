20+ детей, у которых каждая фраза — это настоящий перл (Знать бы, где они этому научились)

Детям не знакома фраза «Иногда лучше жевать, чем говорить». С того момента, когда они начинают произносить свои первые слова, они становятся главным источником потешных, а порой невероятно мудрых перлов. Родителям остается либо заливаться смехом, либо краснеть. Причем во второй ситуации большинство мам и пап оказываются намного чаще.

Мы в AdMe.ru абсолютно уверены, что дети — настоящий кладезь человеческой мудрости, и наша подборка тому яркое доказательство. А в конце мы добавили пару бонусов — истории про уровень восприятия шума молодыми родителями и про доверие между взрослыми и детьми.

Моей дочери 4 года. На днях вечером я сидела у зеркала, мазала лицо кремом. Дочь спросила, для чего я это делаю. Я ответила: чтобы быть красивой. Она внимательно посмотрела на меня и заявила: «Так не помогает же!» © Подслушано / VK

© Подслушано / VK Дочке было 2,5 года, идем из магазина. Я нагружена тяжелыми пакетами под завязку, а она визжит: «Возьми меня на руки!» Навстречу попадается сердобольный дядечка и искренне так говорит мне: «Ну возьми! Жалко, что ли?» Я-то промолчала, а вот дочь моя резко повернулась, утерла слезы и выдала: «Тебя никто не спрашивал!» Жалко на дядечку было смотреть: аж усы обвисли. © Подслушано / VK

Навстречу попадается сердобольный дядечка и искренне так говорит мне: «Ну возьми! Жалко, что ли?» Я-то промолчала, а вот дочь моя резко повернулась, утерла слезы и выдала: «Тебя никто не спрашивал!» Жалко на дядечку было смотреть: аж усы обвисли. © Подслушано / VK Я работала с 7:30, и в сад приходилось бежать с дочкой к 7:00. И вот наступила осень, с каждым утром становилось все темнее... Как-то выходим, а на улице темным-темно, и тут дочь выдает: «Мама, а можно мы будем в садик утром ходить, как остальные дети? Ну пожалуйста!» Конечно, ребенку объяснила, что и как устроено в природе, но помним до сих пор. © Палата № 6 / VK

Дочке было 5. Она где-то услышала слово «вобла» и стала меня так называть. Мне надоело, и я поставила ее в угол подумать. Через время спрашиваю, будет ли она еще обзываться. Поворачивается моя девочка и спокойно говорит: «Ты — рыба не скажу какая». © Ирина Кайриша / Facebook

С женой в разводе почти 2 года. Сыну уже 6 лет. Летом договорились с бывшей, что поживем все вместе за городом. Ей всегда нравилось, как я готовлю, и на даче она хвалила все мои блюда. Иногда могла чмокнуть в щеку. Сын на все это смотрел, потом как-то вечером подходит ко мне и говорит: «Мама так любит, как ты готовишь, но жаль, больше тебя не любит» . © Kanantt / Pikabu

. © Kanantt / Pikabu Когда моей младшей сестре было 5 лет, она забрасывала меня бесконечными вопросами и я сказала: «Оливия, почему бы тебе просто не заняться своими делами?» Без промедления она парировала: «Потому что мне 5 лет и я еще не знаю, в чем мое дело!» © Unknown author / Reddit

© Unknown author / Reddit У Вовки в садике есть подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Сегодня утром бужу сына. Не реагирует. Стягиваю одеяло и тихонько щекочу пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Ма-а-аша-а-а!..» © umorist / Pikabu

Сын сказал принести на труды лист фанеры 1,5 × 2 м — несли всей семьей. В итоге оказалось, что нужен был лист 15 × 20 см. © Ира Крижановская / Facebook

В итоге оказалось, что нужен был лист 15 × 20 см. © Ира Крижановская / Facebook Мой сын идет во 2-й класс. Пару недель назад из школы пришло приглашение на день открытых дверей от его учительницы. Я спросил, нравится ли ему в классе миссис такой-то. Он сказал, что да, а после паузы продолжил: «Но я боюсь, что она влюбится в меня и захочет выйти замуж». © jeanneeebeanneee / Reddit

Работаю в школьной библиотеке. Сегодня один первоклассник дожидался у меня своих родителей. Взяла к себе в помощники. Новые книги отвожу в хранилище, старые — увожу. А он меня вопросами засыпает — только успевай отвечать.

— А зачем вы старые учебники обратно везете?

— Я их списывать буду.

— Такая взрослая и тоже списываете в школе?

— Ты не понял! Это значит...

— Да ладно уж, не переживайте, я и сам иногда списываю! © dEvanka / Pikabu

Прихожу забирать из сада свою 3-летнюю дочь, и воспитатель рассказывает мне, что в группу заходила бывшая воспитательница, которая сейчас беременна. Моя дочь спросила, что с этой женщиной. Ей ответили, что в животе у нее ребенок. Моя дочь с некоторым беспокойством посмотрела на живот дамы и спросила: «Почему она съела ребенка?» © Mary Brister / Quora

Моя дочь с некоторым беспокойством посмотрела на живот дамы и спросила: «Почему она ребенка?» © Mary Brister / Quora Недавно шла по улице и наблюдала, как женщина на повышенных тонах отчитывала дочь лет 5 за то, что та испачкала платье мороженым. Проходящий мимо парень сказал: «Женщина, не орите на ребенка!» Девочка тут же выдала: «Действительно, женщина, хватит на меня орать!» © Подслушано / VK

хватит на меня орать!» © Подслушано / VK Обсуждаю с дочерью, какой десерт приготовить: «Вот рецепт медовика. Приготовим?» Дочь настороженно уточняет: «А там есть мед? Если да, то не надо, я мед не люблю». Я говорю: «Странный вопрос! Это ж медовик! По названию понятно, что мед точно есть». А она отвечает: «Ничего странного. Ведь в торт „Муравейник“ муравьев не добавляют!» И не поспоришь. © Mirrymyr / Pikabu

Младшая дочка сейчас в детском лагере. Вечером звонит маме и рассказывает, как она скучает. Мама в ответ: «Мы тоже по тебе скучаем, я даже, когда вечером захожу в магазин, хочу что-то вкусное тебе купить, а потом вспоминаю, что ты в лагере». На следующий день звонок маме раньше, чем обычно. Дочка серьезным голосом озвучила: «Я тут подумала, ты, когда хочешь мне что-то купить, покупай и откладывай, а когда я приеду, ты мне все отдашь». © krilov1982 / Pikabu

а потом вспоминаю, что ты в лагере». На следующий день звонок маме раньше, чем обычно. Дочка серьезным голосом озвучила: «Я тут подумала, ты, когда хочешь мне что-то купить, покупай и откладывай, а когда я приеду, ты мне все отдашь». © krilov1982 / Pikabu Позвали в гости друзей — семейную пару. Перед их приходом дочка спросила, почему они к нам всегда ходят, а мы к ним нет. Я ляпнул, что они меньше зарабатывают. Сели за стол. Дочка взялась всем еду накладывать — друзьям нагребла всего с горой, а нам капнула чуть-чуть. Друг высказал: «Лизок, надо поровну». Ну а Лизок отвечает: «Дядь Саш, ну вы же бедные. Наверное, недоедаете...» © Палата № 6 / VK

Уезжали с мужем на 2 недели в отпуск. 4-летний сын остался с мамой. Вернулись, проводили бабушку домой, и за столом сын выдал: «Наконец-то вы приехали, еще бы немного, и я бы из дома сбежал. Я таких женщин еще не встречал! » Муж хлопал стоя. © Подслушано / VK

» Муж хлопал стоя. © Подслушано / VK Моя сестра была беременна вторым ребенком, и ее 3-летняя дочь требовала объяснений того, что происходит. Ей рассказали, что в животе ребенок, скоро мама с папой поедут в больницу и появится мальчик. Наступил роковой день, мы едем в больницу знакомиться с братиком. Малышка провела добрых 15 минут, восхищаясь им и целуя его в голову, а потом подняла взгляд и спросила: «Где его мама и папа?» Мы все просто ошеломленно посмотрели друг на друга! Оказывается, она так и не поняла, что своих родителей теперь придется делить! © Geraldine Merola / Quora

Шли как-то в декабре с детьми из детского сада. Обсуждали, кто что хочет на Новый год. Денег у нас достаточно, но лишних особо нет. Сын, летая в облаках, заказывал себе всего, да побольше: конструктор, железную дорогу и так далее. И тут дочь не выдержала и в сердцах сказала: «Да хватит, что ли! У родителей ипотека!» © Подслушано / VK

© Подслушано / VK Ехала в маршрутке с дочкой из садика. Ей 4 года. Она сидела у окошка, о чем-то думала, а потом выдала: «Мама, а почему ко мне мужчины пристают?» Весь автобус разом на меня посмотрел... Выяснилось, что она имела в виду Диму и Сережу из ее группы, которые тянули ее за руки в разные стороны и говорили, что любят. © Подслушано / VK

Когда моему сыну было 2,5 года, мы с его отцом развелись. Я помню, как он сказал мне: «У моей мамы есть дом. У моего папы есть дом. Но у меня нет дома» . Это разбило мне сердце. И эти слова так понятны всем детям из разведенных семей, которых вечно возят из одного дома в другой. © Debora Cole / Quora

. Это разбило мне сердце. И эти слова так понятны всем детям из разведенных семей, которых вечно возят из одного дома в другой. © Debora Cole / Quora Недавно подруга разошлась с молодым человеком. Прихожу к ней в гости, а она сидит с таким печальным лицом и молчит. Я говорю: «Ну что такое?» Она: «Да все плохо, нет вдохновения и вообще... Как дальше жить?!» В этот момент ее 10-летняя дочь поднимает на нее глаза и выдает: «Да ладно тебе, мам! Сейчас пожрем — нормально будет!» © Подслушано / VK



Бонус № 1: молодым родителям посвящается

Везу кошку в ветеринарку на такси в переноске. Кошка орет, мне очень неловко. На выходе прошу прощения у водителя: «Извините, пожалуйста, что кошка всю дорогу кричала. Она очень боится». А он в ответ с полным недоумением: «Кричала? Я даже не заметил! У меня дома 8-месячный ребенок». © fotrushka / Pikabu

Бонус № 2: кому, как не папе

Вчера иду мимо, смотрю, малыш на диване сидит насупившись. Явно что-то случилось. Подхожу, спрашиваю, рассказывает. Слушаю, понимаю, что по-хорошему надо бы ему всыпать по первое число. И еще понимаю, что я в его возрасте такое своему папе не рассказал бы никогда. Так ему и сказал. Посидели обнявшись в тишине, а потом он говорит: «А кому тогда вообще рассказывать?»

P. S. Мамы у нас нет. © Serdobol / Pikabu