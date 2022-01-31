20+ крутых вещей, от которых одни люди почему-то избавились, а другие без раздумий прибрали их к рукам

В нынешнее время безрассудного потребительства одни люди без раздумий выбрасывают разные вещи только потому, что они разонравились, физически устарели или вышли из моды. А другие не могут спокойно пройти мимо, когда видят выброшенную винтажную фоторамку или, например, картину, велосипед и даже новенький электросамокат.

Признаться, мы в AdMe.ru и сами без малейшего стеснения подобрали бы все те сокровища, что нашли герои нашей статьи. Они настоящие везунчики.

1. «Однозначно, это самая крутая фоторамка из всех, что я видел»

2. «Я нашла пару ботинок Timberland, которые лежали на мусорном баке у обувного магазина»

3. «Неожиданная находка. Не верится, что комиссионный магазин мог выбросить такую красоту»

«Это маленькие подвески Fabergé Imperial Collection. Оказывается, их вешают на бокалы, чтобы знать, какой из них ваш».

4. «Нашла этот огромный террариум у зоомагазина. Было очень тяжело вытаскивать его из мусорного контейнера. Кстати, замена сломанной двери стоит всего $ 16»

5. «Мой сын увидел этот детский стол с инструментами и сразу же стал с ним играть. Я очень этому рада»

6. «„Наенотила“ вот такую красоту, а что в нее класть — не придумала. Оливки, наверное. Что еще?»

7. «Моя жена наткнулась на этот диван, как только его вынесли из магазина. На нем еще были праздничные украшения»

8. Кто-то в Германии выбросил эти шоколадные фигурки

9. «Обнаружил его в мусорном контейнере у моей квартиры»

10. «Нашла у бака. Начальная стоимость на аукционе — € 200»

11. «Во время прогулки недалеко от дома нашла эту эспрессо-машину, которая мирно стояла у мусорного контейнера»

«Я как раз подумывала купить эспрессо-машину, так что все сложилось потрясающе! Она отлично работает (я ее очень тщательно очистила). Кстати, розничная цена такой — $ 250».

12. «Нашла коньки около мусорки»

«Живу в Израиле. Люблю кататься на коньках, хотя редко получается. У меня были коньки, очень старенькие, которые окончательно и бесповоротно пришли в негодность. Было жалко покупать новые коньки, чтобы использовать их раз в 100 лет: глупо. Практически сразу после того, как выбросила старые, нашла эти около мусорки. Мой размер. Они ждали меня. Успела обкатать».

13. «Этот ковер 3×4 (без кота) я нашла рядом с мусорным баком. Отличный чистый ковер»

14. «Никогда я еще не была так счастлива оттого, что нашла выброшенную кем-то вещь»

«Точно такие же я нашла в сети по $ 500 за штуку. Однозначно собираюсь их очистить, а ножки перекрасить, хотя я люблю золото в сочетании с изумрудом. И у меня есть комната именно в этих двух цветах».

15. «Нашла у помойки. Судя по набору предметов, у кого-то умерла бабушка, а дети или внуки выбросили „барахло“»

16. «Вчера вечером выносила мусор, вижу — стоит скромненько в снегу. А я ведь так хотела стул с подлокотниками»

17. «Вышла на балкон. Смотрю — стоит огромный постер. Вижу дворника, кричу: „Это выбросили?“ Отвечает: „Да“. Метнулась вниз. Теперь надо найти стену для него»

18. «Из контейнера забрала на работу 2 комплекта посуды. Отмыли в посудомойке, все довольны. Будем культурно кофе пить, с блюдцами»

19. «Нашел этот комод у мусорного бака соседей»

20. «В переулке нашли кофемолку возрастом более 100 лет!»

21. «Нашла электросамокат XR Ultra в отличном состоянии»

«Полная батарея, работающие фары! Нужно было лишь купить для него новое зарядное устройство. Боже мой, зарядка за $ 17 для бесплатного самоката стоимостью $ 400! Мы на седьмом небе от счастья! Кстати, его вряд ли украли, а потом бросили, так как обычно такие вещи просто так в снегу не оставляют, а ломают и бросают с разряженным аккумулятором под автострадой. Тем более самокат мы нашли в престижном районе, где ​​люди выбрасывают целые спальные гарнитуры, я видела это своими глазами».

22. «Обнаружила это на крышке мусорного контейнера как раз в тот момент, когда шла собирать полевые цветы»

23. «Нашел эту обувь. Туфли моего размера, стоят они € 300 за пару. А цена сандалий — около $ 100»

24. «Думаю, это самые милые вещи, которые я вытаскивала из мусорного бака»