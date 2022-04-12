20 человек, которые закатали рукава и отдраили то, за что другие даже браться боялись
Нередко вещи в процессе использования покрываются грязью и теряют товарный вид. Одни люди сразу же избавляются от такой посуды, предметов обстановки, мебели и техники, а другие берут в руки тряпку и чистящие средства и творят чудеса.
Мы в AdMe.ru уже не раз убеждались: очистить можно практически что угодно, было бы желание. И фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство.
«Я долго пыталась очистить этот противень вручную, но все без толку. А потом взяла электроинструмент — и вот результат за 2 минуты»
«Сегодня наконец-то почистила ковер и собрала с него всю эту кошачью шерсть. Прикол в том, что у нас 2 короткошерстных кота»
«Моя медная раковина до и после чистки»
«Моя мама почистила бассейн»
«Нашел эту чугунную сковородку за сараем родителей, восстановил и теперь пользуюсь ею каждый день»
«Дом братьев стоял заброшенный в течение трех лет. Они уехали и оставили все в таком состоянии, а я решила разобраться с этим»
«Я не осознавал, насколько грязным был мой забор, пока не помыл его»
«Сегодня я привела холодильник в порядок»
«Взял и почистил автомобильное сиденье, и теперь оно выглядит как новенькое»
«Если бы не советы из интернета, я бы даже не знала, что можно так отчистить сковородку»
Швы между плитками на полу этой кухни не чистили 30 лет. Смотрите, какая разница!
«Привел в порядок стекло на дверце камина»
«Получила от свекрови в наследство вот эту крышку. Я отчистила с нее 30-летний слой грязи и жира»
До и после уборки в ванной
Грязная духовка теперь сияет чистотой
«Мне очень нравится, как выглядит после чистки мой походный котелок»
Теперь раковина просто как новая
«Это одна из самых грязных машин в числе тех, которые я чистил. Хозяйка (милая дама 86 лет) дала мне за старания отличные чаевые»
«Кто-то из соседей выкинул этот чугунок, а я нашел и отреставрировал»
«Купил в комиссионке кресло и привел его в порядок»
А каким вещам дали вторую жизнь вы?
Фото на превью *****Stew***** / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые закатали рукава и отдраили то, за что другие даже браться боялись
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