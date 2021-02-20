20 впечатляющих фотографий, которые доказывают, что все познается в сравнении
Гигантский размер всегда приковывает внимание. Будь то кукурузные хлопья размером с ладонь или величественная медуза, на фоне которой робко плывет крошечный аквалангист. Здорово, что в мире есть еще много вещей, глядя на которые мы восклицаем: «Вот это да!»
А еще круче — сделать фото и выложить в сеть, чтобы все увидели. И нам в AdMe.ru не надоедает создавать такие подборки.
Что-то пошло не так, и соль на тосте выглядит как куски льда
Да, это не фотошоп. Это гигантская медуза с львиной гривой. Диаметр ее купола достигает 2 м 10 см
«Хойя моих родителей так разрослась с 1974 года!»
«Нам подарили гигантский кабачок (бананы для сравнения). Разрезали его и поняли, что это восковая тыква»
Всем свеклам свекла
А вы замечали, что розетки часто бывают похожи на удивленный смайлик?
«Мама и лимон»
Одна эта клубника заменит целую горсть ягод
«Вымахал на 190 см, и вот как я теперь выгляжу рядом со своей воспитательницей из детского сада»
Брецель, он же бублик размером с руль
Раньше в России авокадо называли аллигаторовой грушей — теперь, кажется, понятно почему
«Кот-монстр моего отца Багс и его старшая сестра Лили»
Этот кусочек хлопьев превзошел своих братьев по пачке — наверное, в детстве ел много каши
«Из-за этого разросшегося куста я не знаю, как выглядит дом моего соседа»
«Я не смогу уснуть следующие 5 дней. Мегасахар в моих хлопьях»
«Эти ягоды я попробовала в Норвегии»
Этот очаровательный ламантин из зоопарка Колумбуса считается еще небольшой особью
«Может, она не такая уж и большая. Но это юг Техаса!»
Гигантская морковь в стиле «Эдвард Руки-ножницы»
«Мой отец строит огромный мост через реку»
Может, и вам удалось заснять что-то гигантское?
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