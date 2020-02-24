20+ откровенных историй о том, почему не каждому под силу работа бортпроводника

Бортпроводники отдыхают два раза в году по 35 дней. Итого 70. Поверьте, это вполне заслуженно. Крайние дни перед отпуском уже держишься на последнем дыхании. Устаешь так, что только 35 дней могут привести тебя в чувство. Но в итоге так к этому привыкаешь, что больше никогда не захочешь идти работать на землю и отдыхать два раза по 14 дней. За 35 дней вообще забываешь, что ты когда-то был бортпроводником, и приходится втягиваться заново. К середине отпуска все друзья и родственники уже начинают коситься и спрашивать: «А что, на работу-то не собираешься?» © FuckItLetsFly / pikabu