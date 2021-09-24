20+ макрофотографий, которые позволят взглянуть на привычные вещи под другим углом
Если давно хотелось приглядеться к нашему миру получше, то макросъемка — это точно то, что доктор прописал. Возможности современных специализированных объективов раскрывают в привычных вещах буквально новые миры. И вот в кожице черники уже видится поверхность неизведанной планеты, в перце — гроты Большого каньона, а фитиль свечки кажется неземным грибом.
Сегодня мы в AdMe.ru вместе с мастерами макрофотографии разглядываем привычные вещи как под микроскопом.
Слеза, которая вот-вот выкатится из глаза
- Я знаю, что попытаюсь сделать в следующий раз, когда заплачу. © sabakunoichigo / Reddit
Выглядит как инкубатор пришельцев, а на самом деле это обычная липучка
«Мне показалось интересным, что по текстуре попкорн очень похож на пенопласт»
Очень эффектная черника
- В этом и цель искусства макросъемки — показать, насколько потрясающи привычные вещи на самом деле. © decorama / Reddit
Игла винилового проигрывателя, проходящая по канавке на пластинке
Дымок от фитиля свечи, которую только что задули
Перец: взгляд изнутри
Струны для гитары крупным планом
- Выглядят как щупальца дронов из «Матрицы». © giancarlo13 / Reddit
«Сфотографировал эту горную пчелку, когда она перекусывала на одуванчике»
Капля воды
Клевер, покрытый инеем
- Потрясающе! Его будто в сахар обмакнули. © Firebert010 / Reddit
Чешуйки на крыльях бабочки монаха
Центр подсолнуха
Результат фотоохоты на заднем дворе
Гранула морской соли на ракушке
Металлическая губка для мытья посуды
«Тестирую новый макрообъектив на цветках бархатцев»
Палочка корицы
«Потратил несколько часов, пытаясь сделать так, чтобы в каплях отражался цветок. Очень доволен результатом»
Долька лимона
«Марко нюхает камеру»
Сложно быть шмелем в дождливую пору: шерсть размокает от воды, крылья слипаются на спинке, челка падает на лоб
А какие привычные вещи вам хотелось бы увидеть через макрообъектив?
Фото на превью Mu****om-tipper / Reddit
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