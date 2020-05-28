20+ людей, которые теперь сто раз подумают, прежде чем купить что-либо вообще
Как бы хотелось, чтобы ожидания всегда соответствовали реальности. Однако, увы, чаще всего встречается обратное и мы имеем недобукеты, тортики, которые весьма отдаленно напоминают таковые, и прочие «приятности», которые могут вывести из себя даже самого спокойного клиента.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что героям нашей подборки в следующий раз улыбнется удача.
«Это был дорогой торт, заказанный другом моей невестки»
«Я пытался сделать картофельную запеканку»
Ну один в один же!
Сенсация! У Спанч Боба открылся третий глаз!
Эй, а где салат?
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«Просто хотелось романтики»
«Скажем так, я была очень рада своей новой маске для лица „Джинн“, пока не надела ее»
Вводящая в заблуждение упаковка рыбы
«Не так нам представлялась эта картошка с сыром»
Везде обман!
«Я пытался сделать печенье в виде кофейных зерен, но получилось как получилось»
«Мама моего друга заказала кучу тортов для преподавателей в День учителя»
«Послал цветы моему боссу только для того, чтобы выразить признательность. Можно с уверенностью сказать, что я никогда больше не буду заказывать цветы онлайн»
«Моя 11-летняя сестра пыталась приготовить осьминога из хлеба»
«Моя первая попытка сделать бланманже провалилась»
«Мой „бутерброд“, купленный сегодня, содержит в себе микропорцию начинки»
Ну что ж, удачи в следующий раз!
«На вкус он был даже хуже, чем на вид»
«Мы хотели создать что-то красивое для нашего свадебного торта. А в итоге я оказалась беременным борцом сумо»
А где начинка?
Признайтесь, у вас были подобные истории?
Фото на превью amaliepatricia / reddit