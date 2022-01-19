20+ курьезных и нелепых ситуаций, в которые попали люди из-за того, что не выглядели на свой возраст
Часто можно услышать фразу о том, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а главное — это то, как ощущает себя сам человек. Но что, если человек ощущает себя на свой возраст, а выглядит значительно моложе или, наоборот, старше своих лет?
Мы в AdMe.ru выяснили, в какие курьезные ситуации попадали люди, чей реальный возраст не соответствовал их внешнему виду.
- Во мне веса 46 кг при росте 160 см. Меня регулярно пытаются согнать с сиденья тетки в автобусе. Однажды вообще комичная история была. Еду с работы. День был адовый, все время на ногах, поэтому к концу рабочего дня ноги гудели, как телефонные столбы. Захожу в автобус и вижу свободное сиденье. Устроилась поудобнее, кайфую. На следующей остановке заходит толпа и возле меня встает грузная мадам с двумя сумками в руках. Едем, дама пытается меня пихнуть, а потом громко так говорит: «Вообще соплячки охамели! Видит, что взрослый человек с тяжелыми сумками, — могла бы и место уступить! Так нет, едет, наглая коза!» Я молча поднимаю голову и вижу перед собой особу, с которой мы учились в параллельных классах когда-то. По ее обалдевшему взгляду стало понятно, что она тоже меня узнала. И она быстро ушла в конец автобуса, распихивая других пассажиров своими сумками. © Vasiliska20 / Pikabu
- Младшему сыну был месяц, а старшему — 20 лет. Взяла старшего с собой в детскую поликлинику для помощи. Так там решили, что это мой муж. © Лариса Шульга / Facebook
- Мне уже за 30 при росте 154 см и весе 40 кг. При таких параметрах на меня в реальности очень редко обращают внимание мужчины, близкие мне по возрасту: либо я просто выпадаю из зоны их внимания, либо же меня сразу мысленно заносят в категорию «школьница» и уже всерьез ко мне не относятся. Поэтому знакомства происходят в основном в соцсетях. Но и здесь все не так просто. Оказывается, мужчины могут себя некомфортно чувствовать рядом со мной. Однажды мне один сказал, что не может со мной встречаться, так как на моем фоне выглядит слишком старым, а возрастная разница была всего 3 года. А другой пошутил: «Ты выглядишь как моя дочь, притом что моя настоящая дочь выглядит старше тебя». Ну ладно, подумала, действительно, зачем ему вторая дочь? © WhiteSpheres / Pikabu
- Мне 28 лет, 156 см, 45 кг. Постоянно в автобусах пытаются согнать с сиденья, а в поездах — поменяться местами. Однажды, когда была беременна и уже с приличным животом, мне в автобусе мужчина уступил место. Одна дама стала громко возмущаться, мол, малолетки совсем стыд потеряли, а им еще место уступать. А потом ко мне подошел кондуктор и поздоровался по имени и отчеству, поинтересовался, как я себя чувствую, и спросил, до скольких я сегодня на работе документы принимаю (работаю в миграционной службе). Та женщина тут же замолчала и сделала вид, что вообще ничего не говорила обидного. © PaniDi / Pikabu
- Мне было 24 года, когда мы переехали, и я отдала 4-летнюю дочь в новый детский сад. Через несколько месяцев воспитатель мне сказала: «Ты родителям передай, что у нас будет собрание» — и очень удивилась, что я не сестра, а мама. © Анна Лем / Facebook
- В школе я выглядела старше своих лет: в 16 легко давали 30. Что я только не делала, чтобы выглядеть младше! Одевалась в розовое, не выщипывала брови и не красилась, репетировала перед зеркалом «детское» выражение лица — глуповатое, с поднятыми бровями. Чья-то мама однажды спросила, кто из класса мой ребенок, и я разревелась от обиды. Надеялась, что со временем разница выровняется, но мне 28, а выгляжу на 40. © Подслушано / Ideer
- Так сложилось, что я выгляжу моложе своих лет, и в связи с этим со мной не раз случались курьезы. В 24 года встречалась с парнем. Решили сходить в Эрмитаж, отстояли очень длинную очередь, несколько раз порывались уйти, но наконец мы у кассы, и парень говорит: «Мне два билета, пожалуйста». Кассирша глянула на меня и отвечает: «Дети сегодня бесплатно». Парень, поворачиваясь ко мне: «Какие дети?.. Ах, дети. Ну ла-а-адно». А в 30 лет пришла как-то в цветочный магазин с будущим мужем. Ему тогда 37 было. Он любит заниматься цветами и в тот раз искал какой-то суккулент. Расспрашивает продавщицу, а я тем временем рассматриваю, что есть в магазине. И тут продавщица вдруг мужа спрашивает: «Я смотрю, дочку тоже к цветам приобщаете?» Он потом у меня интересовался, это он так плохо выглядит или я хорошо сохранилась. © LampaTrampa / Pikabu
- Муж старше меня на 15 лет, стильный, а я выгляжу моложе своих лет. У нас трое детей. Пошли как-то с ним вдвоем в ресторан. Официантка косо на меня смотрела, плохо обслуживала, а когда я у нее спросила, где туалет, она выдала: «Что, свой бесстыжий нос припудрить?» Я пошла жаловаться. Она завопила, что ненавидит любовниц богатых мужиков. У него-то кольцо есть, а у меня нет. [Говорю], я кольцо сняла, потому что родила 3 месяца назад, похудела и оно спадает, и мы уже 12 лет женаты. Официантка извинилась. © Подслушано / Ideer
- Я маленькая и худенькая, занимаюсь спортом и всегда парилась из-за того, что выгляжу моложе своих лет. Однажды на соревнованиях в другом городе ко мне начали подкатывать 12-летние мальчишки из моей команды. Я знакомилась с каждым и лично приводила к стартовым протоколам, показывала свой возраст. На следующий день эти мелкие хитрюги стали приводить ко мне своих друзей из других сборных и спорить с ними на конфеты по поводу моего возраста. Столько сладостей я в жизни не ела — мелкие меня взяли в долю. © Подслушано / Ideer
- Мне было 42. Звонок в дверь. Открываю — пожилая женщина в очках говорит: «Я из КСК» — и добавляет: «Кто-нибудь из взрослых есть дома?» От неожиданности я машинально поворачиваюсь, захожу вглубь квартиры и говорю своему 17-летнему сыну: «Пойди спроси, что надо этой женщине из КСК». © Жанна Шин / Facebook
- А я в школьные годы очень взросло выглядела. Один раз, будучи в 7-м классе, привела брата-первоклашку в школу, а сторож мне и говорит: «Привела ребенка — иди домой». Ну я и пошла. © Ирина Ниенхаус / Facebook
- Мы переехали в Питер летом, и надо было устраивать дочь в школу — она как раз перешла в 8-й класс. Я сразу устроилась на работу и не имела возможности ходить с ней по школам. Поэтому с ней пошел мой сын, который старше сестры на 8 лет. То есть ей было 14 лет, а ему — 22 года. И вот пришли они в одну школу, а учительница говорит: «Сейчас проведу тест по математике. Только у меня один экземпляр. Давайте сначала девочка пройдет, а потом мальчик». И «мальчик» такой: «Э-э-э, я вообще-то на 6-м курсе университета». © Сандра / AdMe
- Разболелся зуб. 3 дня ждала, когда муж сможет посидеть с ребенком, чтобы к стоматологу сходить. Пришла на прием. Слышу:
— Деточка, кошечка, что ж ты так долго ждала-то? Надо было сразу идти.
— Мне ребенка не с кем оставить было, ждала, когда муж сможет выходной взять.
Врач отодвинулась:
— Кто ж так рано-то рожает?!
А мне вообще-то 22 года на тот момент было. © МадамА / AdMe
- Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я взяла мужа за руку и сказала: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / AdMe
- У меня разноцветные волосы, в ушах куча сережек, ношу кеды, да и вообще я миниатюрная и худющая. И вот, родив в 19 лет, я пошла с дитем и мамой в больницу. Проходим осмотр у врача, а у мамы при этом какое-то странное выражение лица. Выходим, и она рассказывает, что пока я «распаковывала» ребенка, врач ее спросила, есть ли мне хотя бы 16? И это я еще чуть пополнее тогда была. Неловко иногда доказывать, что ты взрослый. © AngelOK / AdMe
- Я всегда выглядел намного моложе своих лет. И чем старше я становился, тем больше люди удивлялись моему реальному возрасту. Самое любопытное стало происходить, когда мне исполнилось 70 лет. В шоке оказывались все, с кем я общался. Даже врачи. Обычно они заходят, смотрят на меня, потом в карточку, потом снова на меня. Особенно удивляются женщины-врачи. Может быть, 70 лет для них — это такая магическая цифра, которая подразумевает, что человек точно будет выглядеть старым. © Dan Roth / Quora
- Мне 46, но многие думают, что мне около 25 лет. Считаю, что для парня это хуже, чем для женщины, поскольку вы получаете меньше приятных и лестных комментариев из серии «О, вы так молодо выглядите!». В то же время ваша профессиональная компетентность может быть поставлена под сомнение — вас легко могут принять за стажера. Хотя есть и свои преимущества. Например, меня, как скейтбордиста, никто не спрашивает: «Почему ты до сих пор катаешься на этом дурацком скейтборде, когда тебе уже за 40?» © Mike Walker / Quora
- Оба моих родителя выглядят на 10 лет моложе своего возраста. И если бы я был девушкой, то моя генетика была бы подарком. Но я парень, и для меня это беда — быть Бильбо Бэггинсом до конца жизни. Мне 22, но я выгляжу на 5 лет моложе, и я ненавижу это. Хуже всего то, что у меня никогда не было девушки, как бы я ни старался. © D. Seehabutr / Quora
- Мне 24 года, и мне не нравится, что я выгляжу моложе. Я живу одна, и недавно у меня были проблемы со стационарным телефоном. Телефонная компания послала кого-то проверить, в чем проблема, и, когда я открыла сотруднику дверь, он спросил меня, дома ли мои родители. И вообще многие считают, что я все еще учусь в старшей школе. © Unknown author / Reddit
- Мне 26, и обычно мне говорят, что я выгляжу лет на 19–20. Моему мужу 28 лет, и пару месяцев назад его не пустили на фильм с рейтингом 18+. Правда, контролер извинился, когда мы показали удостоверение личности мужа. Также было много случаев, когда официанты в ресторане считали мое удостоверение личности поддельным. Они передавали его менеджерам для проверки и подносили к моему лицу, чтобы убедиться, что на фотографии действительно я. © quesupo / Reddit
- Я выгляжу намного старше своего возраста. Однажды в торговом центре ко мне приставала какая-то дама в возрасте. Когда я вернулся домой, тут же побрился, чтобы выглядеть немного моложе. Тогда мне было 16 лет. © llR34KT0Rll / Reddit
- На днях я была в парке и меня остановила полиция, потому что они думали, что я пропавшая 12-летняя девочка, которую они искали. К слову, мне 22 года. © mushie_mush / Reddit
- Я рано поседел. Мне постоянно предлагают скидку для пенсионеров, которой я пользуюсь, потому что чертовски устал слушать, как люди извиняются за то, что я выгляжу таким старым. Мою дочь также часто спрашивают, весело ли она проводит время со своим дедушкой. Мне всего 45. © tribdog / Reddit
А вы выглядите на свой возраст или, может быть, с вами тоже случались какие-то курьезы, связанные с этой темой?
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