20+ кудряшек, которые научились жить со своими локонами и теперь счастливы как никогда

Обладательницы кудрявых волос изо дня в день тратят кучу времени на уход за своей шевелюрой. Ведь без должного внимания волнистая прическа может напоминать одуванчик или, наоборот, грустно свисать сосульками. Многие носительницы кучеряшек не выдерживают каждодневного марафона и выпрямляют свои завитки утюжком или записываются в салон на процедуру по выпрямлению волос.

Мы в AdMe.ru всегда за естественность, поэтому посвятили сегодняшнюю статью кучерявым людям, которые научились жить со своими неукротимыми локонами. А в бонусе вас ждут мужчины, которым тоже чертовски идут кудряшки.

«2020-й — год, когда я полностью приняла и полюбила свои локоны»

«Вот как мои волосы выглядят после укладки»

«Как уложил мои волосы стилист и как укладываю их я в домашних условиях. Причем она сама была кудрявая»

Ваши домашние локоны выглядят потрясающе! © CAPTCHA_is_hard / Reddit

Я так и не нашла стилиста, который бы справился с моими натуральными кудрями. © RatmiIk / Reddit

«Моя начальница сказала, что ей не по нраву, что я хожу на работу с такими спутанными волосами. Ржу не могу»

Мой коллега тоже сказал: «С выпрямленными волосами ты выглядишь намного профессиональнее». Я посмеялась над ним. © sirownski / Reddit

«Разница между фото примерно 9 месяцев. Изумрудный цвет волос получился случайно, по идее, он должен был быть синим. Но я очень довольна»

«Мои волосы в мокром состоянии и после укладки. Есть те, кто не верит и обвиняет меня в использовании бигуди»

«Меня называют Медузой Горгоной. Пожалуй, сочту это за комплимент»

«Раньше всегда носила косу, так как не знала, что делать со своей мочалкой на голове»

Теперь ты выглядишь намного моложе! Эта коса делала тебя старше. © DragonflyDelight47 / Reddit

«Раньше я выпрямляла и обесцвечивала свои волосы, а еще часто стригла. Так рада, что мне больше не нужно всего этого делать. Обожаю свои длинные волосы»

«Обновила длину. Чувствую себя замечательно. Мои „до“ и „после“»

«Завтра мне исполняется 52 года. Вьющиеся волосы всю жизнь со мной»

«Волосы наконец-то коснулись моих плеч после того, как я решила их отрастить»

«2016 год и 2012 год»

«Разница ровно в год»

«После долгих лет стремления иметь прямые волосы я решила полюбить свои локоны»

«Между этими „до“ и „после“ прошло 14 месяцев. AdMe.ru даже помещал одно из моих фото в свою статью»

Я никогда не видел азиатку с кудрявыми волосами. Ты потрясающая! © Tropicanasunset / Reddit

«Возможно, моя жизнь далека от идеала. Но не мои кудри»

Бонус

«Обычно муж просто моет голову шампунем и собирает мокрые волосы в хвост. Но сегодня он позволил мне поухаживать за его прекрасными локонами. Его волосы в 2 раза длиннее и в 4 раза гуще, чем у меня»

Ваш муж похож на Льва из «Волшебника страны Оз», над которым поработали стилисты Изумрудного города. © RagingAardvark / Reddit

«Раньше я был очень большим и решил не стричь волосы, пока не похудею. Теперь я влюблен в свои волосы и тело»

«Кто-нибудь знает мой тип завитков? Лично я просто вижу катушки»

Понятия не имею, но это очень красиво! © ******Tide / Reddit

«Раньше, когда я думал, что мои волосы прямые. И сейчас, когда я просто плыву по течению»

«Чувствую себя так, будто сошел с картины Боттичелли»

«Раньше я и не догадывался, что у меня вьющиеся волосы. Это открытие стало самым важным за последние несколько лет»