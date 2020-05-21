20+ малоизвестных советов, которые могут уберечь вас и ваших близких от опасности

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В чрезвычайных ситуациях многие люди теряются и не знают, как себя вести, а тем временем каждая минута может стать решающей. Почему стоит насторожиться, если вы почувствовали дома запах рыбы, о чем говорит отвращение к сладкому и как определить, что за вами следят? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Мы в AdMe.ru подготовили для наших читателей полезные советы, которые очень легко запомнить. Они могут спасти как вашу жизнь, так и жизни окружающих.

1. Странные признаки, которые могут свидетельствовать об угрозе жизни

Если вы заметили, что на радужной оболочке глаза у вас или у ваших близких появилось тонкое серое кольцо, то пора сдать анализ на холестерин. Этот серый кружок фактически является слоем липидных отложений (холестерина) и указывает на высокий уровень жира в крови. © Rakesh Ranjan / Quora

Если на фотографиях у вас часто получаются красные глаза, то это хорошо. А вот если на зрачке от вспышки появляется белое пятно (особенно у детей), то это повод немедленно обратиться к окулисту. Сетчатка может стать белой, к примеру, от потери крови. А если в глазу перед сетчаткой есть что-то, отражающее свет, то высок риск того, что это рак. Такой вид рака очень опасен, и чем раньше будет замечена болезнь, тем больше шансов на выздоровление. © Quats5 / Reddit

Если вы чувствуете непонятно откуда появившийся запах рыбы в вашем доме (некоторым людям он напоминает запах мочи), то это может быть признаком возгорания проводки. © BulletproofVendetta / Reddit

Если вы находитесь где-то высоко (к примеру, в горах), слышите шум, похожий на хруст, и чувствуете статическое электричество, то немедленно покиньте это место: это признак того, что молния уже направилась в вашу сторону. © Rtechnix / Reddit

Если мужчина сделал тест на беременность и результат оказался положительным, то это повод обратиться к врачу, потому как это может быть признаком рака яичка. © Seventy_x_7 / Reddit

Прогноз погоды можно узнать по чашечке кофе. Высокое атмосферное давление влияет на образование пузырьков в напитке, поэтому, если они есть в центре чашки, то следует ожидать дождя или штормовой погоды. © Harsh Sharma / Quora

Если к вам подошла служебная собака, то немедленно найдите ее владельца. Возможно, человек использует своего питомца как последний шанс получить помощь. © Akhenatenaten / Reddit

2. Ситуации, в которых вы можете не понимать, что вам нужна помощь

Определить, перегрелся ли человек, можно, если дать ему что-нибудь сладкое. Если он скажет, что на вкус угощение отвратительно, то это признак теплового удара, и пострадавшего необходимо немедленно отвести в прохладное помещение. © Comfortablynumb15 / Reddit

Если пульс на одном запястье не совпадает с пульсом на другом, обратитесь к врачу. Такой признак может указывать на аневризму. © Lilykm / Reddit

Если вы находитесь на улице в жаркий день и перестали потеть, то это признак теплового удара. Немедленно идите в прохладное помещение. © Dr_lazerhands / Reddit

Вам следует немедленно обратиться в больницу, если вы ощущаете сонливость после травмы головы. © Wajirock / Reddit

3. Что делать, если вы уже пострадали

Если люди застряли где-то в холодном месте, то для того, чтобы согреться, им нужно не обниматься, а прижаться спиной к спине. Спина является самой большой областью потери тепла. © Spark9872 / Reddit

Если вы упали на спину, то оставайтесь неподвижным еще несколько секунд. Мышцы вокруг позвоночника в этот момент сильно напряжены, и попытка встать сразу может привести к перелому. © Ninja_rooster / Reddit

Если кто-то подавился, но кашляет или может разговаривать, не вмешивайтесь. Способность кашлять говорит о том, что воздух проходит через дыхательные пути и у человека лишь частичная закупорка. Если же вы попытаетесь помочь, то можете вызвать полное закрытие дыхательных путей. © Loubang / Reddit

4. Поведение в экстремальных ситуациях

Если вы окажетесь в открытом море, океане или огромном водоеме и на небе будет только одно облако, то плывите в его сторону. Облака образуются над островами и материками. © Plunfa / Reddit

Если вы идете вблизи оборванного электрического провода, то не отрывайте ноги от земли: может создаться шаговое напряжение, что приведет к прохождению разряда тока через ваше тело. Передвигайтесь «гусиным шагом» (не отрывая ног). © Yous_hearne_aim / Reddit

Бумага, в том числе и газетная, может стать защитой от холода, если заправить ее под одежду. © IwishIknewmorenow / Reddit

5. Как уберечь себя от лишних неприятностей

Если вы занимаетесь серфингом или любите плавать в океане, то никогда не надевайте черный или коричневый купальник: акулы могут принять вас за морского льва или пингвина. Лучше выбрать синий купальник. © Dr_downsyndrome / Reddit

Если вы просыпаетесь ночью и хотите пойти в туалет или попить воды, то никогда не вставайте с постели сразу, а посидите несколько секунд. Многие люди умирают рано утром от сердечного приступа, потому как не дают сердцу нормализовать свою работу после сна. © Anubhav Jain / Quora

Если вы думаете, что вас преследуют, то поверните направо 4 раза. Таким образом вы попадете в то же место, из которого вышли, а другим людям нет смысла идти по такому же маршруту. Но если незнакомец тоже повернул за вами 4 раза, то лучше не идти домой, а обратиться в полицию. © MentLDistortion / Reddit

Утренние прогулки полезны для здоровья, но людям с проблемами дыхания или сердца лучше их избегать (особенно в крупных городах), потому что утренний туман содержит максимальное количество вредных веществ, которые оседают на поверхности земли рано утром. Они могут оказаться вредными для вашего здоровья. © Anubhav Jain / Quora

Осина вырабатывает специальный порошок, который скапливается на коре и защищает ее от воздействия солнечных лучей. Так что пыль на осинах можно использовать как естественный солнцезащитный крем. © James3504 / Reddit

Если вы когда-либо будете использовать для обработки дерева льняное масло, то не оставляйте промасленную тряпку в мусорном ведре: произойдет окисление, и через несколько часов ветошь может самовоспламениться. © BrotasticalManDude / Reddit

Если вас ужалила медоносная пчела, то ее укус привлечет и остальных. Накройте укус рукой или протрите чем-нибудь, что имеет сильный запах. Но избегайте средств с банановым ароматом: запах банана привлекает пчел. © Iowan / Reddit