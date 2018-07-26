20+ людей, которые наткнулись на то, чего они меньше всего ожидали
Мир вокруг нас не только удивительный, но иногда и очень странный. Внезапные открытия ожидают нас буквально за каждым углом, и никогда не знаешь, на что наткнешься, выходя утром из дома. Например, как вам идея встретить посреди улицы живую зебру? И это еще не самое необычное, что встречается пользователям интернета.
AdMe.ru покажет самые забавные свидетельства странных событий, с которыми сталкивались люди во всем мире.
Совсем не то, что хочется получить бонусом к конфете
Вместо настоящего счетчика скорости на улице поставили вот это
А ведь так хотелось поплавать в унитазе
Дизайнеры иногда создают чертовски странные вещи
У кого-то будут трудности с поиском грузовика и прицепа
Видимо, это на случай внезапного голода
День вывоза мусора в Торонто. Видимо, кто-то передумал умирать
Когда неожиданно встретил своего двойника
Если вам кажется, что за вами следят, возможно, вам не кажется
Неожиданный аквариум в общественном месте — последствия потопа
Когда заказывал пончик, а получил...
Лучший пешеход, которого можно встретить на улице
«Я просто собирался на пробежку»
Человеческие слезы в бутылке — как раз то, чего не хватало в супермаркетах
«Сегодня бабушка обнаружила у себя в унитазе бурундука»
«Нашел это в лесу во время работы»
Когда просто заходишь за угол, а там...
«Вытащил ковер из дома и нашел под ним огромную „Монополию“!»
«В доме, в котором я оставался на Новый год, есть спрятанная спальня с секретной дверью в книжном шкафу»
Этот люк, скрытый под грязью и травой, отмечает точный северо-западный угол Техаса
Совсем не то, что ожидаешь увидеть в супермаркете в продуктовом отделе
«Нашел спрятанный ключ там, где собирался спрятать свой»
«Тайная комната в старом доме моей тети»
Что вообще это делает посередине пустыни?
Что из этого показалось вам самым странным?