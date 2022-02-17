20 маленьких открытий, которыми не грех поделиться с остальным миром

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Для того чтобы узнать что-то новое об окружающем мире, совсем не обязательно читать энциклопедии или смотреть научно-популярные фильмы. Ведь каждый день мы сталкиваемся со множеством вещей. Некоторые предметы и явления оказываются не так просты, как кажется на первый взгляд. В любимой собачей игрушке может прятаться срытое послание, а надпись на автобусе рассказывать о пользе общественного транспорта.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к неистощимому любопытству и умению некоторых людей делать неожиданные открытия буквально на ровном месте. А потому отыскали счастливчиков, которым повезло узнать что-то новое об этом мире, просто посмотрев по сторонам.

В музее решили показать, какой эффект производит прикосновение рук к различным поверхностям

«Внутри нашей собачьей игрушки оказалось скрытое послание»

«Настала пора меня выкинуть».

«Кнопка для закрытия дверей в лифте — полная липа»

На самом деле это миф, что в лифтах такие кнопки поддельные. По правилам пожарной безопасности они должны работать. Скорее всего, в этом лифте кнопка сломалась и мастер поставил временную заглушку, чтобы пассажиров не ударило током. © Paul_The_Builder / Reddit

«Только что обнаружил, что на моих контактных линзах напечатан номер»

Это нужно, чтобы быстро понять, вывернута ваша линза или нет. © Bjorn_Fjord / Reddit

На стеклянных панелях специально напечатали изображения хищных птиц, чтобы другие пернатые не влетали в стену

Вот как выглядит самое опасное растение в мире

«Осторожно. Самое опасное растение в мире. Dendrocnide moroides, или жалящее дерево. Одно прикосновение к нему может привести к сильным повторяющимся болям, которые продолжаются в течение 9 месяцев».

В некоторых пазлах теперь можно найти инструкцию по сборке

На обратной стороне этого стикера можно увидеть схему процессора

«Кассы по продаже билетов в нашем театре „прячутся“, когда они закрыты»

«Заметил это на дужке своих очков»

«Хороших выходных».

На обратной стороне крема для бритья напечатан лотерейный номер

«Номер лотерейного билета. Попробуйте: 13 — 01 — 13 — 13 — 15 — 20 — 08».

«Ларек по продаже пончиков в нашем торговом центре похож на большую коробку, в которую кладут эту выпечку»

«Обнаружил внутри роутера»

«Если вы видите эту надпись, значит, вы аннулировали свою гарантию».

«Оказалось, носок моих мотоботов — из пластика»

Мой друг, вам достались ботинки с композитным подноском. © walapatamus / Reddit

В классическом издании книги Оруэлла «1984» цензурной плашкой закрыли имя автора и название произведения

В этом Bluetooth-адаптере антенна поддельная

Если посветить лазером сквозь прозрачный кленовый листок на канадской банкноте, то можно увидеть ее денежное значение

У этой помады есть секретный отсек с блеском для губ того же оттенка

«Обнаружил такую надпись внутри коробки»

«Что вы можете сделать с этой коробкой:

Сделать воображаемую гоночную машину.

Построить замысловатый замок для питомцев.

Хранить в ней все старые зарядки.

Дать новую жизнь, отправив на переработку».

В этом наборе Lego скрыто послание, которое можно обнаружить только в процессе сборки

«Я тебя люблю».