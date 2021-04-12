20 курьезных ситуаций, когда так и хочется сказать: «Ой, стыдно-то как!»

Готовы поспорить, каждый из вас хоть раз вляпывался в историю, вспоминать о которой невозможно, не заливаясь при этом румянцем. Кому-то приходилось отправить пикантное фото не тому абоненту, а кто-то полдня проходил с большущей дыркой на колготках или ляпнул в разговоре лишнего. Все мы порой ошибаемся, и пока одни люди заталкивают мысли о своих конфузах в отдаленные уголки памяти, другие не стесняются рассказать о них миру и дать пользователям понять, что в своих злоключениях они совсем не одиноки.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже самую нелепую ситуацию и оплошность можно превратить в занимательную историю. И герои нашей подборки знают об этом не понаслышке.

1. «Папа девушки моего друга по ошибке заказал им на новоселье разделочную доску размера XXXXL»

2. «Сегодня утром вышел в чем мать родила на кухню, а тут... К счастью, он оказался профессионалом и сделал вид, что ничего не заметил»

3. Чей-то ноготь застрял в кнопке лифта

4. Вот что может произойти, когда вы пытаетесь одновременно приготовить ужин себе и собаке

5. Может, у человека фамилия такая

6. Грумер, ты за это заплатишь!

7. «Моему начальству надоело, что наши кусачки постоянно тырят. Не уверен, что это поможет»

8. «Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах. Я испекла 2 маслянистых коржика с шоколадом»

9. «Пошел в магазин за новыми лоферами. Нашел пару, которая села прямо идеально. А знаете, почему я не смог их купить?»

«Оказалось, они принадлежали парню, который сидел в одних носках на скамеечке рядом со мной».

10. Хорошо еще, что это случилось с пиццей, а не с супом

11. «Мне неловко от того, сколько времени мне понадобилось, чтобы понять, почему моя машина не заводится»

12. «Проснулся от лая моей собаки. Она застряла в диване и была слишком смущена, чтобы смотреть мне в глаза»

13. «Так моя девушка бережет свои угги»

14. Интересно, это помогло снять напряжение в чате?

15. «Стыдно признаться, сколько раз я пытался взять эту картошечку. Да, она напечатана»

16. «Вчера вечером свеча как-то особенно сильно пахла. Теперь я понимаю почему»

17. Может, прибор и правда настолько многофункциональный?

18. «Мой друг уронил горшок с цветком в унитаз»

19. «Купил новенькую мышку. Какой же я идиот»

20. «Забыл достать из карманов 8 перьевых ручек»