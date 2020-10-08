20+ примеров народной смекалки и изобретательности, которые смело можно применять на практике

Нет ничего круче народной смекалки, она способна справиться с любыми обстоятельствами. Нет средств на картины? Сами нарисуем. Нужна подставка для ноутбука? Сейчас создадим из того, что есть под руками. У пользователей есть рекомендации на все случаи жизни.

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Пытался понять, что делать с большой пустой стеной, не тратя на украшение много денег, а потом придумал

Купил холсты, ленту, кисти и акриловую краску разных цветов. В общей сложности на покраску ушло 30–45 минут.

Используя немного чернил для ткани, я получил «новую» пару обуви

Я только что обновил шкафчик в ванной при помощи рулона клейкой бумаги. Теперь я хочу покрыть ею все

Чтобы не покупать новые цветочные горшки, можно использовать старые кастрюли

Чтобы продлить жизнь зелени, промокните ее бумажным полотенцем и положите в пакет с замком. Свежесть обеспечена на несколько недель

Владельцам кошек: чтобы сделать места, где кошки точат когти, менее заметными, используйте триммер для бороды. Он может сбрить все нитки с мебели.

Полировка обуви — это экономный выбор, лучше, чем покупать новую, правда?

Вместо того чтобы платить за дорогую полку для специй, мой парень сделал ее из старых реек кровати. Теперь тут банки горчицы, варенья, смеси и приправы

Вы можете легко прорастить зеленый лук из супермаркета. Просто воткните корни в воду и ждите

Отшлифовали и покрасили нашу старую столешницу, и теперь она выглядит потрясающе

У меня были дешевые плохие плечики из химчистки, и они стали идеальным каркасом для растущего гороха

Нет ничего лучше, чем починить любимую одежду и подарить ей вторую жизнь

У хлеба вышел срок годности? Сделайте из него французские тосты!

Если кастрюля большая, а крышка маленькая, поможет палочка для еды

Крепление телефона с помощью 2 чашек и карандаша

Если у вас есть кошка и она игнорирует свою лежанку, попробуйте застелить ее своей одеждой. У нас кроватка стояла полгода, положил сверху рубашку, и кот спит тут каждую ночь

Сделал мини-кухню для дочки из картонных коробок, крышек от бутылок и старых компакт-дисков, а затем украсил снаружи бумагой

Зачем покупать подставку для ноутбука, если можно взять то, что есть у каждого дома? Это универсальная салфетница

Не хватало места на подоконнике, поэтому я решил сделать подставку для растений с А-образной рамой вместо того, чтобы покупать новую. На ее изготовление ушла всего пара часов

Раздражает отклеивающаяся «щетка» на дверях-купе? Есть решение. Все мебельщики знают про это, но не все же мебельщики

«Я знаю, что эти „щетки“ многих бесят. Изначально шлегель нужно заправить в нижнее технологическое отверстие в профиле, но некоторые этим пренебрегают, и „щетка“ рано или поздно начинает отходить. Еще одним решением является использование специальных зажимов, которые одеваются на шлегель и прижимают его к профилю. Если хочется экспериментов, то можно попробовать использовать скрепку».

Так храню все острые инструменты. Раньше втыкал в кусочки пеноплекса, тоже неплохо. Но пробки победили

Лежанка для собаки, сделанная из старых носков, дно — из обрезков пряжи, которые связала крючком

«У меня были старые шерстяные носки с дырками, но я не могла заставить себя выбросить их. Еще бы — это же шерсть мериноса. Получилась лоскутная кровать, но собаке все равно нравится».

Кухонный лайфхак. Не благодарите

Вот так можно обновить ржавый замок при помощи кока-колы

Чтобы избежать плесени и неприятного запаха закрытых банок, можно делать вот так

Нет денег на подстаканники? Возьмите в магазине образцы напольных покрытий. Они бесплатны и бывают самых разных цветов

Если есть карабин, носить пакеты с продуктами гораздо легче

Бонус: «Это Хантер. Иногда на прогулке в парке он так взволнован, что носится и натыкается на ветки. Поэтому мы купили ему средство индивидуальной защиты, чтобы глаза были в безопасности»