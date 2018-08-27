20+ людей, у которых хочется пожизненно отобрать права
«Да как ему вообще права дали?!» — возмущается водитель, пассажир или пешеход. На дорогах можно встретить очень странных людей, чей инстинкт самосохранения, кажется, ушел в спячку. Если увидеть, какие ситуации случаются, можно быть готовым уже ко всему.
AdMe.ru нашел примеры нелогичного и порой безрассудного поведения водителей транспортных средств.
Девушка читает книгу за рулем
Этот парень умудрился разбить 4 спорткара
Когда купил новенькую машину и опасаешься метеоритного дождя
Так выглядит временная потеря памяти, знаний и навыков
«Работаю в компании Cadillac. Мужчина попросил оценить его авто»
Водительский вариант «синдрома воображаемой широкой спины»
А этому водителю наглядно показали, что не так с его парковкой
Что дешевле: эвакуатор или ремонт?
Кого-то ждут плохие новости
У вас есть идеи, как это вообще произошло?
Мебель на колесиках — это практично
А сможет ли другой водитель так же виртуозно выехать?
Мы насчитали порядка 40 «елочек». А вы?
Когда сломался клаксон и в ход идут подручные средства
Очень прочный трос
Такая логика для водителя добром не закончится
Когда посмотрел «Пункт назначения» и навсегда запомнил, как важно соблюдать дистанцию
Ж — экономность
Когда стандартные противоугонные средства не внушают доверия
Как водитель умудрился сюда съехать?
Главное — не попасть ни в одну ямку
И как он видит дорогу?
Чье-то утро началось не с кофе
Бонус: в Новой Зеландии водители остановились, чтобы пропустить утку с утятами
Расскажите, какие вам встречались горе-парковщики и неосмотрительные водители? Или может, вы видели что-то доброе и милое, как в бонусе?
Фото на превью readball / reddit