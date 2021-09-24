20+ макрофотографий, которые позволят взглянуть на привычные вещи под другим углом

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Если давно хотелось приглядеться к нашему миру получше, то макросъемка — это точно то, что доктор прописал. Возможности современных специализированных объективов раскрывают в привычных вещах буквально новые миры. И вот в кожице черники уже видится поверхность неизведанной планеты, в перце — гроты Большого каньона, а фитиль свечки кажется неземным грибом.

Сегодня мы в AdMe.ru вместе с мастерами макрофотографии разглядываем привычные вещи как под микроскопом.

Слеза, которая вот-вот выкатится из глаза

Я знаю, что попытаюсь сделать в следующий раз, когда заплачу. © sabakunoichigo / Reddit

Выглядит как инкубатор пришельцев, а на самом деле это обычная липучка

«Мне показалось интересным, что по текстуре попкорн очень похож на пенопласт»

Очень эффектная черника

В этом и цель искусства макросъемки — показать, насколько потрясающи привычные вещи на самом деле. © decorama / Reddit

Игла винилового проигрывателя, проходящая по канавке на пластинке

Дымок от фитиля свечи, которую только что задули

Перец: взгляд изнутри

Струны для гитары крупным планом

Выглядят как щупальца дронов из «Матрицы». © giancarlo13 / Reddit

«Сфотографировал эту горную пчелку, когда она перекусывала на одуванчике»

Капля воды

Клевер, покрытый инеем

Потрясающе! Его будто в сахар обмакнули. © Firebert010 / Reddit

Чешуйки на крыльях бабочки монаха

Центр подсолнуха

Результат фотоохоты на заднем дворе

Гранула морской соли на ракушке

Металлическая губка для мытья посуды

«Тестирую новый макрообъектив на цветках бархатцев»

Палочка корицы

«Потратил несколько часов, пытаясь сделать так, чтобы в каплях отражался цветок. Очень доволен результатом»

Долька лимона

«Марко нюхает камеру»

Сложно быть шмелем в дождливую пору: шерсть размокает от воды, крылья слипаются на спинке, челка падает на лоб