20+ лайфхаков, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

В жизни нам то и дело приходится справляться с разными бытовыми проблемами. Например, как быстро прикрутить отломившуюся от очков дужку или как накачать детский бассейн. В поисках решения в голове порой появляются какие-то безумные идеи, но они вполне имеют право на жизнь, если в итоге все получается как надо. А если такой вот хитрый лайфхак работает, то почему бы о нем не рассказать всему интернету.

Так наверняка подумали герои нашей статьи, которые показали, как справились с возникшими трудностями. И мы в AdMe.ru кое-что даже взяли на заметку.

«Вот что сделал мой друг, чтобы его кошки не использовали цветочный горшок в качестве лотка»

На одной заправке к ключу от уборной прикрепили вот такой «брелок», чтобы не потерять его

«Коллега постоянно брал мой дырокол без спроса. Что ж, с меня хватит»

Как с помощью мужа и лазерного уровня ровно подстричь волосы

Если нужен насос, чтобы накачать детский бассейн, то подойдет обычный фен с насадкой из бутылки

Что делать, если в машину тяжело залезать

«Так мой сын делает бутерброды»

Привязанная к дереву веревка помогает людям подняться по дорожке, когда на улице скользко

«В супермаркете наткнулся на такой держатель туалетной бумаги»

«Я потеряла винтик от дужки очков, поэтому присоединила ее с помощью нескольких крошечных резинок и скрепки»

«Мой папа не хочет покупать новые наушники. Вот эти он использует ежедневно с 2013 года»

Когда защелка сушилки перестала работать

Как легко, быстро и без лишних затрат отремонтировать боковое зеркало

Когда для того, чтобы нормально работать, не хватает буквально 10 см роста

«Я нисколько это не одобряю. Но в то же время я в восторге от этого решения»

Это совсем не глупо, если цель достигнута

«У меня не было домкрата, поэтому я вырыл яму»

Наконец-то решена проблема мокрых после купания игрушек

Прочный скотч может заменить бортик полки на дверце холодильника

«Разделочная доска моего папы»

«У моей мамы плохое зрение, поэтому она не может правильно подключать провода. Я наклеил цветные метки и нарисовал стрелки рядом с нужными разъемами»