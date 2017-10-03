20 преподавателей, которые знают правильный подход к студентам

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Быть учителем — нелегкий труд, требующий времени, нервов и, конечно же, педагогического таланта. AdMe.ru сделал подборку преподавателей, которые искренне любят свою профессию и подходят к ней с юмором и задором.

Преподаватель сказал, что за болтовню в аудитории будет рисовать мертвых котиков

Учитель химии решил украсить новогоднюю елку

Студент сделал опечатку, преподаватель не растерялся

Учительница из Мексики нарядилась Дональдом Трампом

Чему учат на медицинском

Небольшое шоу на Хеллоуин от преподавателя химии

«Учитель нарисовал это на доске, пока мы писали контрольную»

Профессор нарядился в костюм миньона и пробыл в нем 50 минут

«Случайно порвал листочек с контрольной по математике. Учитель дорисовал это»

Учителю надоело, что ему все время забывают вернуть калькулятор

Зачем тянуться через парту, если можно на нее лечь?

Преподаватель физики одолжил мою кепку

В аудиторию залетела оса. Преподаватель решил проблему радикально

Когда преподаватель — фанат «Игры престолов»

Этот учитель отказывается вести уроки в классе без доски с мелом. Вот одно из его последних творений

Учитель истории нарядился в кольчугу, чтобы заинтересовать школьников своим предметом

В классе не нашлось карты, поэтому учитель решил нарисовать ее сам

Ученица курит в туалете, а учитель ждет ее под дверью

Реакция учителя на результаты теста по физике

Преподаватель надел маску, чтобы студенты не видели выражения его лица, когда он выставляет оценки