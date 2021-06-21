20+ максимально странных собеседований, на которых не знаешь, то ли плакать, то ли ржать как лошадь

Собеседование собеседованию рознь. На одном чувствуешь себя уверенно, отвечаешь складно, выглядишь на все сто. На другом — катастрофически волнуешься, несешь околесицу и желаешь поскорее удалиться. А если еще и работодатель «с приветом» попался, то пиши пропало.

AdMe.ru не смог пройти мимо этой животрепещущей темы и принес вам истории людей, у которых слово «собеседование» теперь вызывает смех сквозь слезы.

Решил сменить место работы. Откликнулся на подходящую вакансию. Собеседование длилось целых 5 часов. Пообещали перезвонить, но я уже не горел желанием там работать. А окончательно перехотел после посещения уборной: встретил знакомого, который трудился в той конторе, и у него был ключ от туалета. Оказывается, у каждого сотрудника свой ключ, посторонним туда нельзя. Но смутило меня не это. Внутри обнаружил штук 20 рулонов, каждый из которых был подписан именем и фамилией сотрудника. Поржал и уехал домой из этого дурдома. © Star4ok / Pikabu

Еще в 90-х устраивалась на работу секретарем. Спросили, какое у меня образование. Говорю, что высшее. Ответ убил: «Нам настолько умная секретарша не нужна!» © Olga Podkovyrina / AdMe

Сегодня на собеседовании меня попросили показать в телефоне последние 10 фотографий. Объяснив это тем, что вдруг я ненормальная. Я показала, и среди фоток моей собаки кадровичка открыла это фото и на полном серьезе спросила: «Вы собаке ушки купировали? Поэтому она в платке?» © vishenka18710 / Twitter

Случилось непредвиденное, и я вынужден был мотаться по собеседованиям в поисках работы. Вчера мне заявили: «Да, мы работаем с 9:00 до 18:00, но у нас не принято уходить в 18:00. Мы таких бездельников не любим». Ясно, идите лесом. © S.Egorov / Pikabu

Пришла на собеседование в маленькую турфирму. Директор, она же владелица, сказала, что если она меня выберет, то я должна написать ей заявление о приеме на работу и второе заявление об увольнении, но без даты. А дату она поставит сама, когда посчитает нужным. © Elena Lutskaya / Facebook

Устраивалась администратором в тату-салон. На собеседовании хозяин попросил посмотреть мой инстаграм. Следующие полчаса он листал мои посты, смотрел фото и, внимание, количество лайков. Еще спрашивал, почему на каких-то фотографиях их меньше. Причем все действия он делал с моего личного телефона, то поднимая взгляд на меня, то опуская. Почувствовала себя товаром на рынке. Даже не предполагала, что так будет, когда протянула ему телефон, чтобы он переписал себе ник. © sun_shine_wheat / Twitter

Пришла на собеседование, попросили подождать в коридоре, на диване. Жду. Смотрю, пес ко мне идет. Я с ним поздоровалась, протянула руку, он мне эту руку облизал, погладила его. Оказалось, что это собака директора, а одним из вопросов на собеседовании был: «Вы собак боитесь?» © Nataliya Ostashko / Facebook

Тоже имею в своей копилке пример довольно странного собеседования. Начальник отдела попросил сесть подальше от него, потому что он «этого не любит». В итоге я сидел в другом конце кабинета и отчаянно напрягал слух, чтобы разобрать, что он там бормочет. © Павел Кононенко / Яндекс.Дзен

Вместе с однокурсницей проходили собеседование в школу. Я пошла первой. Битый час директриса мурыжила меня заковыристыми вопросами. Я на все ответила, но ее это, кажется, расстроило. С нотками отчаяния директриса спросила:

— А у тебя-то самой дети есть?

— Нет, я только университет окончила, еще не планировала.

— Ну и как ты тогда с детьми будешь работать? Не подходишь.

Соль в том, что у моей однокурсницы был ребенок, но ей отказали с аргументом: «Ну и как ты будешь с чужими детьми работать, если своему время уделять надо?»

Я активно искала работу, ходила по всяким собеседованиям. Позвали в одну фирму. Со мной пришли еще 5 кандидатов. Дело было в конце мая, на улице жара. Сидели мы около ресепшена, пить хотелось жутко. В углу стоял кулер с водой, но не было стаканчиков. Я, уже изнывая от жары, подошла к девушке на ресепшен и спрашиваю:

— Извините, а у вас можно воды попить?

Она, не отрываясь от компьютера:

— Нет, эта вода для сотрудников и гостей офиса.

— Вам воды, что ли, жалко?

Девушка махнула рукой в сторону кулера:

— Да пожалуйста, мне не жалко. Все равно мы стаканчики не даем, да и нет их.

Я вернулась на свое место и тут же кое-что вспомнила. Подошла опять к девушке:

— Дайте, пожалуйста, чистый лист бумаги.

— Из принтера подойдет?

— Вполне!

Получив лист бумаги, сделала из него стаканчик, как на ОБЖ учили, налила в него воду из кулера, утолила жажду, выкинула стаканчик и пошла к своему месту. Девушка только глазами захлопала. 2 чувака, которые со мной ждали, попросили показать, как я сделала стаканчик, и тоже, довольные, пошли воду пить. © LampaTrampa / Pikabu

Во время собеседования интервьюер делал себе маникюр канцелярским ножиком для открывания конвертов и любовался результатом. К слову, ногти у него были ужасные и обгрызенные. © Анна Шароватова / Facebook

Давно это было, обедал я в заводской столовке. Директор за соседним столом как раз проводил собеседование с парнем, который пришел устраиваться на раздачу. И вдруг ему на руку падает огромный таракан. Парень подпрыгивает, словно ужаленный, и как завопит: «А-а-а! Блин, что это фигня?!» Потом, слегка придя в себя, садится и говорит директору: «Простите, я утратил хладнокровие». Директор ему: «Не, ну если вы от такого утратили хладнокровие, то вы нам, скорее всего, не подходите». © KingHawkins / Pikabu

Только окончила колледж и искала работу. На одном из собеседований менеджер по персоналу пристально смотрела на мои ноги. А потом заявила, что на этой работе мне необходимо носить колготки. Самое интересное, что я и так была в них. Она стала дальше настаивать на соблюдении дресс-кода, а потом внезапно дернула меня сильно за ногу, очевидно, чтобы доказать, что у меня голые ноги. Я слетела со стула. Она извинилась, но после такого я отказалась от этой должности. © Eileen Donovan / Quora

На собеседовании после стандартного вопроса, замужем я или нет, начальник стал истерично спрашивать, с кем я живу. Когда я ответила, что с родственниками, бедняга изменился в лице и недовольно сказал: «У вас такие хорошие отношения с родственниками, что они вас до сих пор терпят?» «Вполне», — ответила я. © Lana / Woman.ru

Отправила резюме в известный журнал, пригласили на собеседование. Я принесла примеры своих письменных работ. Женщина, проводившая собеседование, открыла при мне упаковку с суши и сказала: «Мне нужно пообедать, сейчас это в приоритете». Затем она спросила, на какую вакансию я присылала резюме, и сказала, что у нее нет на это времени, потому что скоро на интервью подойдет группа Boyz II Men. Причем я видела их — ехала с ними в одном лифте. Поняла, что не хочу работать на эту дамочку. © Warm-Thanks4059 / Reddit

Лучшая подруга провалила собеседование. Узнала почему. Ей случайно попался на глаза листочек, где кадровик оставлял заметки о кандидатах. Про нее написал: «По рукам видно, что посуду моет сама». Господи, нормальные у нее были руки — ухоженные, с аккуратным маникюром. Да, посуду она моет сама. А еще убирает, застилает постель и расчесывается совершенно самостоятельно. У меня до сих пор вопрос, кого они искали, если была нужна принцесса, не приближающаяся к этой вашей мерзкой бытовухе. © Elena Marchuk / AdMe

Помню, как-то проходила собеседование в государственную структуру. И меня там спрашивали, кто родители, на какие деньги я живу, замужем или нет, почему нет и так далее. В конце выдали, что, может, уже пора перестать скакать с места на место в моем-то 30-летнем возрасте. © Elefany / AdMe

Пригласили на собеседование в другой город. Еду с 2 пересадками. Погода очаровательная: снег с дождем. Общаюсь с директором, он говорит, что ему было бы интересно со мной поработать, и спрашивает, когда я смогу выйти. Я, удивленно: «Мне, конечно, приятно это слышать, но давайте обсудим оплату моего труда». Ответ помню до сих пор: «А я об этом как-то не думал». © Aline Dichka / AdMe

Проходил собеседование на руководящую должность. Помимо меня и интервьюера, в комнате находился еще и ее ребенок. Он был очень громким и требовательным. Во время нашей беседы женщина взяла малыша на руки и принялась кормить грудью. Я вел себя так, будто все нормально и ничего не произошло. В итоге я получил работу, но через полгода ушел, потому что принятие решений в компании было немного странным.

Мораль истории: когда ты на собеседовании, не игнорируй знаки. © unknown author / Quora

Давно дело было. Устраивался на работу программистом. Последнее собеседование у гендира — он хотел знать людей, которых нанимает. Прихожу, здороваемся, пауза. Он на меня смотрит, чувствуется, что по этикету надо бы спросить меня что-то по работе.

— Ты, — говорит, — кто по знаку зодиака?

Пауза уже с моей стороны. Необычное начало.

— Рак...

— Хм, — отвечает. Снова пауза. — Программист в Раке — это, наверное, хорошо. Давай документы. © kastec / Reddit

— Ты, — говорит, — кто по знаку зодиака? Пауза уже с моей стороны. Необычное начало. — Рак... — Хм, — отвечает. Снова пауза. — Программист в Раке — это, наверное, хорошо. Давай документы. © kastec / Reddit На первом курсе искала подработку. Нашла вакансию помощницы садовода. Созвонилась, договорилась о собеседовании. Пришла по указанному адресу. Дверь открыл дядечка лет под 50. Он сразу сунул мне в руки посылку, листок с адресом и велел:

— Отвези сюда, да побыстрее.

— А что там?

— Зубы.

— Как зубы?!

— Ну протезы. Я их на заказ делаю, отвези клиенту, это срочно.

Почему он не указал сразу, что ему нужен курьер, я так и не поняла, но дядечка был такой злой, что я просто побыстрее унесла оттуда ноги.