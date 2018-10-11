20 людей, которые от скуки на работе точно не умрут
Скука на работе — вещь, хорошо знакомая многим. Но только не героям нашей статьи. Их трудовой день насыщен веселыми событиями и забавными происшествиями. А когда ничего не происходит, эти люди умеют поднять себе настроение, ведь для этого есть множество способов. Например, отлично выполнить свою работу, как девушка-пожарный и сварщик, или креативно подойти к труду, как пекарь и производитель одежды.
AdMe.ru собрал работников, которых уныние никогда не застигнет врасплох.
1. Бывает и такое. Пожарные спасают полицейских из застрявшего лифта
2. Видимо, работала еще при царе
3. Когда клиент оказался безусой копией тебя
4. Смекалистые разработчики
5. Сосиски в тесте «ВАЛЛ-И» от самого креативного пекаря
6. Когда устал от любителей украдкой высыпать все конфеты из вазочки в карман
7. С таким помощником не соскучишься
8. Учитель решил поддержать День мемов в школе и нарядился как интернет-мем
9. Креатив от производителей батончиков
10. Когда действительно очень любишь свою работу
11. Не поиграть с котейкой — просто преступление
12. «Работаю в такси, сегодня был вот такой клиент»
13. Учителем быть интересно и приятно
14. «Вот такие гости у меня на работе»
15. Кажется, это любопытная вакансия
16. «Моя работа — собирать кровь у пациентов. Поэтому на Хеллоуин я нарядилась вампиром»
17. Дельный совет от заботливого производителя
18. Праздничное настроение само себя не создаст
19. Когда ваш коллега — енот. Зверек по кличке Баллу «работает» в ветклинике: играет с посетителями, развлекает хозяев
20. Конспирация. Уровень: бог
Надпись на футболке: «Определенно не коп».
А вы скучаете на работе или стараетесь подходить к ней творчески?
Фото на превью Edjik / pikabu