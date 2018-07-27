20+ человек, которым, кажется, срочно нужен отпуск (Спойлер: особенно фармацевту)

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Лето — время отпусков, но поехать куда-то и отключиться от рабочих дел не всегда получается (или заветная пара недель еще не скоро). А накопленные за рабочие дни усталость и нервы порождают смешные истории, над которыми хочется и смеяться, и плакать: пачка бумаги, которую положили в принтер нераспакованной, нервные записки в офисе и вне его, гениальные фармацевтические советы и даже вода из людских слез!

AdMe.ru собрал 21 смешную, нервную, а иногда и грозную историю, в которых главным героям хочется и даже нужно срочно отдохнуть.

Закрадываются сомнения в правдивости ответа

«В детстве мечтала на работе подписывать кучу бумажек, потому что думала, что это круто. Сбылось даже слишком...»

Главный приз в номинации «Самый нервный сосед» достается...

"Если я увижу, как ты оставляешь собачьи отходы на моем газоне, я возьму их голыми руками и размажу по твоему затылку".

«Сказали положить пачку бумаги в принтер — я сделал»

Когда достали спрашивать пароль к вайфаю в кафе

Самая «мотивирующая» вышивка

«Она верила, что сможет, но была настолько уставшей, что не смогла».

Стакан наполовину пуст с обеих сторон, когда ты подустал

Замкнутый круг

Это был сложный рабочий день

«Кому вообще пришло в голову принять это как возврат?! Эта вещь из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! Сроки возврата у нас составляют 45 дней! Если вы не уверены, СПРАШИВАЙТЕ! Менеджмент».

Фармацевт года

«Заказал сэндвич с яйцом и сыром. Похоже, у повара была тяжелая смена»

«Пришел на работу и увидел это на двери уборной»

«Эй, если дверь в общую уборную закрыта, не забудьте еще раз попробовать ее открыть, чтобы подарить сидящему там человеку состояние парализующего страха».

«Так уж и быть, подскажу»

У того, кто разместил здесь баннер, видимо, выдалась тяжелая рабочая неделя

«Лекарства».

«Премию или отпуск, пожалуйста»

Когда устал запоминать имена клиентов

«Лысый парень».

Какая-то нервная нелюбовь к рисункам

«Переделать! Никаких рисунков! Сколько раз мы должны об этом говорить?»

Маркетолог решил третьего варианта не давать...

Иногда стандартные ответы не срабатывают

Игрушка для крепких нервов

И бонус! Полицейским тоже нужен отдых

А у вас бывали прикольные случаи, связанные с перегруженностью на работе?