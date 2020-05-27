20+ людей, которые обнаружили, что их кулинарные навыки не хуже, чем у крутых поваров

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Умение готовить — такой же талант, как, к примеру, талант живописца. Некоторым людям с первого раза удается создать изысканное блюдо французской кухни, неотличимое от того, что готовят в мишленовском ресторане. Но большинству людей приходится идти путем проб и ошибок, прежде чем из-под их ножа выйдет кушанье, которое по-настоящему порадует вкусовые рецепторы.

Мы в AdMe.ru радуемся за тех, кто способен создавать кулинарные шедевры, не будучи профессионалом. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что готовить, увы, дано все же не каждому.

«Все знают мою маму как плохого пекаря. Но в мой день рождения она решила меня удивить и на весь день заперлась на кухне. По-моему, торт получился прекрасным, и я очень благодарна маме за него»

«Мои круассаны хороши до неприличия!»

«Торт на день рождения отца. Я попыталась изобразить походный костер»

«Моя жена приготовила этот стол на свадьбу»

«Я сама испекла это шоколадное печенье и очень им горжусь»

«Это лучшая говядина по-веллингтонски, которая когда-либо у меня получалась. И она божественна на вкус»

«Сделала торт на день рождения сестры»

«Мама: „Ты толстеешь“. Тоже мама: печет хачапури»

«Я сделал это! 6 попыток, 5 провалов, и наконец я смог добиться хрустящей корочки!»

«У моего сына аллергия на лактозу, и я попробовала сделать пончики без молока»

«Я сделал это, черт побери! Яйца по-шотландски, приготовленные в домашних условиях»

«Мне 74 года. И я только что приготовил на гриле эти лучшие в мире тосты с сыром!»

«Моя девушка практикуется в приготовлении макаронов. Эти, с космическим дизайном, были, наверное, самыми красивыми»

«Моя жена захотела гребешков»

«Моя вторая попытка приготовить пиццу с тонкой корочкой»

«2 чудесных мини-чизкейка, один из которых я съел на завтрак. Потому что я взрослый и делаю то, что хочу»

«Я впервые в жизни приготовил пельмени! И они были вкусными»

«Я очень горжусь тортом, который испекла на день рождения дочери»

Сэндвичи с жареной курицей

«Делал пончики первый раз в жизни»

«Моя 11-летняя дочь приготовила маффины с черникой»

«Моя сестра приготовила паэлью»

«В этой пицце нет ничего особенного, но я впервые готовил это итальянское блюдо»

Грудинка имени Сальвадора Дали

Бонус: «Этот чудовищный торт я приготовил своими двумя руками, и он выглядит так, будто его делал ребенок. Наслаждайтесь!»

Может, и ваши кулинарные навыки настолько хороши, что приготовленные вами блюда восхищают окружающих? Поделитесь со всем миром фотографией вашего съедобного шедевра.