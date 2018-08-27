20+ людей, у которых хочется пожизненно отобрать права

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«Да как ему вообще права дали?!» — возмущается водитель, пассажир или пешеход. На дорогах можно встретить очень странных людей, чей инстинкт самосохранения, кажется, ушел в спячку. Если увидеть, какие ситуации случаются, можно быть готовым уже ко всему.

AdMe.ru нашел примеры нелогичного и порой безрассудного поведения водителей транспортных средств.

Девушка читает книгу за рулем

Этот парень умудрился разбить 4 спорткара

Когда купил новенькую машину и опасаешься метеоритного дождя

Так выглядит временная потеря памяти, знаний и навыков

«Работаю в компании Cadillac. Мужчина попросил оценить его авто»

Водительский вариант «синдрома воображаемой широкой спины»

А этому водителю наглядно показали, что не так с его парковкой

Что дешевле: эвакуатор или ремонт?

Кого-то ждут плохие новости

У вас есть идеи, как это вообще произошло?

Мебель на колесиках — это практично

А сможет ли другой водитель так же виртуозно выехать?

Мы насчитали порядка 40 «елочек». А вы?

Когда сломался клаксон и в ход идут подручные средства

Очень прочный трос

Такая логика для водителя добром не закончится

Когда посмотрел «Пункт назначения» и навсегда запомнил, как важно соблюдать дистанцию

Ж — экономность

Когда стандартные противоугонные средства не внушают доверия

Как водитель умудрился сюда съехать?

Главное — не попасть ни в одну ямку

И как он видит дорогу?

Чье-то утро началось не с кофе

Бонус: в Новой Зеландии водители остановились, чтобы пропустить утку с утятами

SH1 NORTHERN MWY, SOUTHBOUND - 7:45AM

Please allow a little extra time citybound on the Northern Mwy this morning with minor delays due to ducks crossing near Tristram Ave. NZ Police are now escorting all to safety. ^TP #becauseitsfriday #nocrashescaused pic.twitter.com/c38jB6lhV5 — NZTA Akld & Nthlnd (@NZTAAkl) August 23, 2018

Расскажите, какие вам встречались горе-парковщики и неосмотрительные водители? Или может, вы видели что-то доброе и милое, как в бонусе?