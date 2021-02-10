20+ человек, которые привезли из путешествия не магнитик, а эпичные впечатления на всю жизнь
Большинство людей отправляется в путешествие не только для того, чтобы отдохнуть, но и за новыми впечатлениями. Как ни странно, порой самыми яркими воспоминаниями о поездке за границу становятся вовсе не достопримечательности мирового уровня, а курьезные происшествия в дороге. Одни попытки преодолеть языковой барьер создают настолько комичные ситуации, что их после возвращения домой можно рассказывать вместо анекдотов.
Мы в AdMe.ru с удовольствием погрузились в отзывы людей со всего света, которые привезли из путешествия по чужой стране не только магнитик, но и множество занимательных историй.
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Амстердам. Зашли в столовку — нужно было сыночка супом покормить. Спрашиваю, есть ли суп, что там в нем. Девушка отвечает: «Да, есть суп, с „bean“». Я по-английски знаю много разных слов: ну там «лес», «деревня», «партизаны», «насос», «линия связи», «турбина», «давление», а вот этого «bean» не знаю. Она мне объясняет: «Ну такое маленькое, кругленькое, зелененькое». Я к сыну поворачиваюсь и говорю: «Горох, что ли?» И продавщица такая с облегчением на нашем языке: «Ну да, горох же!» © DasZebra / Pikabu
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В отеле в Праге я так мучилась, пытаясь построить фразу на ломаных языках всего мира, — хотела щетку для обуви попросить у горничной. Она поворачивается и говорит: «Шо моя кошечка хочет?» Я обмякла просто от милоты. © Surikova1 / Pikabu
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Отдыхали мы в Турции. Там в отеле в качестве развлечения на один вечер было катание на верблюдах. Ездить на них мы не собирались, но сфоткаться рядом захотели. Когда мама подошла к одному из животных, папа успел сделать кадр. А в следующую секунду маму закинули на горб и верблюд начал вставать. Меня тоже особо не спрашивали. Мы прокатились кружочек, нас сняли с животных, а погонщик бегал за папой и требовал $ 20 за катание. В ответ на наши слова о том, что его не просили катать, а мы хотели только сфотографировать, он раскричался. Работники отеля, пришедшие на крики, объяснили мужику, что он некрасиво поступил и денег не получит. В качестве извинений на ужин нам принесли сладости, которых не было в меню. Прошло почти 20 лет, а мне до сих пор стыдно. Надо было хозяину верблюдов хоть за фото денег дать. © Олёнка Верро / Facebook
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В прошлом году в Тбилиси ходили в [общественную] баню. Напарились, выхожу в предбанник, а там лежат два фена и стоит грузинская тетушка. Спрашиваю у нее, могу ли воспользоваться феном, а она ни по-русски, ни по-английски не понимает. Ну я взяла один фен, который выглядел посимпатичнее, посушила волосы и пошла. И только на выходе я поняла, что это был ее личный фен, который она поспешно убрала в сумку. © Бутербродик / AdMe
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Давным-давно мы с семьей были в одном крупном туристическом городе Мексики. Захотели пить, поэтому подошли к уличному торговцу, который продавал кокосы. Он устроил настоящее шоу, разрубил кокос мачете, протянул напиток моему отцу и, указывая на него рукой с ножом, сказал: «Хорошо, а теперь отдай мне деньги». На несколько секунд в воздухе повисло напряженное молчание, а торговец никак не мог понять, почему все так напуганы. Потом до него дошло, что его жест и слова выглядели двусмысленно. Он извинился, убрал мачете, и все рассмеялись. © FloweringHermit / Reddit
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В Египте я с родителями отдыхал в ужасном отеле. У нас постоянно были претензии к персоналу и условиям проживания. Беседовать по поводу всего этого мы, естественно, ходили на ресепшен, чем изрядно надоели персоналу отеля. И вот, когда мама в очередной раз пришла с жалобой, египтянин за стойкой, сохраняя остатки самообладания, выдал: «Вы уже ели? Идите поешьте!» Так что, если хотите вежливо отправить кого-то на все четыре стороны — вот вам на заметку. © «Подслушано» / VK
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В Стамбуле в ресторане заказываю для подруги курицу — «тавук» по-турецки, а себе говядину — «дана». Официант кивает, приносит заказанные блюда. Потом спрашивает: «Откуда вы?» Мы отвечаем, что из России. Он спрашивает, как по-русски будет «дана». Я отвечаю: «Говядина». Официант кивает, уходит, возвращается и, погрозив мне пальцем, укоризненно произносит: «Корова!» © Фарида Доюнова / Facebook
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Я была в Денвере и остановилась в квартире на 2-м этаже, в которую можно было попасть только по внешней лестнице. У меня был отпуск, поэтому я проспала часов до 10 утра, пока не услышала на улице какой-то стук. Хотела пойти прогуляться, но, когда открыла дверь, увидела, что лестницы нет. Какой-то парень стоял там, где должна была быть лестница, и выглядел крайне удивленным тем, что я на 2-м этаже. Он просто сказал: «Ой». Я ему объяснила, что мне вообще-то есть куда пойти и чем заняться, и он пообещал через час вернуть лестницу на место. Я вернулась в квартиру, посмотрела мультики. Через час выглядываю, а у этого парня пристроена только нижняя часть лестницы. Он попросил дать ему еще минутку. Я подождала, пока он уйдет, и спустилась по перилам, потому что мое терпение лопнуло. © WooglyOogly / Reddit
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Это была моя первая поездка в Сингапур. Я взял такси из аэропорта и по привычке начал разговаривать с водителем. Он был из Китая, спросил мое имя. Я сказал, что меня зовут Калпеш Таврани. Он ржал минут пять, а затем сказал мне, что у индийцев очень смешные имена. Я спросил, как же зовут его, и он ответил: «Чоу Чи Чим». Излишне говорить, что всю поездку мы смеялись до слез. © Kalpesh Thavrani / Quora
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В 2011 году я с группой студентов поехал в Рим в образовательную поездку. В воскресенье мы решили осмотреть все основные туристические достопримечательности, начиная с Ватикана. Как и следовало ожидать, было много пеших прогулок. К тому времени, как мы доехали на метро до нашей последней остановки, Колизея, один из студентов очень устал. Мы вышли из поезда, и, как только попали на улицу, я указал на Колизей поблизости, радуясь, что не придется много ходить. Я сказал драматичным голосом: «Мальчики! Взгляните на Колизей!» Парень, который уже слишком устал, чтобы ходить, фыркнул, вздохнул и наконец произнес: «Уф! Слава богу, они построили его близко к станции метро!» © Tareque Laskar / Quora
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Париж, центр города. Подходит неопрятного вида мужчина и что-то говорит на французском. Я ему: «Sorry, I don’t understand you». А он поправляет курточку и выдает на чистом русском: «На бутербродик денег не найдется?» © «Подслушано» / VK
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Мы ехали из Рабата в Фес на автобусе, когда я вдруг заметил позади нас байкера. В этом не было ничего странного, поэтому я просто расслабился. Когда я снова посмотрел в окно, на дороге внезапно появились еще два мотоциклиста. Я думал, что они просто объедут нас, но они этого не сделали. Через несколько минут я услышал шум и увидел, что к нам едут еще три байкера. Я толкнул локтем маму и спросил ее, почему они преследуют нас. Она не знала, поэтому переадресовала вопрос гиду. Гид тоже была не в курсе, поэтому она спросила водителя. Тот резко дал по газам, но оторваться от мотоциклистов не смог. В следующий момент они окружили автобус, поэтому водитель сдался и остановился. Один байкер вошел внутрь, и они долго с водителем спорили по-арабски. В итоге байкер сказал, что они гнались за нами, потому что хотели продать нам марокканские сувениры. Мой отец вместе с другими пассажирами вышел из автобуса, чтобы посмотреть, что у них есть. Когда туристы купили то, что им понравилось, мы продолжили нашу поездку. © Lara Novakov / Quora
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Отдыхали мы пару лет назад с мужем в Египте и решили взять морскую прогулку. И вот яхта остановилась, нам предлагают поплавать. Я схватила маску, ласты и уже во всеоружии начала заплыв. Слышу, муж меня зовет. Я его спрашиваю, мол, ты чего так долго. А он все пакеты перевернул, но маску не нашел и кричит мне: «Я не нашел маску, в черном пакете ее нет, там только утюг!» Вытаскивает из пакета наш дорожный утюг и начинает им махать. Естественно, все смотрят и ржут. Я, видимо, впопыхах схватила пакет, а что там — не посмотрела. И муж мне еще кричит: «Сейчас отдашь мне маску, а сама с утюгом поплывешь рыбу гладить!» Полезла обратно к мужу под дикий хохот отдавать маску. © «Подслушано» / VK
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Гостила у друзей в Израиле. Как водится, одна из «дамских» экскурсий была в супермаркет: надо же проверить, что и почем продают... Ну девочки меня поймут. Хожу между рядами с умным видом, разглядываю изобилие, естественно, половины не понимаю, что это и с чем его едят. Беру в руки товары и пытаюсь использовать метод Шерлока Холмса, чтобы понять, что к чему. Так увлеклась, что не сразу ответила на вопрос двух господ. Они пытались на каком-то языке вперемешку с русскими словами спросить у меня о продукте. А я на чистом русском им ответила: «Да кто ж его знает, сама еще не разобралась». От нашего хохота, думали, окна в супермаркете вылетят. Разговорились, и оказалось, что мало того что мы все из России, да еще и живем в 50 км друг от друга. © Светлана Балуева / Facebook
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В Турции в одном из пляжных туалетов на дверях вместо надписей были рисунки. Но художник постарался на славу: мужчина был изображен в традиционном халате и выглядел даже тоньше и женственнее, чем силуэт на соседней двери. Я стояла довольно долго, рассматривала картинки и никак не могла решиться войти. К счастью, кто-то из местных прошел мимо меня и разрешил мои сомнения. Кстати, склонялась я таки к мужскому туалету. © Огонек / AdMe
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Первый раз в Турции. Захожу в номер, а кондиционер не работает. Спускаюсь на ресепшен, вежливо прошу починить, и вдруг оказывается, что в гостинице, где одни русские, этот турок не понимает языка. Когда я третий раз лепетала свою просьбу, меня подвинул бывалый турист и рявкнул: «Кондишен быстро чинить». Пока я пешком поднялась на второй этаж, специалист уже заканчивал ремонт. © Вика Мару / Facebook
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Я и муж первый раз за границей, аж в Испании. Глаза круглые, счастливые. Нам всего по 21 году. После завтрака в 8 утра забрели в какой-то дворик. Лавочки вокруг дерева. Через лавочку сидит девочка и читает книгу. Приспичило нам сфоткаться вдвоем возле дерева. Надо девочку попросить — вот только на каком языке? Муж предположил, что она русская, я же ответила: «Ну какая русская в 8 утра в Испании будет книжку читать?!» Короче, решили, что английский знают многие, подошли и говорим: «Хеллоу, фото, плиз» — и тычем на фотик. Она смотрит так непонимающе. Мы ей опять: «Фото, фото, плиз». И тут до нее дошло. Говорит нам: «Вас сфоткать, что ли?» Видели потом эту девушку снова читающей на балконе отельного номера. У каждого свои приоритеты на отдыхе. © MyR4anie / Pikabu
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В Болгарии в супермаркете расплачиваюсь на кассе. Кассир спрашивает на болгарском, нужен ли мне пакет, я молча кивнула. Она дала мне сдачу и стала обслуживать следующего. Я злобно глянула на нее, собирая покупки и держа их под мышками. И только потом до меня дошло, точнее я вспомнила, что в Болгарии кивок обозначает «нет». © Марина Шестрякова / Facebook
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Однажды я был в Гоа. Когда заселялся в отель, увидел своего будущего соседа. Сначала я подумал, что он может быть в отпуске с семьей, но потом я заметил с ним другую даму (не его жену). Я ничего не сказал и сразу пошел в свою комнату. Через 10 минут в мою дверь постучали. За дверью стоял мой сосед, мужчина чуть за 40. Он сказал мне: «Сынок, никто не должен узнать о том, что ты видел». Я ответил, что меня меньше всего беспокоят его дела. Мы поболтали несколько минут, и он ушел. До сих пор этот сосед старается меня избегать. Последнее, что я слышал, — это то, что он планировал продать свою квартиру и переехать в другое место. © AJT26A / Reddit
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Уезжали с подругой из Берлина, жутко опаздывали в аэропорт. В итоге я всю дорогу нервно и эмоционально на русском объясняла, что нам никак нельзя опоздать: денег нет, на работу надо и тому подобное. Таксист успокаивал меня на немецком. Подруга умирала от смеха на заднем сиденье. В аэропорт успели, обнялись с таксистом, как родные, и только тут до меня дошло, что мы говорили на разных языках. © Ольга Киричек / Facebook
А в какие курьезные ситуации попадали во время путешествий вы?