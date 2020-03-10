20+ курьезных оплошностей, которые будут сниться маркетологам в кошмарных снах

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Человеческий фактор не исчезнет никогда. Казалось бы, что может пойти не так при создании чека или ценника, а то и вывески? Как оказалось, все. В нашей статье мы собрали именно такие примеры полного фиаско маркетингового отдела (если у этих заведений он вообще имеется), и нам остается только улыбнуться, глядя на такие шедевры, как думающие йогурты, карательные пирожные и многое другое.

AdMe.ru надеется, что такие промахи не стоили никому карьеры, а вы, если и у вас есть подобные примеры, не забывайте присылать их нам в комментарии.

«Выбирали парню шорты, и вдруг...»

Похоже, мой йогурт что-то задумал

А почему не Ларису Ивановну?

Сосиски и колбаски, говорите...

Что-то пошло не так

Новый элемент таблицы Менделеева

«Хотел было ремень прикупить»

«Купила в магазине свинину. Была в этом уверена, пока не прочитала состав»

Плодоовоща не желаете? Или, может, дорогого хлеба?

По причинческим технинам

«Оригинальный перевод в одном из ресторанов для русскоязычных в Турции»

Ну очень изменчивый состав

Карательная кулинария таки существует

«Меню в ресторане Харькова»

Ох уж этот почерк!

Спасибо, кэп

Не отдам!

«Вот такую рекламу получила»

Треска-оборотень

Ну зачем же так грубо

Какого-какого февраля?

М — математика

Ценное ничто

Свобода выбора

Как вы думаете, может быть, это сделано специально?