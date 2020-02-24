20+ откровенных историй о том, почему не каждому под силу работа бортпроводника
С профессией бортпроводника связано много стереотипов. Кажется, что на работу принимают только людей модельной внешности, которые умеют красиво улыбаться и разносить обед во время полета. На деле бортпроводники нужны, чтобы спасти жизнь пассажира в любой ситуации, поэтому им приходится всегда держать себя в отличной физической форме, владеть самыми разными навыками и идти на определенные жертвы.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, на что похожа повседневная жизнь бортпроводников разных авиакомпаний изнутри. В конце небольшой бонус: вы сможете проверить, много ли у вас общего с представителями этой профессии.
Алена (авиакомпания «Россия»)
- Чтобы стать бортпроводником, нужно пройти кучу испытаний, соответствовать огромному количеству нормативов по состоянию здоровья, внешнему виду и речи, знать языки. Например, на медкомиссии тебя посадят в специальное вращающееся кресло, будут раскручивать в течение нескольких минут, а потом предложат пройти по прямой линии и не оступиться.
- Наручные часы — атрибут любого бортпроводника. По ним сверяет время весь экипаж. Дизайн должен быть классическим, без камней, страз и украшений. Есть ограничения по размеру, цвету и материалам, из которых сделаны корпус, ремешок и циферблат. Электронные часы запрещены.
- Захожу как-то в кабину пилотов принять заказ.
— Что желаете из напитков?
— Томатный сок со сливками. И добавьте лёд. Что вы так на меня смотрите? Это вкусно, попробуйте сами.
А командир был прав. Это действительно вкусно.
Алена показывает, как делать фирменную прическу стюардессы.
- В том году прямо перед свадьбой мы застряли в Лондоне на сутки. У меня с собой была маленькая расческа, одноразовая зубная щетка, мини-версии мицеллярки, крема для лица и крема для рук. С помощью крема для рук я делала прическу на следующий день, а зубной щеткой укладывала брови. С того времени я всегда беру с собой миниатюрки: точно пригодятся!
- Термальную воду брать в самолет не нужно. Несмотря на то что в состав входят соли, которые делают ее гидроскопической, она все равно испаряется. Прибавьте к этому сухой самолетный воздух. Волшебная водичка только высушит кожу и заодно усилит испарение собственной влаги поверхностных слоев эпидермиса. Итог: вместо увлажнения вы получаете обезвоживание.
Екатерина (авиакомпания Air Astana)
- Я окончила хореографическую школу и занималась 11 лет народными танцами, потом спортивно-бальными. Немного поработала в шоу-балете. Выпустилась из Казахстанско-немецкого университета по специальности «международные отношения». Сразу после этого пошла в авиакомпанию Air Astana. Сейчас уже 3 года работаю стюардессой.
- Что в сумке у стюардессы? Сменные туфли, фартук, перчатки, чтобы доставать горячие блюда и не обжечься, косметичка (в нее кладу санитайзер и капли для увлажнения глаз, потому что в самолете сухой воздух), кошелек и документы, должностная инструкция, медицинская книжка, летная книжка, лекарства, сигнальный жилет, пропуск-сертификат, ключи от дома и запасные наручные часы.
Екатерина (авиакомпания Emirates Airlines)
- Я пыталась попасть сюда 2 года. Обычно компания проводит Open Days (для всех желающих) или Assessment Days (через агентство, которое предварительно отбирает кандидатов). Один такой день состоит из 5-6 этапов собеседования. Тем, кто прошел, предстоит сдать еще английский язык и психологический тест. Дальше — финальное интервью по скайпу. В России проводят только Assessment Days: на них приходит 100–120 человек, отбирают примерно 3 % людей. Естественно, все этапы собеседования проходят на английском языке. Требований к кандидатам очень много, вот основные: приятная внешность, рост от 160 см, возраст от 21 года, опыт работы в разных областях и разговорный английский. ⠀
- Сейчас у меня испытательный срок пройден, очередные экзамены сданы. За 3,5 месяца полетов я посетила 14 новых стран и 17 городов, встретила тысячи людей из разных стран с разным менталитетом, с разным акцентом и восприятием мира. Некоторые люди вдохновили меня на новые мечты и новые цели. За эти полгода я приобрела больше знаний, чем за 6 лет в университете.
Илья (бывший бортпроводник авиакомпаний Orenair и Nordwind Airlines)
- Зарплата в основном зависит от часов, проведенных в небе. Раньше платили за каждую страну определенные суточные. Сегодня это стандартная сумма за сутки независимо от страны. Если улететь в командировку на Кубу, то это 13 часов, в Барселону — 4 часа, а суточные одинаковые.
- Бортпроводники останавливаются в тех же отелях, что и пассажиры, на абсолютно таких же условиях. Плюс им стирают форму. Питание, номера и все прелести отеля оплачивает авиакомпания и выдает дополнительные суточные.
- Ежегодно приходится подтверждать свое право быть бортпроводником. Все тренируются на симуляторах, повторяют, как тушить пожары и оказывать медицинскую помощь, проходят медицинское обследование. Тесты сдают ежемесячно (почти во всех авиакомпаниях). Затем раз в полгода — осенне-зимние и весенне-летние подготовки. А каждые 2 года — полное обновление всех знаний со всеми процедурами и вытекающими.
- Приезжаешь в аэропорт и просто ждешь, когда рейс, для которого ты приехал, улетит... и уезжаешь домой. Это называется быть в резерве. А приезжаешь на всякий случай: вдруг кто-то не готов выполнять рейс. Если живешь рядом с аэропортом и начальство в тебе уверено, могут позволить не находиться в аэропорту, когда ты на резерве. План резерва во всех авиакомпаниях выдают на разное время. Где-то — на месяц, а где-то — на пару дней вперед.
Нюансы работы в небе, замеченные другими бортпроводниками и обычными путешественниками
- Несколько лет назад в авиакомпании, где я работала, нужно было 2 пары сменной обуви иметь: на высоком каблуке — для приветствия пассажиров и демонстрации аварийно-спасательного обеспечения — и на низком — для горизонтального полета. © AlyaZyablik / pikabu
- Нас учили правильно делать маникюр — так, чтобы соответствовать стандарту «Эмирейтс». Например, ногти должны быть покрыты либо прозрачным лаком, либо красным (обязательно в тон формы), либо френч. Никаких исключений! Потом нам рассказывали, как надо ухаживать за кожей лица, особенно после рейса. Объясняли, как следить за здоровьем, сколько нужно спать, как готовиться к рейсу, накладывать макияж и делать прическу (все в соответствии с требованиями авиакомпании). И наконец, самое волнительное — как носить форму и ухаживать за ней! В частности, как завязывать белую вуаль с шапочкой. © olesya-flight / livejournal
- Есть вещи, которые нам приходится планировать: поход к врачу, например. Да и согласитесь, что жизнь — это не только работа. Это личная жизнь, кино, театры, выставки. Все, где билеты покупаются заранее, становится чем-то неопределенным, потому что есть огромная вероятность, что в этот день вы улетите. Например, в Караганду. © lenacabincrew / blogspot
- Когда часто летаешь по одним и тем же направлениям, для некоторых городов сама собой рождается своеобразная рутина. В Йоханнесбурге я люблю прийти на площадь с памятником и подергать Нельсона Манделу за гигантскую медную штанину. Во Франкфурте — есть мандарины. В Лондоне я еду до центра города, чтобы купить большой картонный стакан кофе и, прихлебывая из него, погулять от конца до конца Оксфорд-стрит. А в Москве я по утрам перед обратным рейсом хожу завтракать в наш гостиничный бар. Всегда заказываю блинчики со сметаной и джемом и черный чай. Большой заварник. С лимоном. На столике всегда стоит симпатичная сахарница, а в ней — всегда кусочки сахара в форме карточных мастей. Если не пойду, потом будет мучить ощущение какой-то незавершенности, а вся командировка будто бы пройдет зря. © laf2laf / livejournal
- Из-за эпидемии коронавируса бортпроводники вот так рисуют варианты обеда на обычной бумаге, чтобы не раздавать пассажирам в самолете меню, до которого дотронутся сотни разных людей. © balajis / twitter
- Конечно, пилоты знают больше, чем бортпроводники. Но есть несколько областей знаний, где бортпроводников готовят на порядок лучше. Например, как выжить в безлюдной местности, что делать сначала, что потом — всю эту информацию мы получаем на курсе выживания. Он, конечно, идет всего день, но тем не менее. На экзамене все равно спрашивают. Что делать сначала: защищаться от непогоды или добывать воду? Как ее добывать? Воду из какого болота можно пить, а какую нет? Как защититься от солнца в пустыне? Как определить, где север, в пасмурную погоду, когда не видно ни звезд, ни восхода или захода солнца? Как добыть пресную воду, дрейфуя на плоту в океане? И так далее. В программу подготовки еще входит художественный фильм «Живые», снятый по реальным событиям о крушении самолета над Андами в 1972 году. Очень тяжелый фильм. Смотреть крайне не рекомендую. Даже сильные парни сидели с мокрыми глазами. © man-in-the-sky / livejournal
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Бортпроводники отдыхают два раза в году по 35 дней. Итого 70. Поверьте, это вполне заслуженно. Крайние дни перед отпуском уже держишься на последнем дыхании. Устаешь так, что только 35 дней могут привести тебя в чувство. Но в итоге так к этому привыкаешь, что больше никогда не захочешь идти работать на землю и отдыхать два раза по 14 дней. За 35 дней вообще забываешь, что ты когда-то был бортпроводником, и приходится втягиваться заново. К середине отпуска все друзья и родственники уже начинают коситься и спрашивать: «А что, на работу-то не собираешься?» © FuckItLetsFly / pikabu
Бонус: ты настоящий бортпроводник, если...
- Зайдя в автобус, маршрутку или вагон поезда, первым делом прикидываешь, как, в случае чего, оттуда выйти.
- Заметив толпу людей, автоматически и молниеносно их пересчитываешь, запоминая, сколько среди них детей и младенцев на руках.
- Способен за полчаса собраться на край света и полностью уложить в чемодан самое необходимое, ничего не забыв.
- Закрываешь открытые дверцы шкафчиков с такой скоростью и настырностью, что никто, кроме тебя, не успеет что-либо оттуда достать.
- Просыпаясь среди ночи, прикидываешь не который час, а в каком ты городе.
- Хотя бы раз тебя посещала мысль купить домой огнетушитель.
- Ешь с космической скоростью, по привычке — стоя.
- Успеваешь скупить все нужное в Duty Free за 15 минут и спокойно дойти до самолета.
- Любишь вдумчиво разглядывать планы эвакуации в гостиницах, кинотеатрах и торговых центрах.
- На взлете до отключения табло «Пристегнуть ремни» успеваешь выспаться и зарядиться энергией аж до конца рейса.
- Можешь за рекордное время собраться на рейс, сделав прическу, макияж и приготовив что-то поесть, а потом еще выйти на 5 минут раньше и проклинать себя весь день, что не поспал эти лишние минуты.
Мы восхищаемся работой этих людей и желаем им всегда летной погоды и мягких посадок. А вы хотели бы попробовать себя в роли бортпроводника?