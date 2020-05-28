20+ людей, которые теперь сто раз подумают, прежде чем купить что-либо вообще

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Как бы хотелось, чтобы ожидания всегда соответствовали реальности. Однако, увы, чаще всего встречается обратное и мы имеем недобукеты, тортики, которые весьма отдаленно напоминают таковые, и прочие «приятности», которые могут вывести из себя даже самого спокойного клиента.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что героям нашей подборки в следующий раз улыбнется удача.

«Это был дорогой торт, заказанный другом моей невестки»

«Я пытался сделать картофельную запеканку»

Ну один в один же!

Сенсация! У Спанч Боба открылся третий глаз!

Эй, а где салат?

Найдите 10 отличий

Ожидание и реальность, когда смотришь в телескоп впервые

Хлебные завитки с чесноком немного не в тонусе

Когда ваши затемняющие шторы выглядят вот так:

«Просто хотелось романтики»

«Скажем так, я была очень рада своей новой маске для лица „Джинн“, пока не надела ее»

Вводящая в заблуждение упаковка рыбы

«Не так нам представлялась эта картошка с сыром»

Везде обман!

«Я пытался сделать печенье в виде кофейных зерен, но получилось как получилось»

«Мама моего друга заказала кучу тортов для преподавателей в День учителя»

«Послал цветы моему боссу только для того, чтобы выразить признательность. Можно с уверенностью сказать, что я никогда больше не буду заказывать цветы онлайн»

«Моя 11-летняя сестра пыталась приготовить осьминога из хлеба»

«Моя первая попытка сделать бланманже провалилась»

«Мой „бутерброд“, купленный сегодня, содержит в себе микропорцию начинки»

Ну что ж, удачи в следующий раз!

«На вкус он был даже хуже, чем на вид»

«Мы хотели создать что-то красивое для нашего свадебного торта. А в итоге я оказалась беременным борцом сумо»

А где начинка?

Признайтесь, у вас были подобные истории?