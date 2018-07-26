20+ людей, которые наткнулись на то, чего они меньше всего ожидали

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Мир вокруг нас не только удивительный, но иногда и очень странный. Внезапные открытия ожидают нас буквально за каждым углом, и никогда не знаешь, на что наткнешься, выходя утром из дома. Например, как вам идея встретить посреди улицы живую зебру? И это еще не самое необычное, что встречается пользователям интернета.

AdMe.ru покажет самые забавные свидетельства странных событий, с которыми сталкивались люди во всем мире.

Совсем не то, что хочется получить бонусом к конфете

Вместо настоящего счетчика скорости на улице поставили вот это

А ведь так хотелось поплавать в унитазе

Дизайнеры иногда создают чертовски странные вещи

У кого-то будут трудности с поиском грузовика и прицепа

Видимо, это на случай внезапного голода

День вывоза мусора в Торонто. Видимо, кто-то передумал умирать

Когда неожиданно встретил своего двойника

Если вам кажется, что за вами следят, возможно, вам не кажется

Неожиданный аквариум в общественном месте — последствия потопа

Когда заказывал пончик, а получил...

Лучший пешеход, которого можно встретить на улице

«Я просто собирался на пробежку»

Человеческие слезы в бутылке — как раз то, чего не хватало в супермаркетах

«Сегодня бабушка обнаружила у себя в унитазе бурундука»

«Нашел это в лесу во время работы»

Когда просто заходишь за угол, а там...

«Вытащил ковер из дома и нашел под ним огромную „Монополию“!»

«В доме, в котором я оставался на Новый год, есть спрятанная спальня с секретной дверью в книжном шкафу»

Этот люк, скрытый под грязью и травой, отмечает точный северо-западный угол Техаса

Совсем не то, что ожидаешь увидеть в супермаркете в продуктовом отделе

«Нашел спрятанный ключ там, где собирался спрятать свой»

«Тайная комната в старом доме моей тети»

Что вообще это делает посередине пустыни?