20+ людей с весьма своеобразным чувством юмора, которое бьет точно в цель
Когда нестандартное мышление встречается с чувством юмора, на свет рождаются такие шедевры, как кинотеатр для муравьев, самая смешная противоугонная система или милейший всадник апокалипсиса. Герои нашей статьи доказывают, что свежий взгляд может превратить что угодно в отличную шутку.
AdMe.ru любит неожиданные повороты не только в книгах и кино, но и в юморе. И сегодня мы хотим разделить эту любовь с нашими читателями.
Хорватия, коварная и беспощадная
Все мы немного белки-летяги
Главное — поставить себе амбициозную цель
Когда попросили сделать красивое фото
Инструкция, которая знает, с кем имеет дело
«Помните: вправо — затягиваем, влево — ослабляем». «Профессиональный совет: поднимайте при помощи ног. Ну и рук». «Не переживайте. Это не Рим. Это можно построить за день».
Гуру мотивации: чтобы превратить «не могу» в «могу», надо просто просто убрать частицу «не»
Я:
Всего лишь кинотеатр для муравьев, ничего такого
«Сегодня в прокате: „Человек-муравей“».
Ручная коробка передач — гроза молодых преступников
«Машина оборудована системой защиты от угонщиков-миллениалов».
Жена, которая знает, как сподвигнуть мужа вынести мусор
«Эй, парень! Не хочешь подкинуть нас с подругами до угла?»
Шах и мат, защитники теории «рост не имеет значения»
Когда раскрыл секрет века
Хорошее начало хорошего сеанса
На любой логотип найдется свой дизайнер наклеек
Теперь и мы печалимся
«Обычные люди видят здесь милого ежика на единороге. Необычные — всадника апокалипсиса: „и конь его блед, и имя ему — Смерть“»
Когда знакомство пошло не по плану
«Сегодня умер тамагочи моей дочки»
А как воспринимаете информацию вы?
Отец, который устал спорить, на кого похож ребенок
Коротко о том, как нужно реагировать на чужой успех
Обескураживающая честность дает +10 к харизме
«Одинок и готов нервничать в обществе любого, кого я нахожу привлекательным».
Когда одна игра полезнее всех книг по мотивации, вместе взятых
Где-то в параллельной вселенной на стенах туалета пишут комплименты
«Твоя мама — милая леди». «Твой отец гордится тобой».
Одна инструкция на все случаи жизни
Когда твои коты плетут против тебя заговор
А вы любите остроумно пошутить? Как на это реагируют окружающие?
Фото на превью Vorotilo / pikabu