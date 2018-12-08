20+ людей, которые знатно подмочили свою репутацию из-за нелепого стечения обстоятельств

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Пожалуй, у каждого в жизни случались такие неловкие ситуации, которые будто нарочно кто-то подстроил, и мы вынуждены были лепетать: «Вы не так поняли, я все объясню». Но поверить в оправдания человека, попытавшегося, к примеру, вытащить кошелек из чужого кармана, бывает не так-то просто.

AdMe.ru собрал истории пользователей «Реддита» и «Подслушано» о том, как люди становились жертвами комичного стечения обстоятельств и были вынуждены возвращать себе доброе имя.

Однажды соседская девочка упала со ступенек во время игры. Забегает в дом в слезах и говорит отцу: «Эта лестница меня ударила!» Тот ее поправил: «Нужно говорить не „лестница меня ударила“, а „я упала с лестницы“». Через несколько дней кассирша в магазине заметила ссадины у нее на ноге и спросила, что случилось. Девочка: «Папа, что я должна сказать? А, вспомнила. Я упала с лестницы». Пришлось ее папе объясняться с полицией.

С мужем рассматриваем нашего новорожденного ребенка и думаем, на кого больше похож. И в ходе обсуждения мой мозг хочет сказать «больше на тебя похож», а выдает: «Наверное, он все-таки твой...»

Я работал в доме престарелых. У нас была пациентка с болезнью Альцгеймера. Когда она тревожилась, мы поручали ей складывание салфеток — это ее успокаивало. Однажды, когда она занималась своими салфетками, в дом престарелых пришел потенциальный постоялец со своей семьей. В этот момент моей пациентке вдруг захотелось разнообразия и она сказала: «Я так устала...» Это выглядело так, будто мы заставляем пожилых людей с деменцией выполнять нашу работу до тех пор, пока они не свалятся с ног от усталости.

Раньше я работал охранником в одной компании. Я должен был проверять, на месте ли бейджи сотрудников. Их можно было повесить на шею или прикрепить на пояс. Проработав года два, как-то разговорился с девчонками со 2-го этажа. Одна из них спросила меня прямо, почему я так пялюсь на всех входящих женщин. Что, простите? Оказывается, было столько пересудов о том, как я рассматриваю женщин сверху донизу, едва они заходят в дверь. Вообще-то я рассматривал всех. Сначала смотрел на грудь и, если там не было бейджика, переводил взгляд на ремень. Это вроде как работа моя была.​​​​​

Каждый раз, когда я открываю консервную банку и это не кошачья еда, приходится объяснять коту: это не то, что ты подумал.

В детстве во дворе с друзьями любили рассказывать страшилки, и я решила вызвать матюкливого гнома. Как гласила инструкция, нужно было написать 20 матов, положить лист под подушку и лечь спать. В день икс я напрочь забыла о содеянном, ушла завтракать и мама захотела поменять постельное белье. Вернувшись в комнату, вместо кренделей я поймала удивленный взгляд мамы и вопрос: «Поль, тебя кто-то обижает?»

Однажды в конце лета я возвращался в колледж после каникул и бабушка дала мне шоколадку в дорогу. Один кусочек я съел, а остальное убрал в задний карман штанов. Остановился на светофоре, и тут до меня доходит, что шоколад, зажатый между сиденьем и моей филейной частью, пожалуй, не очень хорошая идея. Я сунул руку в карман — и вся ладонь погрузилась в шоколадную жижу. Я выругался и в ту же секунду понял, что девушка в соседней машине видела, как парень запустил руку к себе в штаны и тут же вытащил ее, испачканную непонятной коричневой субстанцией. Выражение ее лица того стоило!​​​​​​

За обедом мы с подругой перемывали косточки Крису — есть такой подлый парень в нашем классе. На самом деле мерзкий тип. В какой-то момент я повернулась и увидела другого Криса, который просто лапочка, он сидел около нас и выглядел абсолютно раздавленным. Целых 5 минут мы пытались его убедить, что говорили не о нем. И все равно паршиво себя чувствую.

В детстве мама иногда брала меня с собой на работу в небольшой магазинчик. Обычно я проводил время за рисованием, а потом раздавал свои «шедевры» покупателям. Однажды, когда мне было года 3 или 4, я узнал о службе спасения 911. Видимо, меня так зацепила эта идея, что на всех своих каляках-маляках я написал: «Позвоните 911». И раздал маминым покупателям. Вполне ожидаемо, что люди решили, будто я похищен, и здорово перепугались. То-то весело было маме объяснять все полицейским!

Мне было 16. Родители поехали ужинать. А мне нужно было заняться стиркой. Как только они ушли, я стал загружать вещи в стиралку. Смотрю, у меня пятно на рубашке. Снимаю ее, закидываю туда же. А потом решил постирать еще и штаны. Ну и носки с трусами, чего уж там... Голышом побежал одеваться. Не успел я добежать до лестницы, как дверь открывается и я вижу отца. И он видит меня — в костюме Адама. Мы оба несколько секунд не шевелились, а потом он как рассмеется: «Так вот чем ты занимаешься, пока нас нет!» Забрал кошелек и ушел, покатываясь со смеху.

Примерно год назад стою я на кассе в супермаркете. Впереди старичок лет 90. Он роется в кармане минут 5, но никак не может вытащить кошелек. В очереди начинают нервничать. Тут старичок поворачивается ко мне и просит помочь. Я полез к нему в карман. Кошелек был огромный, карман узкий, у меня ничего не получалось. В какой-то момент я обернулся и увидел, что люди, которые не знали, что происходит, смотрели на меня с ужасом: для них я был просто чуваком, который средь бела дня в супермаркете роется в штанах у беспомощного старичка... В итоге я сдался и сказал ему: «Сэр, давайте все это будет за мой счет». Я заплатил за него $ 12 и заодно приобрел репутацию обидчика пожилых людей.

У нас с молодым человеком есть кот. Изначально решили кормить его натуралкой. Мясо-то он уплетает за обе щеки, а овощи не ест ни в какую. Нашли выход — детское питание. Теперь каждый раз в детском отделе наблюдаем удивленно-негодующие лица молодых мамаш. Все потому, что выбираем мы баночки с комментариями вроде: «А вдруг этот волосатый откажется жрать кабачки?», «Ничего себе цена, может, продадим мелкого?», «Не будет есть это, не будем кормить вообще!» Кота мы очень любим. Как и постебаться лишний раз.

Как-то в маршрутке зацепилась капюшоном за штуку, по которой дверь ездит; дергаю и никак не могу отцепить, а мне уже выходить. От растерянности и безысходности попросила рядом стоящего: "Мужчина, снимите меня, пожалуйста".​​​​​​

Я работал менеджером в супермаркете. Некоторые кассиры из-за слишком юного возраста по закону не могли пробивать алкоголь, мне приходилось делать это за них. Когда девчонка-кассирша вызвала меня в 4-й раз, у меня вырвалось: «Дождаться не могу, когда тебе исполнится 19!» Несколько секунд соображал, что же это я такое ляпнул при покупателях.

Много лет назад мы с дочкой гуляли в парке. Ей было 4 года. Там было несколько родителей и детей, а также многодетная азиатская семья. Дочка играла с их детьми какое-то время, а потом они стали уходить. Моя решила пойти с ними. Я ей cказал, что так нельзя, и взял за руку. Она стала кричать «Не-е-е-ет!» и биться в истерике, стараясь вырваться и убежать к своим друзьям. Положение усугублялось тем, что моя дочь азиатка, а я нет. Пришлось объяснять ситуацию некоторым папашам, которые поспешили на помощь ребенку.

Работаю в гостинице. Пошли с коллегой проверять качество уборки в номере. Включаю телевизор, чтобы убедиться, что он работает. А там 1-й канал и передача «Давай поженимся» идет. Без задней мысли говорю: «Хочешь, давай поженимся (коллега хватается за сердце с выражением шока на лице) посмотреть?» — заканчиваю я, не сразу поняв причину такой бурной реакции. Надо бы пригласить ее куда-нибудь.​​​​​

Мой новый сосед рассказал, что однажды осенью они всей семьей жарили над камином зефирки на палочках и вдруг услышали вой сирены — где-то рядом случился пожар. Они выскочили на улицу. Подбежав к толпе зевак, они стали вместе со всеми смотреть на пылающий дом. Потом заметили, что окружающие как-то неодобрительно на них посматривают. И сосед понял почему: палочки с зефирками все еще были у них в руках.

Много лет назад мой друг стал встречаться с девушкой и совсем забыл про своих друзей. Нас это немного бесило, и мы решили над ним подшутить. Когда его родители уехали в отпуск, а он ушел на свидание, мы пробрались в его дом, нашли старые костюмы на Хеллоуин, нарядились, спрятались и стали ждать. Сидим мы в этих костюмах — космонавт, карандаш, пещерный человек, ослик и Халк Хоган — и вдруг слышим шаги, дверь открывается, включается свет, мы выпрыгиваем — та-дам! А это его бабушка и дедушка пришли внучка проведать.

В надежде завести знакомства в новом городе мы с девушкой однажды пришли в бар, где играла какая-то группа и было полно людей. Я заметил, что у бармена точно такие же кроссовки, как у меня, — хороший повод завязать беседу. Минут через 5 я увидел, что он идет в нашу сторону с полным подносом недопитых бутылок. Группа закончила очередную песню, и в этот же момент я кричу ему: «Эй!» — и выставляю в проход ногу, чтобы показать ему свою кроссовку. Весь бар обернулся на мой возглас. Бармен, споткнувшись о мою ногу, полетел на пол — вместе со всеми своими бутылками! Народ в шоке... А бармен посмотрел на меня с болью в глазах и сказал: «Хорошие кроссовки».

Привез я как-то к ветеринару своего котика. А он, надо сказать, обожает играть с бельем моей жены. Так вот, вытаскиваю я котенка из переноски, и что же к нему прицепилось? Конечно же, трусики моей жены. Выхватываю их смущенно, кладу в карман. Посмеялись вместе с ветеринаром, он говорит, котята часто так делают. Потом заезжаю в продуктовый, лезу в карман за бумажником... и опять вытаскиваю трусы! Определенно не мой день...

Пришел к нам на совещание какой-то коллега директора — у него кудрявые, явно отросшие волосы. А вечером мы с мужем собирались съездить постричь шпица. Ну, он мне звонит и говорит: «Пришли адрес». Я фоткаю экран и присылаю случайно как раз этому мужчине. «Груминг, подрезание когтей, чистка ушей и маска в подарок», а далее номер телефона и адрес. Он поблагодарил и согласился, что ему надо подстричься. Я ржала в голос.

Моя подруга — юрист. Ведет несколько дел сразу. Всегда очень серьезная и деловая. Форма одежды и макияж соответствуют статусу, ничего лишнего. Тут вдруг ни с того ни с сего 2 дня назад пошла и зафигачила себе тату на всю попу. Ну и, конечно, стала слать фотки своей пятой точки нам, своим подругам, у нас есть свой общий чат. Но по ошибке отправила это одному из своих клиентов. Заметила только утром, когда пришел от него ответ: «Что, с моим делом все так плохо?»

Есть у меня хорек, зову его Мишей. Когда он был еще маленьким, я его везде носила с собой, чтобы не скучал и не баловался, пока меня нет. Пришли мы как-то к моему другу в гости, а там его знакомый Михаил. Сидит на кухне, пьет чай с печеньями. В какой-то момент хорь решил полезть в мусорное ведро — объедками поживиться. Я заметила и кричу, злобно так: «Миша, слышь, скот! Вкусненько тебе, да?!» Подавившийся печеньем парень осторожно изрек: «Да... Очень».