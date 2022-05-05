20 кулинаров, которые доказали, что пироги — это вам не просто тесто с начинкой

В пирогах обычно больше всего ценят вкусную и сытную начинку. Если она удалась, то и украшать пирог ни к чему. Но с этим не согласятся кулинары, которые даже обычную шарлотку могут превратить в произведение искусства.

Мы в AdMe.ru нашли пироги, от одного вида которых слюнки текут. А корочка некоторых из них — настоящее загляденье.

Медовый пирог из песочного теста со сливочным сыром

«Я работаю в пекарне и люблю добавлять пирогам немного „перчинки“»

Надпись на пироге: «Укуси меня».

«Яблочный пирог. 8 лет пыталась сделать идеальную корочку, и наконец-то у меня получилось»

«Я приготовила пирог по мотивам сказок Беатрис Поттер. Начинка из яблок и полевых ягод»

Прямиком из духовки — греческий пирог со шпинатом и фетой

«С днем ​​рождения, Гарри!»

Тыквенный пирог с украшением в виде жирафа

«Моя невеста приготовила этот невероятный яблочный пирог в форме розы. На вкус это так же потрясающе, как и на вид»

«Я испекла пирог с печеньем для папы на день рождения. Он вырос в Гондурасе, бегал в детстве по джунглям, и я хотела отразить это в дизайне»

«Корочка сделана из миндально-розмаринового печенья, а начинка — лимонный творог, спирулина и черника».

Пастуший пирог

Черничный пирог «Пушин» к Международному дню кошек

Здесь 2 разных пирога, а украшения сделаны из белого шоколада

«Верхний пирог — традиционный рождественский минс-пай со сладкой начинкой, нижний пирог — яблоки со специями, а ножка и фигурка на грибе — белый шоколад. Крошечные грибы и точки на большом грибе — это запеченные безе».

«Слоны бредут по ободку моего тыквенного пирога. Я в восторге, что они сохранили форму!»

«Черничный пирог „Рапунцель“. На его приготовление у меня ушло 2 дня, но я довольна его видом и вкусом»

Полупрозрачный банановый пирог

Черничный пирог по мотивам мультсериала «По ту сторону изгороди»

«Маленькая деталь моего куриного пирога в честь Дня числа пи»

«Мой „змеиный“ пирог»

Ого! Сначала я подумала, что это румяна-шарики или какая-то причудливая драгоценная камея. © omnipink242 / Reddit

«Я испекла пирог с яблоком и чаем матча для Слизерина, черникой для Когтеврана, персиком для Пуффендуя и вишней для Гриффиндора»

«Мне 41 год, и это уже 3-й пирог от моего бати мне на день рождения. Он очень старался!»

Надпись на пироге: «Артем, с днем рождения. Батя».