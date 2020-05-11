20+ лайфхаков для жизни, с которыми вы сможете позволить себе больше

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Маленькие хитрости в разных сферах жизни позволяют сэкономить время и деньги, избежать неловких ситуаций или правильно организовать пространство. Каждый такой лайфхак — это способ найти нестандартное решение привычной проблемы с помощью обычных вещей.

Мы в AdMe.ru постоянно удивляемся смекалке пользователей сети, которые каждый день придумывают что-то новенькое, чтобы облегчить себе жизнь. Вероятно, эти простые приемы могут оказаться полезны и вам.

«Чтобы быстро натереть что-то мелкое, просто используйте вилку»

«Молния на джинсах всегда расстегивается в самый неподходящий момент. Чтобы избежать конфуза, я просто приделала к собачке кольцо от брелка»

Для тех, кто не может не есть, но хочет постройнеть

«Когда вы приходите куда-то, где у всех есть похожие зарядные устройства, используйте наклейки или цветную изоленту, чтобы обозначить свои»

Простой способ не брать ненужное в магазине

«Терпеть не могу чистить плиту. Семья большая, пачкают все, а отмывать мне. Нашла идеальное решение: я просто застилаю поверхность фольгой и меняю ее по мере загрязнения. Плита газовая, конечно»

«Чтобы сэкономить место в шкафу, прикрепите к вешалкам крышечки от металлических банок и повесьте их друг на друга. Я также использую этот способ, чтобы держать пиджак и штаны вместе»

Как готовить быстро и с удовольствием

Используйте зажим для продуктовых пакетов, чтобы выдавить остатки зубной пасты

Подтянуть грамотность можно и без зубрежки

«Надоело делать временные таблички для грядок на огороде, поэтому мы с женой разрисовали кирпичи, чтобы не перепутать, что и где посажено»

Как отделаться от назойливых телефонных зазывал

«Кресло на колесиках плохо ездит по ковру. Решение: возьмите пачку ламинатных досок. Они доступны по цене, легко соединяются и обеспечивают идеальное скольжение кресла»

Готовность к встрече с летними насекомыми № 1

Заколка для волос, чтобы наушники не скользили, например, при работе в огороде или мытье полов. Кажется ерундой, но это работает

Как распределить вкусняшки между малышами без детских слез и обид

«Если надеть пружинку на шнур зарядного устройства, это предотвратит заломы у основания»

Купить больше за те же деньги

«Если у вас есть деревянная разделочная доска, не забудьте щедро смазывать ее пару раз в год минеральным маслом — так она прослужит дольше»

Простой способ придать аромат одежде

«Чтобы постоянно не искать на полу шнур от зарядника, приделала к столу такую прищепку — и провод всегда под рукой»

Лайфхак для не очень аккуратных любителей ягод

«У меня было 5 бесплатных образцов краски — не хотелось видеть, как они пропадают. Решил обновить ванную. Использовал кисть, старую губку и лазерный выравниватель»