20+ крутых заброшенных мест, над которыми в полную силу поработала природа и время

В мире огромное количество мест, которые вызывают восхищение и притягивают к себе тысячи и даже миллионы туристов. Однако есть не менее достойные объекты, но только созданные человеком, природой и временем — главными строителями самых необычных достопримечательностей на планете. Зачастую такие места обнаруживаются совершенно случайно.

С ярко горящими глазами и неподдельным интересом мы в AdMe.ru вдохновились на создание небольшого обзора любопытных, но всеми забытых мест.

1. Автомобильное кладбище

2. «Я вошел в заброшенный ускоритель частиц и нашел это»

Где можно просто наткнуться на заброшенный ускоритель частиц? © Giant-Genitals / reddit

3. Забытый ресторан 50-х годов

4. Вилла с видом на озеро в Италии, заброшенная более 60 лет назад

5. «Нашел старое позабытое кафе, когда ехал по проселочным дорогам»

«Не совсем уверен, где-то в северной части штата Нью-Йорк по направлению к Буффало. Просто увидел это на обочине дороги и решил остановиться и исследовать».

6. Заброшенный театр

Уму непостижимо, как что-то такое потрясающее могло просто остаться гнить. Можно открыть там ЛЮБОЙ бизнес, а не только театр, и я гарантирую, что он будет достаточно успешным, чтобы владелец земли был доволен арендной платой. © 4609203 / Reddit

7. Забытый и поглощенный пустыней дом в Калифорнии

8. «Хлев, которому не менее 100 лет, на ферме, принадлежащей семье моего мужа более 150 лет. Оставлен глубоко в лесу»

9. «Старинный особняк 1853 года постройки сейчас разрушается в лесу»

10. «Дом внутри пня в Сибеке, штат Вашингтон. Местные легенды утверждают, что он был построен преступником в бегах»

11. «Subway посреди ничего»

12. «Я оказался на заброшенной ракетно-ядерной базе»

Похоже, это был бы прекрасный дом. Просто нужны коврики и бра. © asforus / reddit

13. Забытый стадион «Понтиак Сильвердоум»

14. «Фотография с подсветкой в ​​водосточной трубе под заброшенной железнодорожной веткой, Австралия»

15. Старое заброшенное шоссе, Северная Калифорния

16. Брошенный корабль

17. Железный фонтан. Гюмри, Армения

18. «Поезд-призрак где-то в Европе»

19. «Заброшенное 400-летнее поместье в Италии, где жила младшая сестра Наполеона Бонапарта»

Где находится эта вилла? © mysticd***stick / reddit

Давайте не будем раскрывать никаких подробностей о его точном местонахождении, чтобы уберечь его от вандализма и краж. © explorationofdecay / reddit

20. «Выглядит как домик хоббита, а на самом деле это забытый винный погреб»

21. «Заброшенный бассейн в Дании»

22. «Заросшая церковь где-то посреди чего-то»

Если задуматься, все находится где-то посреди. © Yronno / reddit