20+ кудряшек, которые научились жить со своими локонами и теперь счастливы как никогда
Обладательницы кудрявых волос изо дня в день тратят кучу времени на уход за своей шевелюрой. Ведь без должного внимания волнистая прическа может напоминать одуванчик или, наоборот, грустно свисать сосульками. Многие носительницы кучеряшек не выдерживают каждодневного марафона и выпрямляют свои завитки утюжком или записываются в салон на процедуру по выпрямлению волос.
Мы в AdMe.ru всегда за естественность, поэтому посвятили сегодняшнюю статью кучерявым людям, которые научились жить со своими неукротимыми локонами. А в бонусе вас ждут мужчины, которым тоже чертовски идут кудряшки.
«2020-й — год, когда я полностью приняла и полюбила свои локоны»
«Вот как мои волосы выглядят после укладки»
«Как уложил мои волосы стилист и как укладываю их я в домашних условиях. Причем она сама была кудрявая»
- Ваши домашние локоны выглядят потрясающе! © CAPTCHA_is_hard / Reddit
- Я так и не нашла стилиста, который бы справился с моими натуральными кудрями. © RatmiIk / Reddit
«Моя начальница сказала, что ей не по нраву, что я хожу на работу с такими спутанными волосами. Ржу не могу»
- Мой коллега тоже сказал: «С выпрямленными волосами ты выглядишь намного профессиональнее». Я посмеялась над ним. © sirownski / Reddit
«Разница между фото примерно 9 месяцев. Изумрудный цвет волос получился случайно, по идее, он должен был быть синим. Но я очень довольна»
«Мои волосы в мокром состоянии и после укладки. Есть те, кто не верит и обвиняет меня в использовании бигуди»
«Меня называют Медузой Горгоной. Пожалуй, сочту это за комплимент»
«Раньше всегда носила косу, так как не знала, что делать со своей мочалкой на голове»
- Теперь ты выглядишь намного моложе! Эта коса делала тебя старше. © DragonflyDelight47 / Reddit
«Раньше я выпрямляла и обесцвечивала свои волосы, а еще часто стригла. Так рада, что мне больше не нужно всего этого делать. Обожаю свои длинные волосы»
«Обновила длину. Чувствую себя замечательно. Мои „до“ и „после“»
«Завтра мне исполняется 52 года. Вьющиеся волосы всю жизнь со мной»
«Волосы наконец-то коснулись моих плеч после того, как я решила их отрастить»
«2016 год и 2012 год»
«Разница ровно в год»
«После долгих лет стремления иметь прямые волосы я решила полюбить свои локоны»
«Между этими „до“ и „после“ прошло 14 месяцев. AdMe.ru даже помещал одно из моих фото в свою статью»
- Я никогда не видел азиатку с кудрявыми волосами. Ты потрясающая! © Tropicanasunset / Reddit
«Возможно, моя жизнь далека от идеала. Но не мои кудри»
Бонус
«Обычно муж просто моет голову шампунем и собирает мокрые волосы в хвост. Но сегодня он позволил мне поухаживать за его прекрасными локонами. Его волосы в 2 раза длиннее и в 4 раза гуще, чем у меня»
- Ваш муж похож на Льва из «Волшебника страны Оз», над которым поработали стилисты Изумрудного города. © RagingAardvark / Reddit
«Раньше я был очень большим и решил не стричь волосы, пока не похудею. Теперь я влюблен в свои волосы и тело»
«Кто-нибудь знает мой тип завитков? Лично я просто вижу катушки»
- Понятия не имею, но это очень красиво! © ******Tide / Reddit
«Раньше, когда я думал, что мои волосы прямые. И сейчас, когда я просто плыву по течению»
«Чувствую себя так, будто сошел с картины Боттичелли»
«Раньше я и не догадывался, что у меня вьющиеся волосы. Это открытие стало самым важным за последние несколько лет»
А у вас прямые или вьющиеся волосы? Посещала ли вас мысль кардинально сменить свою прическу?
Фото на превью *****gingeredjess / Reddit
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