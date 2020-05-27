20+ людей, которые обнаружили, что их кулинарные навыки не хуже, чем у крутых поваров
Умение готовить — такой же талант, как, к примеру, талант живописца. Некоторым людям с первого раза удается создать изысканное блюдо французской кухни, неотличимое от того, что готовят в мишленовском ресторане. Но большинству людей приходится идти путем проб и ошибок, прежде чем из-под их ножа выйдет кушанье, которое по-настоящему порадует вкусовые рецепторы.
Мы в AdMe.ru радуемся за тех, кто способен создавать кулинарные шедевры, не будучи профессионалом. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что готовить, увы, дано все же не каждому.
«Все знают мою маму как плохого пекаря. Но в мой день рождения она решила меня удивить и на весь день заперлась на кухне. По-моему, торт получился прекрасным, и я очень благодарна маме за него»
«Мои круассаны хороши до неприличия!»
«Торт на день рождения отца. Я попыталась изобразить походный костер»
«Моя жена приготовила этот стол на свадьбу»
«Я сама испекла это шоколадное печенье и очень им горжусь»
«Это лучшая говядина по-веллингтонски, которая когда-либо у меня получалась. И она божественна на вкус»
«Сделала торт на день рождения сестры»
«Мама: „Ты толстеешь“. Тоже мама: печет хачапури»
«Я сделал это! 6 попыток, 5 провалов, и наконец я смог добиться хрустящей корочки!»
«У моего сына аллергия на лактозу, и я попробовала сделать пончики без молока»
«Я сделал это, черт побери! Яйца по-шотландски, приготовленные в домашних условиях»
«Мне 74 года. И я только что приготовил на гриле эти лучшие в мире тосты с сыром!»
«Моя девушка практикуется в приготовлении макаронов. Эти, с космическим дизайном, были, наверное, самыми красивыми»
«Моя жена захотела гребешков»
«Моя вторая попытка приготовить пиццу с тонкой корочкой»
«2 чудесных мини-чизкейка, один из которых я съел на завтрак. Потому что я взрослый и делаю то, что хочу»
«Я впервые в жизни приготовил пельмени! И они были вкусными»
«Я очень горжусь тортом, который испекла на день рождения дочери»
Сэндвичи с жареной курицей
«Делал пончики первый раз в жизни»
«Моя 11-летняя дочь приготовила маффины с черникой»
«Моя сестра приготовила паэлью»
«В этой пицце нет ничего особенного, но я впервые готовил это итальянское блюдо»
Грудинка имени Сальвадора Дали
Бонус: «Этот чудовищный торт я приготовил своими двумя руками, и он выглядит так, будто его делал ребенок. Наслаждайтесь!»
Может, и ваши кулинарные навыки настолько хороши, что приготовленные вами блюда восхищают окружающих? Поделитесь со всем миром фотографией вашего съедобного шедевра.
Фото на превью balkanka03 / reddit