20+ любопытных сравнений, которые освежают мозг лучше прогулки на морозе

Без возможности сравнивать наш мозг не смог бы адекватно воспринимать окружающий мир. С детства мы учимся таким образом правильно оценивать все вокруг, а позже данная функция позволяет нам развивать абстрактное мышление, и мы ловко можем оперировать такими понятиями, как «категория», «аллегория» или «аллюзия».

Мы в AdMe.ru уверены, что чем больше аналогий мы видим и знаем, тем больше прокачивается наш мозг. И вот вам новая порция необычных сравнений.

«Выбор правильного объектива все меняет»

«Современный питьевой фонтан рядом с одной из первых моделей таких фонтанов»

«Модель корабля из Lego, которую я построил в детстве на основе фото из каталога, и модель из настоящего комплекта Lego, который я купил 15 лет спустя»

«Одно и то же деревянное покрытие на здании, только правая часть находится под балконом, а левая подвергалась всем погодным явлениям на протяжении 10 лет»

«Вы посмотрите, какой размер у этой черники»

«У меня есть миниатюрная книжечка, которую вполне можно почитать»

«Как изменился нос моей собаки за 9 месяцев»

«Позвоночник моего младшего брата до и после операции по поводу сколиоза»

«Санкт-Петербург. Зима 2019-го и зима 2020-го»

«Мои овцы до и после того, как их побрили»

«Фото одного и того же дерева в нашем саду на протяжении всего лишь одного месяца»

«Миниатюрная работающая стиральная машинка»

«Я нашел в подвале этот очень маленький тесак»

«Фото до и после полировки моего серебряного кубка»

«Новый таймер в сравнении со старым»

«Жена предложила взять кота. А он ведь еще даже не вырос»

«Поменял чехол для телефона спустя год использования»

«Фото с разницей в 10 минут»

«Масштабы»

Это чайки одного и того же вида, только серая — это молодая особь, а белая — уже взрослая

«Бурундучок до и после того, как наполнил свои щечки едой»