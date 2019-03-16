20+ людей, к которым любовь нечаянно нагрянула, когда ее совсем не ждали

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Недаром про нечаянно нагрянувшую любовь слагают стихи и поют песни. Большое и светлое чувство и правда может застать нас где угодно: на полосе препятствий, в онлайн-игре, за партой университетской лаборатории. И судя по рассказам в интернете, чем оригинальнее место, тем выше шансы, что знакомство перерастет в серьезные отношения.

Пользователи сети поделились историями о том, как и где встретили своих половинок, и AdMe.ru невольно потянулся за карандашом, чтобы дополнить список способов найти любовь.

1. «Моя мать потеряла связь со своим парнем 30 лет назад. 2 года назад он нашел ее в соцсетях. Они долго перезванивались и летали друг к другу и вот наконец поженились»

2. «Мы с моим женихом встретились в онлайн-игре и теперь готовим тематическую свадьбу. Вместо колец мы решили обменяться кулонами-артефактами. Это „Сердца Азерота“, которые мы заказали для церемонии»

3. Никогда не бывает слишком поздно

«Она сказала да!»

4. «На первом свидании я так нервничал, что болтал о пингвинах. Если пингвину нравится другой пингвин, он дарит ему камешек. Если тот его принимает, они пара на всю жизнь. Сегодня моя девушка подарила мне это»

5. Андрей — похититель сердец

6. «Я познакомился с женой в интернете 3 года назад. Вчера мы поженились, и это был самый счастливый день в моей жизни! Никогда не думал, что скажу такие слова, но спасибо тебе, Tinder!»

7. Муж и жена обнаружили, что, будучи подростками, они случайно попали на одну фотографию

8. «Мы познакомились 9 лет назад, с тех пор он пережил наркозависимость и тюремное заключение, а я — невроз, депрессию и 2 случая токсичных отношений. В этом году мы снова встретились, и он сделал мне предложение. Я счастлива!»

9. «Именно здесь мы встретились, играя в Pokemon Go»

10. «6 лет назад из-за сбоя фейсбука я попал в аккаунт совершенно незнакомой мне женщины. В июне этого года мы поженились»

11. «Мы с моей девушкой сделали фотографии под одним углом на одном и том же шоу... за 3 года до нашей встречи!»

12. «Моя невеста была на 4-м месяце беременности, когда мы встретились. Его настоящий папа даже не попытался увидеть своего сына. Но все в порядке: я с ними»

13. «Мы познакомились в сети и как-то, будучи проездом в ее городе, я предложил встретиться. Оказалось, мы любим одно мороженое, да и вообще у нас масса общего. Я не верил, что можно влюбиться так быстро, но это случилось»

14. «Мы познакомились, играя в World of Warcraft»

15. «Соревнования по перетягиванию каната — давняя студенческая традиция в нашей стране. Именно так мы и познакомились с моей невестой»

16. «Моя девушка прислала мне фотографию с нашей первой встречи. Перспектива и выражение моего лица бесценны»

17. «Мы познакомились в Диснейленде год назад»

18. «Мы встретились, когда нам было по 2 года, начали встречаться в 13 лет и только что поженились в 24 (и у нас была свадьба ее мечты на пляже). Она единственная постоянная девушка в моей жизни и моя лучшая подруга»

19. «Мы встретились на первом курсе в биолаборатории, и вот 4 года спустя каждый из нас получил степень бакалавра. Мы одновременно счастливые выпускники и счастливая пара»

20. «Мы познакомились 5 лет назад в ресторане, где я работала официанткой, а он посудомойщиком. Теперь он шеф-повар, я магистр наук, и он сделал мне предложение! Это самый счастливый день в моей жизни»

21. «Я канадец, она австралийка, а познакомились мы... в Таиланде! Она — лучшее, что когда-либо случалось со мной»

22. «Свидание со мной было лотом на благотворительном аукционе. Эта девушка „купила“ меня, и мы вместе уже больше года! До сих пор удивляюсь, как мне повезло!»

А в вашей жизни бывали истории ну очень необычных знакомств?