20+ бомбических свадебных нарядов, о которых девушки просто не смогли промолчать

Когда мы слышим слово «свадьба», на ум неизменно приходят марш Мендельсона, блеск обручальных колец и образ девушки в роскошном платье. Конечно, в современном мире далеко не каждое празднество предполагает эти атрибуты. Но едва ли найдется женщина, которая ни разу в жизни не представляла себя в роли счастливой невесты, пусть даже совсем не всерьез.

А героини нашей сегодняшней подборки как следует подготовились к этому важному дню и смогли отыскать то самое свадебное платье своей мечты. Мы в AdMe.ru от души порадовались за них и так восхитились красотой нарядов, что решили сделать о них отдельную статью.

«Это платье не понравилось ни жениху, ни друзьям. Но я нашла то самое»

«Я сказала „да“ платью своей мечты»

«Мое индийское свадебное платье. Это самый блестящий наряд из тех, что были в магазине»

«Интересно, а кто-нибудь еще останавливал свой выбор на первом же платье, которое довелось примерить?»

«Мой жених — индиец, и я всегда знала, что хочу надеть индийское платье на нашу свадьбу в стиле фьюжен»

«Я подумала, что мое платье кажется слишком простым, и добавила кое-какую деталь. Черт возьми, как же я была права!»

«Никогда не хотела белое платье. И когда примерила это синее, сразу же в него влюбилась»

«Минус 68 кг — и я смогла наконец купить свадебное платье!»

«Если бюджет ограничен, всегда можно пройтись по магазинам одежды для выпускного. Вот этот бриллиант обошелся мне в $ 800»

«Вчера забрала свое не совсем обычное платье»

«Я просто обожаю свой наряд с цветочным принтом»

«Чувствовала полное равнодушие к свадьбе. Ровно до того момента, пока не увидела платье своей мечты»

«Мое платье наконец-то прибыло! Я очень довольна»

«Это было единственное платье, которое я примерила. Надела и подумала: да, вот оно»

Не позволяйте никому указывать вам, что делать: это ваша свадьба

«Сегодня привезли мое платье. Я не смогла бы быть еще счастливее!»

«Мое разноцветное платье. Только теперь у меня заминка с букетом и цветом нарядов для подружек невесты»

Зимнее свадебное платье

«Похудела на 10 кг, и это платье теперь даже немного висит на мне. Беру!»

Совет: убедитесь в том, что ваше свадебное платье можно использовать как одежду для беременных

«Получила фото своей накидки. Я так счастлива, что надену эту красоту!»

«Я женщина крупная и почти отказалась примерять платье из-за неуверенности в себе. Но в день икс чувствовала себя потрясающе»

«Абсолютно уверена, что нашла то самое платье»