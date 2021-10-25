19 крутых вещей от дизайнеров, которые точно не задумывались, как люди все это будут мыть

Когда мы в интернете или магазине с восторгом рассматриваем стильные предметы интерьера или мебель, то зачастую не задумываемся о том, а как их вообще вытирать от пыли или мыть. И уже после покупки, когда доходит дело до уборки, начинаем сердиться на себя, что попались на крутой дизайн. Ведь чем ровнее поверхность, тем проще ее чистить.

Мы в AdMe.ru любим оригинальные предметы интерьера. Но отныне перед тем, как что-то подобное себе приобрести, несколько раз подумаем, легко ли это будет мыть.

1. Представьте, каково вытирать от пыли такую громадину

2. Полка из корня тикового дерева

3. «Выглядит очень клево. Но мыть ее — та еще пытка»

«Кстати, под осьминогом — пустота».

4. «Представляю, как будут выглядеть брызги зубной пасты на этой раковине»

5. А вот еще зеркало из аметистовой жеоды

6. Вот пример того, как скапливается пыль во всех этих завитушках. Попробуйте такое отмыть

7. Не верится, что этим кто-то пользуется

8. Дерево для кота

9. Зеркало с деревянной рамой

10. Эффектно, но убирать крошки с этого угла замучаешься

11. Икеевская люстра из ткани

12. А еще есть такая настольная лампа

13. Красиво, но как только представишь, что все эти изгибы, веточки придется протирать от пыли... Нет, спасибо

14. В это зеркало легко влюбиться. И легко возненавидеть, когда придет пора вытирать с него пыль

15. Блюдце с чашкой в стиле стимпанк

16. Интересно, как долго эти камни будут оставаться такими чистыми

17. Эти кораллы так просто тряпкой не протрешь

18. Люстра из стекла

19. Выглядит круто, только как налет удалять?