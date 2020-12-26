20+ любопытных вещей, которые люди нашли на бабушкиных антресолях, чердаках, в кладовках и других потаенных местах

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Многие люди, особенно старшего поколения, привыкли откладывать вещи про запас. А затем нередко о них забывают. И потом, когда их дети или внуки разгребают все это добро, они словно попадают в музей времени: столько диковинных предметов там встречается.

Пользователи интернета часто публикуют фотографии тех вещей, которые они нашли во время уборки в домах своих бабушек, дедушек или родителей. И мы в AdMe.ru считаем, что и вам есть что показать остальным читателям. Например, старинную игрушку или 100-летнюю ручную кофемолку.

«Я нашел на чердаке дома бабушки с дедушкой немецкий консервированный хлеб от 1961 года. Был ими куплен и сохранен на случай ядерной войны»

«Во время долгого сидения дома мама решила наконец-то добраться до дна своего гигантского морозильника. И нашла 25-летнее слоеное тесто»

«Когда убирал дом моих бабушки и дедушки, нашел большой черепаший панцирь»

«Это алюминиевая новогодняя елка из дома моих бабушки и дедушки, куплена в 1964 году»

«В бабушкином доме нашел бутылку с концентратом для изготовления напитка 7Up»

«Нашли в подвале контрацептивы, которым около 60 лет»

«Неоткрытая банка Sprite 1992 года, которая лежала в подвале дома моих бабушки и дедушки. Обратите внимание на рекламу летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне»

«Только что нашел самую классную игрушку для собак в доме родителей»

«У моих бабушки и дедушки есть вот такая крутая ложка»

«Старая дедушкина коллекция средств для ухода за собой»

«102-летний тальк для ног, найденный на чердаке моего дома»

«Во время уборки особняка нашли банкноту в $ 20 серии 1906 года»

«Это суперстарый и супертяжелый утюг от моих бабушки и дедушки»

«Я нашла эти 110-летние карандаши в глубине семейного секретера»

«Этот железнодорожный билет мы нашли в нашем сарае. На обороте стоит штамп: 18 августа 1890 года»

«Я нашел эти крошечные инструменты в доме бабушки и дедушки»

«Эта карта Таро была найдена в стене моего 120-летнего дома»

«Каракули в книге моего прапрадедушки, сделанные им в возрасте 8–9 лет»

«Старый шприц, который моя сестра нашла у дедушки с бабушкой. Не знаю, в каком году он был сделан»

А вот консервированные фрукты, датируемые 1964-м годом

«Нашел на заднем дворе капсулу времени, возраст которой более 100 лет»

Это очень старое свидетельство о браке было найдено во время ремонта хижины