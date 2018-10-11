20 людей, которые от скуки на работе точно не умрут

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Скука на работе — вещь, хорошо знакомая многим. Но только не героям нашей статьи. Их трудовой день насыщен веселыми событиями и забавными происшествиями. А когда ничего не происходит, эти люди умеют поднять себе настроение, ведь для этого есть множество способов. Например, отлично выполнить свою работу, как девушка-пожарный и сварщик, или креативно подойти к труду, как пекарь и производитель одежды.

AdMe.ru собрал работников, которых уныние никогда не застигнет врасплох.

1. Бывает и такое. Пожарные спасают полицейских из застрявшего лифта

2. Видимо, работала еще при царе

3. Когда клиент оказался безусой копией тебя

4. Смекалистые разработчики

5. Сосиски в тесте «ВАЛЛ-И» от самого креативного пекаря

6. Когда устал от любителей украдкой высыпать все конфеты из вазочки в карман

7. С таким помощником не соскучишься

8. Учитель решил поддержать День мемов в школе и нарядился как интернет-мем

9. Креатив от производителей батончиков

10. Когда действительно очень любишь свою работу

11. Не поиграть с котейкой — просто преступление

12. «Работаю в такси, сегодня был вот такой клиент»

13. Учителем быть интересно и приятно

14. «Вот такие гости у меня на работе»

15. Кажется, это любопытная вакансия

16. «Моя работа — собирать кровь у пациентов. Поэтому на Хеллоуин я нарядилась вампиром»

17. Дельный совет от заботливого производителя

18. Праздничное настроение само себя не создаст

19. Когда ваш коллега — енот. Зверек по кличке Баллу «работает» в ветклинике: играет с посетителями, развлекает хозяев

20. Конспирация. Уровень: бог

Надпись на футболке: «Определенно не коп».

А вы скучаете на работе или стараетесь подходить к ней творчески?