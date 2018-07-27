20+ человек, которым, кажется, срочно нужен отпуск (Спойлер: особенно фармацевту)
Лето — время отпусков, но поехать куда-то и отключиться от рабочих дел не всегда получается (или заветная пара недель еще не скоро). А накопленные за рабочие дни усталость и нервы порождают смешные истории, над которыми хочется и смеяться, и плакать: пачка бумаги, которую положили в принтер нераспакованной, нервные записки в офисе и вне его, гениальные фармацевтические советы и даже вода из людских слез!
AdMe.ru собрал 21 смешную, нервную, а иногда и грозную историю, в которых главным героям хочется и даже нужно срочно отдохнуть.
Закрадываются сомнения в правдивости ответа
«В детстве мечтала на работе подписывать кучу бумажек, потому что думала, что это круто. Сбылось даже слишком...»
Главный приз в номинации «Самый нервный сосед» достается...
"Если я увижу, как ты оставляешь собачьи отходы на моем газоне, я возьму их голыми руками и размажу по твоему затылку".
«Сказали положить пачку бумаги в принтер — я сделал»
Когда достали спрашивать пароль к вайфаю в кафе
Самая «мотивирующая» вышивка
«Она верила, что сможет, но была настолько уставшей, что не смогла».
Стакан наполовину пуст с обеих сторон, когда ты подустал
Замкнутый круг
Это был сложный рабочий день
«Кому вообще пришло в голову принять это как возврат?! Эта вещь из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! Сроки возврата у нас составляют 45 дней! Если вы не уверены, СПРАШИВАЙТЕ! Менеджмент».
Фармацевт года
«Заказал сэндвич с яйцом и сыром. Похоже, у повара была тяжелая смена»
«Пришел на работу и увидел это на двери уборной»
«Эй, если дверь в общую уборную закрыта, не забудьте еще раз попробовать ее открыть, чтобы подарить сидящему там человеку состояние парализующего страха».
«Так уж и быть, подскажу»
У того, кто разместил здесь баннер, видимо, выдалась тяжелая рабочая неделя
«Лекарства».
«Премию или отпуск, пожалуйста»
Когда устал запоминать имена клиентов
«Лысый парень».
Какая-то нервная нелюбовь к рисункам
«Переделать! Никаких рисунков! Сколько раз мы должны об этом говорить?»
Маркетолог решил третьего варианта не давать...
Иногда стандартные ответы не срабатывают
Игрушка для крепких нервов
И бонус! Полицейским тоже нужен отдых
А у вас бывали прикольные случаи, связанные с перегруженностью на работе?
Фото на превью stunent97 / Pikabu