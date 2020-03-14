20+ курьезных случаев с людьми, которые не заметили в близких очевидных особенностей
За плечами серебряная свадьба, а супруг только недавно разглядел цвет глаз жены. Сын окончил институт, а отец поздравляет его с поступлением. Порой мы так привыкаем к своим близким людям, что даже не замечаем каких-то особенностей в их внешнем виде или явных изменений в жизни. Иногда это может доходить до абсурда, как у героев нашей подборки. Но все же мы считаем, что эффект неожиданности, который может произвести человек на своего родственника или друга, бесценен, поэтому давайте не будем обижаться на наших родных людей.
Мы в AdMe.ru, прочитав все эти истории, осознали, насколько это весело — находить что-то неожиданное в том, кого ты знаешь уже много лет.
-
Сегодня мой мужчина посмотрел на меня внимательно и спросил: «А что это у тебя на щеке?» Это была родинка, которая появилась еще в школе. Мы с ним вместе уже 11 лет. Видимо, наконец-то начал меня разглядывать. © AllohoChe / Pikabu
-
Окончил институт. Мама накрыла на стол. Папа сказал: «Ну что, сынок. Поздравляю с поступлением в институт. Учись хорошо». К слову, я отучился 3 года. © dda7 / Pikabu
-
У нас в школе такое бывало. Стоим обсуждаем, кто в каком платье хочет прийти, например, на Новый год. Далее начинаются разговоры, кто в каких платьях был в прошлом году. Одноклассницы мало того что помнили, в чем были все девочки из нашего класса, так еще и других вспоминали. На протяжении всего разговора пыталась вспомнить, в чем же была я. Да и ходила ли вообще. © Dead.bear / Pikabu
-
Рассказывала свекровь. Первый раз в жизни покрасила волосы в какой-то яркий цвет. Приходит домой, вертится перед свекром, у того никакой реакции. Наконец она не выдерживает и спрашивает его, мол, ничего не замечаешь? Он внимательно осмотрел ее, обвел взглядом всю комнату и выдал: «Шторы постирала, что ли?» © evgeniya1989 / Pikabu
-
Однажды мой знакомый, с которым на тот момент виделась почти каждый день, спросил, зачем я выбрила бровь. А это шрам, который у меня почти с рождения. И бровь ничем не прикрывалась все это время, и красилась я очень редко. © irinka9577 / Pikabu
-
Я через полгода поняла, что уже давно не видела коллегу. И еще спустя 6 месяцев, когда она вернулась и ее все поздравляли с рождением ребенка, до меня дошло, что это был декрет. © Hmuriena / Pikabu
-
Мы с моим будущим мужем на тот момент встречались 1,5 месяца. Однажды пришли в гости к друзьям, где была его хорошая знакомая. Она отвела его в сторону и спросила: «А ты знаешь, что у твоей девушки косоглазие?» Он вообще не знал об этом и не обращал внимания, пока она ему на это не указала. И да, мой левый глаз не поворачивается вправо. Это заметно почти сразу, когда начинаешь со мной общаться. Муж на тот момент даже не подозревал об этом. О да, теперь вы знаете, как я «люблю» эту его знакомую. © Selena.mgn / Pikabu
-
Однажды заполучила приступ гастрита, похудела на 15 кг, долго лечилась. Спустя 3 месяца отец удивленно сказал:
— Какая-то ты тощая! © Keertis / Pikabu
-
Записалась на окрашивание волос, позвонила папе, попросила подвезти меня. Отвез. Вечером встречаемся все дома. Мама:
— Ой, хорошо покрасили, такой цвет классный!
Папа: шок, непонимание. © partveyn / Pikabu
-
Однажды спросил жену, что у нее с глазами: они как будто опухли. Оказалось, что у людей с азиатскими чертами лица бывает особая складка на глазах — эпикантус. Я заметил это только спустя 5 лет совместной жизни. © Romster806 / Pikabu
-
Мой на тот момент еще парень (4 года встречались тогда) позвонил как-то в бешенстве и выпалил: «Представь себе, один наш общий знакомый сказал, что ты картавая! Он что, офигел?!» Я от неожиданности еще сильнее картавить начала. А этот внимательный еще 2 года думал, что я притворяюсь. © sacredew / Pikabu
-
Муж, с которым мы 6 лет вместе, не помнит дату моего рождения. Говорит: «Точно помню, что есть цифра 7. Значит, 17 или 27». Вот только родилась я 7-го числа. Зато он помнит дату крещения Руси и еще кучу совершенно ненужных дат из школьного курса истории. © MartMarla / Pikabu
-
Папа уже 5 лет, увидев маму в определенной блузке, все время говорит: «О, у тебя новая кофточка! Красивая!» Мы уже ставки начали делать, узнает или не узнает. © incanite / Pikabu
-
Когда я учился в 7-м классе, отец увидел на столе учебники и спросил у матери, чьи это книги за 7-й класс. Когда мама сказала, что мои, у него были такие глаза! До сих пор вспоминаем и смеемся. © Argintinec / Pikabu
-
У мамы пятно на руке, у кисти. Выглядит как много мелких ярко-красных точек. Как-то его увидели подружки (спустя 10 лет общения). Мама долго их убеждала, что это у нее всю жизнь. Потом позвала меня и спросила: «Сколько у меня уже это пятно?» И я, не задумываясь, вытаращила глаза и выпалила: «Первый раз вижу!» Вот уже почти 20 лет мама периодически всем предъявляет его, чтобы мы убедились, что оно никуда не девается. © Dimika / Pikabu
-
У меня сильный ожог на руке — от пальцев до локтя. Живого места нет. Как-то раз решила пошутить на эту тему, так парень не понял, о чем я, и очень удивился, когда я показала. Встречались 2 месяца, длинные рукава не носила. Либо он офигенный актер, либо просто невнимательный. Ну или большая грудь делает свое дело. © ZakisazotnayA / Pikabu
-
Спустя 10 лет брака узнал, что у жены голубые глаза. Просто не задумывался: ну, типа, серые с синим. Голубой цвет — это же когда ярко-голубой. Потом подумал, что никогда не видел такого цвета ни у кого, и прямо спросил, какого цвета у нее глаза. Степень ее офигевания была фантастической. И ничего, недавно праздновали серебряную свадьбу, движемся в сторону золотой. © kurusai / Pikabu
-
Недавно моя благоверная заметила родимое пятно на спине и то, что уши у меня несимметричные. Знаем друг друга 16 лет, из них женаты 7. © s2puk / Pikabu
Может быть, вы тоже не можете похвастаться своей внимательностью и в вашей копилке найдутся подобные истории?
Фото на превью Netlex / Pikabu