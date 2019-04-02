20+ человек, у которых хватит смекалки и на себя, и на окружающих

40 2

27

16.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человек, пожалуй, никогда не перестанет пытаться сделать свою жизнь чуточку проще и легче. А есть и те, кто стремится помочь в том числе и окружающим. Позаботиться о собаке в дождь, предупредить неосторожного прохожего о неровностях мостовой, заменить голодному младенцу маму. И чтобы все получилось, люди порой проявляют просто фантастическую изобретательность.

Редакция AdMe.ru до сих пор под впечатлением от некоторых из этих лайфхаков, авторы которых думают не только о себе.

Кажется, этому псу очень повезло с хозяином

Когда уже набил шишку о неровную плитку, но остальных еще можно спасти, достаточно лишь куска яркой клейкой ленты

«Курьер спрятал посылку между моими дверями, чтобы ее не украли»

«Эта собака лишилась ушей, но моя сестра связала ей новые»

Если в квартире инженера отключили горячую воду

Простой способ быстро и понятно показать каждому входящему в кабинку, что в уборной закончилась туалетная бумага

Когда кот и хозяин живут в квартире на равных правах

«На нашем белье есть метки, обозначающие, где у него внешняя сторона, а где изнанка»

«Служащие отеля в Токио, где я остановился, оставляют каждое утро у моей кровати такие таблички с прогнозом погоды»

«Кто-то в моем городе сделал такие кормушки для бездомных псов»

Герой пивного фестиваля, раздающий всем бесплатные закуски

Вот такое расписание висит в школе № 2 в Нефтеюганске

«Собака любит спать у меня в ногах. Сделал ей „себя“ из старых джинсов, чтобы она дремала, пока я на работе»

Мамы нет дома и она отказалась есть из бутылки, так что отцу пришлось импровизировать

Даже растениям иногда требуется срочная капельница

Когда в кафе нет детских кресел, на помощь приходит смекалка

Не выбрасывайте картонные коробки: из них может получиться шикарная вилла для вашего кота

Успешная операция по спасению пальца

«В моем гостиничном сейфе есть внутренняя розетка, так что можно заряжать электронику даже тогда, когда она находится на хранении»

Даже собакам иногда хочется просто поглазеть в окно

«Жена перенесла мой компьютер в гостиную, чтобы я мог быть с семьей, даже когда играю в игры»

Когда работу нужно доделать, несмотря на то что погода против

Устройте своим котам обеденные зоны в коробках — они не будут отвлекаться друг на друга и спокойно поедят

А какие хитрости доводилось использовать вам?