20+ людей с весьма своеобразным чувством юмора, которое бьет точно в цель

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Когда нестандартное мышление встречается с чувством юмора, на свет рождаются такие шедевры, как кинотеатр для муравьев, самая смешная противоугонная система или милейший всадник апокалипсиса. Герои нашей статьи доказывают, что свежий взгляд может превратить что угодно в отличную шутку.

AdMe.ru любит неожиданные повороты не только в книгах и кино, но и в юморе. И сегодня мы хотим разделить эту любовь с нашими читателями.

Хорватия, коварная и беспощадная

Все мы немного белки-летяги

Главное — поставить себе амбициозную цель

Когда попросили сделать красивое фото

Инструкция, которая знает, с кем имеет дело

«Помните: вправо — затягиваем, влево — ослабляем». «Профессиональный совет: поднимайте при помощи ног. Ну и рук». «Не переживайте. Это не Рим. Это можно построить за день».

Гуру мотивации: чтобы превратить «не могу» в «могу», надо просто просто убрать частицу «не» Я:

Всего лишь кинотеатр для муравьев, ничего такого

«Сегодня в прокате: „Человек-муравей“».

Ручная коробка передач — гроза молодых преступников

«Машина оборудована системой защиты от угонщиков-миллениалов».

Жена, которая знает, как сподвигнуть мужа вынести мусор

«Эй, парень! Не хочешь подкинуть нас с подругами до угла?»

Шах и мат, защитники теории «рост не имеет значения»

Когда раскрыл секрет века

Хорошее начало хорошего сеанса

На любой логотип найдется свой дизайнер наклеек

Теперь и мы печалимся

«Обычные люди видят здесь милого ежика на единороге. Необычные — всадника апокалипсиса: „и конь его блед, и имя ему — Смерть“»

Когда знакомство пошло не по плану

«Сегодня умер тамагочи моей дочки»

А как воспринимаете информацию вы?

Отец, который устал спорить, на кого похож ребенок

Коротко о том, как нужно реагировать на чужой успех

Обескураживающая честность дает +10 к харизме

«Одинок и готов нервничать в обществе любого, кого я нахожу привлекательным».

Когда одна игра полезнее всех книг по мотивации, вместе взятых

Где-то в параллельной вселенной на стенах туалета пишут комплименты

«Твоя мама — милая леди». «Твой отец гордится тобой».

Одна инструкция на все случаи жизни

Когда твои коты плетут против тебя заговор

А вы любите остроумно пошутить? Как на это реагируют окружающие?