20+ крутышек, которые взяли и достигли своей цели, пока другие языками мололи

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни о чем-нибудь мечтал: быть сильным, как Арнольд Шварценеггер, иметь домик у моря или возможность есть шоколад на завтрак, обед и ужин. Но одни люди со временем забывают о своих грезах, а другие упорно идут к цели и добиваются того, что когда-то казалось нереальным.

Мы в AdMe.ru уверены, что мечты нужно осуществлять, поэтому с удовольствием прочитали истории пользователей сети, которым это удалось.

«10 лет назад родители подарили мне швейную машинку. В прошлом месяце я наконец-то окончила колледж и стала модельером. Я счастлива как никогда!»

«Лет 5–7 хотел себе купить кабриолет или родстер. Просто иррационально: хочу машину без крыши, и все тут»

«Но то денег было жалко, то более важные дела подворачивались, то аргумент „Да у нас лето 3 месяца!“ казался весьма убедительным. А этим летом понял, что если не сейчас, то никогда. Да, машина далеко не новая, но, как оказалось, для кайфа это не главное».

«Завел наконец-то себе „тыгыдыма“. Радости полные штаны! Поздравьте меня! Мальчик, 33 годика»

Мама, как всегда, была права

Я в детстве очень хотела съесть целую жареную курицу. Мама всегда говорила, что не влезет. Ну вот, когда мне было 30, разговорилась с подружкой, и оказалось, что она тоже об этом мечтала. Купили мы с ней по курице гриль. Не влезла! Только половинку осилила. Мама была права. © Елена Кудрявцева / Facebook

«В детстве, когда смотрела американские фильмы, всегда удивлялась тому, что герои открывают холодильник и берут оттуда банку колы или другой газировки»

«Тогда мой детский мозг просто кипел от такой роскоши. И главное, только маленькие баночки у них были, а не огромные 2-литровые бутыли. Не из общего бидона разлито, а твое личное, крохотное персональное счастье! Теперь я сама могу это делать. И да, отдельное удовольствие — предлагать гостям что-то на выбор».

«Этим летом исполнил свою мечту и добрался до Байкала на мотоцикле из Саратовской области»

«Байкал я представлял не таким. В реальности все намного круче и эпичнее!»

«Мне 29 лет. Я стала заниматься тем, о чем давно мечтала, и заодно 30 кг сбросила. Пошла на бокс и борьбу, и мне это нравится. Чувствую себя супергероем»

Оказалось, что иногда осчастливить себя любимую проще простого

Так и не купили лосины в 90-х, когда мне 9 лет было. Спустя 20 лет увидела на AliExpress, купила 10 пар, да таких расцветок, о которых и мечтать не могла. Мечты должны сбываться! © Катерина Ревина / Facebook

«Все детство мечтала о кукле-африканке, но в 90-е и нулевые таких кукол просто не поставляли в Россию. А в прошлом году я увидела ее (на фото слева)»

«Никогда бы не подумала, что мне понравится Barbie, но я в нее прямо влюбилась!

Ну и, как водится, они не селятся поодиночке. Теперь у меня их 3. Во мне скачет от счастья довольный ребенок».

«„Яхту нужно покупать в молодости, пока глупый, а то потом все деньги на саженцы будут уходить“, — говорили мне»

«И как только на висках начала проступать седина, было решено: пора! Ну, в общем, вот: сбылась мечта идиота».

«С детства хотел себе телескоп. И вот настал момент истины — купил. Теперь звезды стали ближе»

«Недавно сбылась моя мечта: вот такое чудо у меня появилось»

«Через 4 года после того, как я начала худеть. Я чертовски горжусь собой!»

Круто, когда с возрастом можешь делать то, о чем в детстве только грезил

Давно мечтала просто сорваться с места, купить билеты, улететь на море на выходные и провести эти дни, оторвавшись по полной. Моя мечта наконец-таки сбылась! Сидела на работе в пятницу, и мне пришла в голову мысль: а почему бы и нет? Деньги теперь не проблема. Купила билеты и уже вечером летела к Черному морю. Это были самые счастливые выходные в моей жизни! © Подслушано / VK

«Мне 18, и мечтой всей моей жизни был переезд в Австрию и поступление в Венский экономический университет. Никто не верил, что это случится. Но я это сделала!»

«Эту фотографию моего университета сделала я сама».

«Всего $ 100 — и мечта детства сбылась. Я купил этот игровой автомат на блошином рынке. Он работает!»

«Когда мне было 10 лет, я стоял около витрины игрушечного магазина и смотрел на танк. Он стоил невероятные ₽ 7»

«И тогда я поклялся, что, когда вырасту и у меня будет много денег, я обязательно куплю себе такой. И вот наконец я осуществил свою детскую мечту. У меня уже есть внуки, мы вместе устраиваем настоящие танковые бои во дворе, и я счастлив! Мальчик Валера, 56 лет».

«25 лет хотел это сделать и наконец-то смог — я купил самолет! Трудно поверить, но всего 5 лет назад я был бездомным. Очень счастлив и даже немного напуган»

«Мне 32. Мечтал о собаке, сколько себя помню. Месяц назад мой ребенок попросил себе любимца, и вот сегодня я забрал лучшего из лучших»

«С 6 лет грезила о доме у моря. Неделю назад мечта сбылась!»

Никогда не поздно взять и осуществить то, что хотел с самого детства

В детстве из-за близорукости и слабой координации велосипед был мне недоступен. А в 26 про мою мечту узнали коллеги из IT-отдела. Всю жизнь буду им благодарна: у них спортвелики классные, но они не побоялись оставлять то один, то другой мне на выходные и дали пару-тройку уроков катания. И та-дам! — в 26 впервые сев на велик, свезя пару раз локти и коленки, я научилась кататься! Радовалась как ребенок. © Аля Хлебникова / AdMe

«Я 15 лет хотел играть в хоккей. Наконец-то начал и даже выиграл чемпионат»

«Моя мечта детства, которая превратилась в реальность. Все началось именно со вкладыша жвачки Turbo»

«В детстве хотела, чтобы у меня во дворе росли 100 розовых кустов. Потом надолго забыла об этой идее, жила в квартирах»

«Несколько лет назад сама не поняла, зачем купили дом с двором. И вдруг до меня дошло, для чего это. Теперь у меня цветник, и за несколько лет я посадила более 150 кустов роз».

«После 10,5 лет совместной жизни и 8 лет брака моя мечта наконец сбылась!»