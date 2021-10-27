20 кулинарных изысков, вышедших на свет из темнейших уголков человеческой фантазии

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От фиаско на кухне никто не застрахован. Промахи случаются и у любителей, и у профессиональных поваров. В такие моменты главное — ни в коем случае не отчаиваться и продолжать экспериментировать с приготовлением новых блюд. И однажды полученный результат превзойдет все ваши ожидания.

Мы в AdMe.ru познакомились с постами пользователей сети, которые не понаслышке знают о том, что такое кулинарный провал. А в бонусе докажем, что с трудностями можно столкнуться даже при жарке картошки.

«Клянусь, я сделала их не для того, чтобы разместить в интернете»



«Сестренка приготовила шоколадный пирог. На вид не очень, но съедобно»

«Жена попробовала приготовить печенье»

«Мой первый и, скорее всего, последний пирог в жизни»

«Дети просили кролика, и мне пришлось импровизировать»

Получился кролик, которому приходится работать по 16 часов за морковь. © Sheldon_234 / Reddit

«Я сегодня приготовила торт и съела почти все сама. Уродский, но вкусный!»

«Некрасиво, но вкусно. На ужин курица с пельменями»

«Торт, который я испекла для вечеринки в честь Хеллоуина. Я им все равно довольна»

«Хотел приготовить клубнику в шоколаде, но у меня не было клубники. Поэтому встречайте: шоколадный виноград»

«Мой 3-летка заявил, что хочет сэндвич с горохом»

«Я страшно разочарована тортом: вот что должно было быть, а вот что получилось. Спасибо, что испортили вечеринку по случаю 16-летия моего сына!»

«Отец поставил вариться яйца, а потом ушел на несколько часов»

«У меня ушло 2 часа на приготовление этого кошмара»

«Хотелось сделать торт в любимом цвете именинника. Но видимо, оранжевый превратил осьминога в краба»

«Пирог с кедровыми орешками. Папа сказал, что они похожи на каких-то жуков»

«Жуткие блинчики для моих сорванцов. Выглядят не очень круто, но они их любят»

«Получились кексы-монстры в виде Пикачу на день рождения моей дочери»

«Хлеб, взбитые сливки, банан и мед»

«У меня родилась племянница, и я сделал в честь этого мясной рулет»

«Жена приготовила это»

Бонус: иногда с трудностями можно столкнуться даже при жарке картошки

В детстве решила пожарить картошку. Нарезала, сковородку поставила на плиту, жарю. Чувствую, масла маловато. Хвать банку с маслом, еще подумалось, что она тяжелая какая-то, и ну наливать. А масло тоже странное: не льется, а тянется как-то, как сироп. Но ничего, налила, перемешиваю. Решаю попробовать и обалдеваю. Это был мед! Банки одинаковые стояли рядом, я не посмотрела. Помню, мама очень ругалась, так как достала мед по страшному блату. © Татьяна Дунаевская / Facebook