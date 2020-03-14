20+ курьезных случаев с людьми, которые не заметили в близких очевидных особенностей

Мой на тот момент еще парень (4 года встречались тогда) позвонил как-то в бешенстве и выпалил: «Представь себе, один наш общий знакомый сказал, что ты картавая! Он что, офигел?!» Я от неожиданности еще сильнее картавить начала. А этот внимательный еще 2 года думал, что я притворяюсь. © sacredew / Pikabu

Муж, с которым мы 6 лет вместе, не помнит дату моего рождения. Говорит: «Точно помню, что есть цифра 7. Значит, 17 или 27». Вот только родилась я 7-го числа. Зато он помнит дату крещения Руси и еще кучу совершенно ненужных дат из школьного курса истории. © MartMarla / Pikabu

Папа уже 5 лет, увидев маму в определенной блузке, все время говорит: «О, у тебя новая кофточка! Красивая!» Мы уже ставки начали делать, узнает или не узнает. © incanite / Pikabu

Когда я учился в 7-м классе, отец увидел на столе учебники и спросил у матери, чьи это книги за 7-й класс. Когда мама сказала, что мои, у него были такие глаза! До сих пор вспоминаем и смеемся. © Argintinec / Pikabu