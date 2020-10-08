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20+ примеров народной смекалки и изобретательности, которые смело можно применять на практике

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Нет ничего круче народной смекалки, она способна справиться с любыми обстоятельствами. Нет средств на картины? Сами нарисуем. Нужна подставка для ноутбука? Сейчас создадим из того, что есть под руками. У пользователей есть рекомендации на все случаи жизни.

Мы в AdMe.ru обожаем пользовательские советы, которые действительно работают. Особенно максимально простые, не требующие сил и средств, воспользоваться которыми может каждый. А бонусом вас ждет занятный лайфхак для владельцев собак, чьи питомцы на прогулке носятся сломя голову.

Пытался понять, что делать с большой пустой стеной, не тратя на украшение много денег, а потом придумал

© Jbeezy32 / reddit

Купил холсты, ленту, кисти и акриловую краску разных цветов. В общей сложности на покраску ушло 30–45 минут.

Используя немного чернил для ткани, я получил «новую» пару обуви

© Baekseoulhui / reddit

Я только что обновил шкафчик в ванной при помощи рулона клейкой бумаги. Теперь я хочу покрыть ею все

© SkippingLittleStones / reddit

Чтобы не покупать новые цветочные горшки, можно использовать старые кастрюли

© Plantpong / reddit

Чтобы продлить жизнь зелени, промокните ее бумажным полотенцем и положите в пакет с замком. Свежесть обеспечена на несколько недель

© Crohnies / reddit

Владельцам кошек: чтобы сделать места, где кошки точат когти, менее заметными, используйте триммер для бороды. Он может сбрить все нитки с мебели.

© bailtails / reddit

Полировка обуви — это экономный выбор, лучше, чем покупать новую, правда?

© PersonalBrowser / reddit

Вместо того чтобы платить за дорогую полку для специй, мой парень сделал ее из старых реек кровати. Теперь тут банки горчицы, варенья, смеси и приправы

© emmabovary238 / reddit

Вы можете легко прорастить зеленый лук из супермаркета. Просто воткните корни в воду и ждите

© EarthSuit79 / reddit

Отшлифовали и покрасили нашу старую столешницу, и теперь она выглядит потрясающе

© faceoffantasy / reddit

У меня были дешевые плохие плечики из химчистки, и они стали идеальным каркасом для растущего гороха

© brown***perhole / reddit

Нет ничего лучше, чем починить любимую одежду и подарить ей вторую жизнь

© cl_aww / reddit

У хлеба вышел срок годности? Сделайте из него французские тосты!

© Claymoresama / reddit

Если кастрюля большая, а крышка маленькая, поможет палочка для еды

© Murksiuke / reddit

Крепление телефона с помощью 2 чашек и карандаша

© Igneous_Soup / reddit

Если у вас есть кошка и она игнорирует свою лежанку, попробуйте застелить ее своей одеждой. У нас кроватка стояла полгода, положил сверху рубашку, и кот спит тут каждую ночь

© HSrandom420 / reddit

Сделал мини-кухню для дочки из картонных коробок, крышек от бутылок и старых компакт-дисков, а затем украсил снаружи бумагой

© BostonBlackCat / reddit

Зачем покупать подставку для ноутбука, если можно взять то, что есть у каждого дома? Это универсальная салфетница

© dudeyen / reddit

Не хватало места на подоконнике, поэтому я решил сделать подставку для растений с А-образной рамой вместо того, чтобы покупать новую. На ее изготовление ушла всего пара часов

© jacobcriedwolf / reddit

Раздражает отклеивающаяся «щетка» на дверях-купе? Есть решение. Все мебельщики знают про это, но не все же мебельщики

© elite48 / pikabu

«Я знаю, что эти „щетки“ многих бесят. Изначально шлегель нужно заправить в нижнее технологическое отверстие в профиле, но некоторые этим пренебрегают, и „щетка“ рано или поздно начинает отходить. Еще одним решением является использование специальных зажимов, которые одеваются на шлегель и прижимают его к профилю. Если хочется экспериментов, то можно попробовать использовать скрепку».

Так храню все острые инструменты. Раньше втыкал в кусочки пеноплекса, тоже неплохо. Но пробки победили

© elite48 / pikabu

Лежанка для собаки, сделанная из старых носков, дно — из обрезков пряжи, которые связала крючком

© AbsurdlyStranger / reddit

«У меня были старые шерстяные носки с дырками, но я не могла заставить себя выбросить их. Еще бы — это же шерсть мериноса. Получилась лоскутная кровать, но собаке все равно нравится».

Кухонный лайфхак. Не благодарите

© fbeye / pikabu

Вот так можно обновить ржавый замок при помощи кока-колы

© MartianRoadster / reddit

Чтобы избежать плесени и неприятного запаха закрытых банок, можно делать вот так

© Iwanttoplaytoo / reddit

Нет денег на подстаканники? Возьмите в магазине образцы напольных покрытий. Они бесплатны и бывают самых разных цветов

© Jaunt- / creddit

Если есть карабин, носить пакеты с продуктами гораздо легче

© WearADamnMask / reddit

Бонус: «Это Хантер. Иногда на прогулке в парке он так взволнован, что носится и натыкается на ветки. Поэтому мы купили ему средство индивидуальной защиты, чтобы глаза были в безопасности»

© Leggoman31 / reddit

Делитесь своими бытовыми хитростями! Лучшие из них попадут в следующий материал.

Фото на превью dudeyen / reddit
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