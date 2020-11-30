20+ любопытных сравнений, которые освежают мозг лучше прогулки на морозе
Без возможности сравнивать наш мозг не смог бы адекватно воспринимать окружающий мир. С детства мы учимся таким образом правильно оценивать все вокруг, а позже данная функция позволяет нам развивать абстрактное мышление, и мы ловко можем оперировать такими понятиями, как «категория», «аллегория» или «аллюзия».
Мы в AdMe.ru уверены, что чем больше аналогий мы видим и знаем, тем больше прокачивается наш мозг. И вот вам новая порция необычных сравнений.
«Выбор правильного объектива все меняет»
«Современный питьевой фонтан рядом с одной из первых моделей таких фонтанов»
«Модель корабля из Lego, которую я построил в детстве на основе фото из каталога, и модель из настоящего комплекта Lego, который я купил 15 лет спустя»
«Одно и то же деревянное покрытие на здании, только правая часть находится под балконом, а левая подвергалась всем погодным явлениям на протяжении 10 лет»
«Вы посмотрите, какой размер у этой черники»
«У меня есть миниатюрная книжечка, которую вполне можно почитать»
«Как изменился нос моей собаки за 9 месяцев»
«Позвоночник моего младшего брата до и после операции по поводу сколиоза»
«Санкт-Петербург. Зима 2019-го и зима 2020-го»
«Мои овцы до и после того, как их побрили»
«Фото одного и того же дерева в нашем саду на протяжении всего лишь одного месяца»
«Миниатюрная работающая стиральная машинка»
«Я нашел в подвале этот очень маленький тесак»
«Фото до и после полировки моего серебряного кубка»
«Новый таймер в сравнении со старым»
«Жена предложила взять кота. А он ведь еще даже не вырос»
«Поменял чехол для телефона спустя год использования»
«Фото с разницей в 10 минут»
«Масштабы»
Это чайки одного и того же вида, только серая — это молодая особь, а белая — уже взрослая
«Бурундучок до и после того, как наполнил свои щечки едой»
А какие сравнения сподвигли вас переосмыслить некоторые вещи?
Фото на превью kinglucent / reddit