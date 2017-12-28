20+ людей, которые с юмором на ты, а с сарказмом вообще родственники
То чувство, когда смотришь на шутки и удивляешься, что ты не один такой на свете, — оно просто бесценно.
AdMe.ru сделал свежую подборку юмора из серии «О да, как же это знакомо», и мы подписываемся под каждым твитом. Отмечайте в комментариях, сколько ситуаций было у вас, добавляйте новые, посмеемся вместе. А бонус в конце — это проверка: если у вас такого не было, вы вообще с нашей планеты?
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Бонус: а спонсор этого поста — ваша забытая чашка с чаем. Она стоит где-то там. Остывает. Выпейте ее
Признавайтесь, знакомо?
Фото на превью treechangedolls / instagram