20+ человек, которые совершили открытия, достойные Нобелевки

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«Этот мир никогда не перестанет нас удивлять». Как бы банально ни звучала эта фраза, но так оно в действительности и есть. К примеру, даже сейчас вы можете натирать что-то на терке и не подозревать, что делаете это неправильно. Как так? Все просто: дело в том, что открытия от а до я подстерегают нас буквально за каждым углом. Главное — всегда глядеть в оба.

AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 20+ человек, которым, кажется, не терпится поделиться с миром своего рода сенсацией.

1. «Обнаружила, что в степлерах есть отсек для хранения скоб»

2. «А вы замечали, что Себастьян из Русалочки мелькает в Аладдине?»

3. «Оказывается, чем меньше число на пакетике из-под кетчупа в „Макдоналдсе“, тем он слаще; чем больше, тем кислее»

4. «Самое странное во взрослении — это то, что со временем у нас появляется конфорка-фаворитка на плите, но все мы предпочитаем молчать об этом»

5. Как в воду глядела

6. «Я наконец-таки поняла, зачем нужна эта штука»

7. «Только что обнаружила, что на iPhone можно заблокировать любую заметку»

8. Детство, прощай

9. «Актриса, сыгравшая монахиню, снималась в фильме «Как стать принцессой»

10. «А вы знали, что первый шейный позвонок называется атлант, потому что он, подобно титану, держащему небесный свод, удерживает нашу голову?»

11. Теперь будет крайне сложно не думать об этом

12. «Мне нужно время, чтобы принять тот факт, что Ариана Гранде и Карди Би одного возраста»

13. «Весь Гарри Поттер в одном предложении»

«Глава 4. „Ах, да, конечно, я же тебе не сказал“, — произнес Дамблдор».

14. Один из альтернативных вариантов использования терки

15. Тонкое замечание

16. «Так вот для чего нужны эти штуки на тележке!»

17. «Только сегодня заметила, что иконка часов на iPhone не статичная, они на самом деле идут»

18. «Дантист в „Поисках Немо“ выходит из туалета и приступает к осмотру пациента, не помыв руки»

19. Вот это поворот!

20. «Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что костюмы Суперсемейки сочетают в себе элементы костюма Мистера Исключительного и Эластик»

21. «Случайно обнаружил, что подголовник сидения можно использовать в качестве подушки»

Что из вышеперечисленного стало для вас настоящим открытием?