20+ курьезных оплошностей, которые будут сниться маркетологам в кошмарных снах
Человеческий фактор не исчезнет никогда. Казалось бы, что может пойти не так при создании чека или ценника, а то и вывески? Как оказалось, все. В нашей статье мы собрали именно такие примеры полного фиаско маркетингового отдела (если у этих заведений он вообще имеется), и нам остается только улыбнуться, глядя на такие шедевры, как думающие йогурты, карательные пирожные и многое другое.
AdMe.ru надеется, что такие промахи не стоили никому карьеры, а вы, если и у вас есть подобные примеры, не забывайте присылать их нам в комментарии.
«Выбирали парню шорты, и вдруг...»
Похоже, мой йогурт что-то задумал
А почему не Ларису Ивановну?
Сосиски и колбаски, говорите...
Что-то пошло не так
Новый элемент таблицы Менделеева
«Хотел было ремень прикупить»
«Купила в магазине свинину. Была в этом уверена, пока не прочитала состав»
Плодоовоща не желаете? Или, может, дорогого хлеба?
По причинческим технинам
«Оригинальный перевод в одном из ресторанов для русскоязычных в Турции»
Ну очень изменчивый состав
Карательная кулинария таки существует
«Меню в ресторане Харькова»
Ох уж этот почерк!
Спасибо, кэп
Не отдам!
«Вот такую рекламу получила»
Треска-оборотень
Ну зачем же так грубо
Какого-какого февраля?
М — математика
Ценное ничто
Свобода выбора
Как вы думаете, может быть, это сделано специально?
Фото на превью thesistersmischief •