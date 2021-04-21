20+ мам и бабушек, у которых заботы хватит на всю Вселенную. А уж еды и подавно

При одной только мысли о бабушках и родительском доме многих из нас окутывает настоящее тепло и воспоминания о месте, где всегда ждут. Да и как забыть тот самый запах горячих пирожков и связанные с бесконечной любовью носки с шапочками. А еще «Исхудала совсем, сейчас я тебя накормлю».

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что забота наших мам и бабушек не имеет никаких границ. А в бонусе вас ждут доказательства того, что и скучать они вам тоже не позволят.

«Кошка 5 дней жила у родителей и набрала 400 граммов!»

Максимально домашние бабушкины пельмени. В них будто даже тесто из мяса

Всем нужен такой родной человек

«Бабушка еще 6 лет назад сшила для меня одеяло, и это до сих пор самая наикрутейшая вещь из всех, что у меня есть»

Твоя бабушка просто богиня. Реально. © Wyndei / Reddit

«Приехала к бабушке, а она тут кекс сделала в виде коня...»

«А я вот на эчпочмак приехал. Бабушка в 94 года сама тесто месила!»

Ох, они наверняка такие вкусные... © rahatbek / Twitter

«Бабушка реагирует абсолютно на каждую мою фотку и сторис»

«А моя шлет такие сообщения»

«Бабуля связала нам с котейкой одинаковые шапки!»

Вы обе — воплощение милашества. Но пушистая явно уже обдумывает план мести. © dani2931 / Reddit

«Бабушка точно знает, о чем я мечтаю. Приехал в гости, а тут такое»

Да это ж идеальный кулич, ну. Верхушечка со всех сторон! © MydrZybr / Pikabu

«Приехал к бабушке, и... Жир, жирочек, дорогой, буду долго жить с тобой!»

«А это моя любимая девочка в бабушкином свитере ручной работы»

Да что там, хомячок тоже без вязаной обновки не останется

И теперь совершенно непонятно, как он раньше без нее обходился.

«Моя 74-летняя бабуля выпекает эти шедевры 2 раза в год, и каждый раз они просто сводят меня с ума»

Умоляю, скажи, что твоя бабушка не замужем. © jamesjunior408 / Reddit

«Бабушка сама сшила для меня этот костюм»

Просто нереальная милота! И безоговорочный талант к шитью. © DaneShook / Reddit

«А моя бабушка попробовала тут бургер и сказала, что сама такой сделает. Ну и сделала»

Эх, побольше бы таких бабушек. © scorpx3 / Pikabu

«Мама кошке шапку связала (держится на завязках), а папа отфотошопил и сделал новогоднюю открытку»

А здесь запах от бабушкиной выпечки даже через фото передается

«Бабушка вышила крестиком мою детскую фотографию»

«Бабушка сшила мне одеяло, и я думаю, что это должны увидеть примерно все»

Передай бабушке, что она просто грандиозна. © battleant1 / Reddit

Бонус № 1: «Я тут разрешила бабушке одеть меня так, как, по ее мнению, должны выглядеть „настоящие молодые леди“. И я даже не злюсь»

Ты выглядишь обалдеть как круто! © sawyernoclue / Reddit

Бонус № 2: все мы знаем, что споры с бабушками по поводу еды — занятие крайне бессмысленное

Бабушка: «Я вот тебе свой щавель привезла, как ты любишь».

Я: «Спасибо, бабуль, но я не очень люблю его, если честно».

Бабушка: «А что это ты такое зеленое все время покупаешь за бешеные деньги?»

Я: «Шпинат».

Бабушка: «Щавель — это шпинат для бедных. Ешь давай». © Wizard_Severus / Twitter