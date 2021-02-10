20+ человек, которые привезли из путешествия не магнитик, а эпичные впечатления на всю жизнь

В 2011 году я с группой студентов поехал в Рим в образовательную поездку. В воскресенье мы решили осмотреть все основные туристические достопримечательности, начиная с Ватикана. Как и следовало ожидать, было много пеших прогулок. К тому времени, как мы доехали на метро до нашей последней остановки, Колизея, один из студентов очень устал. Мы вышли из поезда, и, как только попали на улицу, я указал на Колизей поблизости, радуясь, что не придется много ходить. Я сказал драматичным голосом: «Мальчики! Взгляните на Колизей!» Парень, который уже слишком устал, чтобы ходить, фыркнул, вздохнул и наконец произнес: «Уф! Слава богу, они построили его близко к станции метро!» © Tareque Laskar / Quora

Мы ехали из Рабата в Фес на автобусе, когда я вдруг заметил позади нас байкера. В этом не было ничего странного, поэтому я просто расслабился. Когда я снова посмотрел в окно, на дороге внезапно появились еще два мотоциклиста. Я думал, что они просто объедут нас, но они этого не сделали. Через несколько минут я услышал шум и увидел, что к нам едут еще три байкера. Я толкнул локтем маму и спросил ее, почему они преследуют нас. Она не знала, поэтому переадресовала вопрос гиду. Гид тоже была не в курсе, поэтому она спросила водителя. Тот резко дал по газам, но оторваться от мотоциклистов не смог. В следующий момент они окружили автобус, поэтому водитель сдался и остановился. Один байкер вошел внутрь, и они долго с водителем спорили по-арабски. В итоге байкер сказал, что они гнались за нами, потому что хотели продать нам марокканские сувениры. Мой отец вместе с другими пассажирами вышел из автобуса, чтобы посмотреть, что у них есть. Когда туристы купили то, что им понравилось, мы продолжили нашу поездку. © Lara Novakov / Quora