20 впечатляющих фотографий, которые доказывают, что все познается в сравнении

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Гигантский размер всегда приковывает внимание. Будь то кукурузные хлопья размером с ладонь или величественная медуза, на фоне которой робко плывет крошечный аквалангист. Здорово, что в мире есть еще много вещей, глядя на которые мы восклицаем: «Вот это да!»

А еще круче — сделать фото и выложить в сеть, чтобы все увидели. И нам в AdMe.ru не надоедает создавать такие подборки.

Что-то пошло не так, и соль на тосте выглядит как куски льда

Да, это не фотошоп. Это гигантская медуза с львиной гривой. Диаметр ее купола достигает 2 м 10 см

«Хойя моих родителей так разрослась с 1974 года!»

«Нам подарили гигантский кабачок (бананы для сравнения). Разрезали его и поняли, что это восковая тыква»

Всем свеклам свекла

А вы замечали, что розетки часто бывают похожи на удивленный смайлик?

«Мама и лимон»

Одна эта клубника заменит целую горсть ягод

«Вымахал на 190 см, и вот как я теперь выгляжу рядом со своей воспитательницей из детского сада»

Брецель, он же бублик размером с руль

Раньше в России авокадо называли аллигаторовой грушей — теперь, кажется, понятно почему

«Кот-монстр моего отца Багс и его старшая сестра Лили»

Этот кусочек хлопьев превзошел своих братьев по пачке — наверное, в детстве ел много каши

«Из-за этого разросшегося куста я не знаю, как выглядит дом моего соседа»

«Я не смогу уснуть следующие 5 дней. Мегасахар в моих хлопьях»

«Эти ягоды я попробовала в Норвегии»

Этот очаровательный ламантин из зоопарка Колумбуса считается еще небольшой особью

«Может, она не такая уж и большая. Но это юг Техаса!»

Гигантская морковь в стиле «Эдвард Руки-ножницы»

«Мой отец строит огромный мост через реку»