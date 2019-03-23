20 людей, которым пора выдавать медаль за мастерство комментирования

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Интернет — отличное место, чтобы потренировать свое чувство юмора. Кажется, большинство комментариев там пишутся для того, чтобы выиграть какой-то тайный приз за остроумие. Если бы нас попросили определить победителя, мы бы совершенно точно не смогли. Судите сами: как тут выбрать между шутками про бухучет, тещу, медведей и украденную семечку?

AdMe.ru вдоволь насмеялся над комментариями в сети и не удержался от того, чтобы не поделиться ими с вами.

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Фото на превью 575757 / pikabu

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