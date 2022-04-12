20 человек, которые закатали рукава и отдраили то, за что другие даже браться боялись

Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru Поделиться в Телеграм

Нередко вещи в процессе использования покрываются грязью и теряют товарный вид. Одни люди сразу же избавляются от такой посуды, предметов обстановки, мебели и техники, а другие берут в руки тряпку и чистящие средства и творят чудеса.

Мы в AdMe.ru уже не раз убеждались: очистить можно практически что угодно, было бы желание. И фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство.

«Я долго пыталась очистить этот противень вручную, но все без толку. А потом взяла электроинструмент — и вот результат за 2 минуты»

«Сегодня наконец-то почистила ковер и собрала с него всю эту кошачью шерсть. Прикол в том, что у нас 2 короткошерстных кота»

«Моя медная раковина до и после чистки»

«Моя мама почистила бассейн»

«Нашел эту чугунную сковородку за сараем родителей, восстановил и теперь пользуюсь ею каждый день»

«Дом братьев стоял заброшенный в течение трех лет. Они уехали и оставили все в таком состоянии, а я решила разобраться с этим»

«Я не осознавал, насколько грязным был мой забор, пока не помыл его»

«Сегодня я привела холодильник в порядок»

«Взял и почистил автомобильное сиденье, и теперь оно выглядит как новенькое»

«Если бы не советы из интернета, я бы даже не знала, что можно так отчистить сковородку»

Швы между плитками на полу этой кухни не чистили 30 лет. Смотрите, какая разница!

«Привел в порядок стекло на дверце камина»

«Получила от свекрови в наследство вот эту крышку. Я отчистила с нее 30-летний слой грязи и жира»

До и после уборки в ванной

Грязная духовка теперь сияет чистотой

«Мне очень нравится, как выглядит после чистки мой походный котелок»

Теперь раковина просто как новая

«Это одна из самых грязных машин в числе тех, которые я чистил. Хозяйка (милая дама 86 лет) дала мне за старания отличные чаевые»

«Кто-то из соседей выкинул этот чугунок, а я нашел и отреставрировал»

«Купил в комиссионке кресло и привел его в порядок»