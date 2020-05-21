20+ крутых советов, которые люди получили в интернете, опробовали на себе и оценили на 10/10
Иногда случайная фраза, увиденная в интернете, может изменить всю жизнь или хотя бы облегчить ее. Пользователи сайта Reddit решили обсудить лучшие советы, которые они нашли во Всемирной сети, и эта тема собрала более 5 тысяч комментариев.
Мы в AdMe.ru прочитали все ответы и взяли несколько лайфхаков себе на заметку. Возможно, что-то из этих рекомендаций станет настоящим открытием и для вас.
- Если дело занимает не более 5 минут, сделайте его сейчас. Если это требует больше времени, разбейте работу на 5-минутные отрезки и начните ее немедленно. Возможно, вы не завершите задачу, зато будете постепенно прогрессировать. © Kind_Man_0 / Reddit
- Когда маленький ребенок начинает плакать, принесите ему стакан воды и скажите, что если он прямо сейчас не выпьет ее, то больше не сможет рыдать, потому что у него кончатся слезы. Этот способ всегда успокаивает малышей. © Acornsie / Reddit
- Наведите порядок у себя дома в четверг вечером. Я начал так делать, прочитав совет в интернете, и это позволило мне не напрягаться в выходные. © upsetungulat / Reddit
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После душа стряхните лишнюю воду с вашего тела при помощи рук. Это займет всего пару секунд, но поможет вам очень быстро высохнуть, при этом не оставить лужу на полу и не так сильно намочить полотенце при вытирании. © RubeRides / Reddit
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Вы всегда должны покупать качественные вещи, которые «отделяют вас от земли», такие как обувь, стулья, матрас. Не жалейте на это деньги: спина и суставы позже скажут вам за это спасибо. © lycheemochi / Reddit
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Некая девушка написала, как они c мужем ходят в новый ресторан каждый месяц в день годовщины их свадьбы. Мы с партнером взяли это на вооружение и делаем так уже больше года. Это действительно весело! И гарантирует нам, что мы не будем ходить в одни и те же 5 мест снова и снова. © interstatebus / Reddit
- Никогда не делайте больше 2–3 пшиков духами. Если вы не можете почувствовать аромат парфюма на себе, значит, все в порядке. © nicogreek / Reddit
- Если вы чувствуете себя подавленным и не знаете, как избавиться от беспокойства, займитесь уборкой или почистите что-нибудь. © paxtana / Reddit
- Не держите картофель и лук в одном шкафу: лук выпускает газ, от которого картошка гниет. Я не знал об этом и постоянно удивлялся, почему картофель портится. © Smokron85 / Reddit
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Один пользователь упомянул, что сказал своему ребенку, будто его уши краснеют каждый раз, когда он врет. Я выдал своему сыну то же самое, и он до сих пор верит в это. Самое забавное: если он видит взрослого с красными ушами, он невероятно счастлив сообщить человеку, что знает, что тот лжет обо всем на свете. © greypoupan / Reddit
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Чтобы почистить микроволновую печь, поставьте туда стакан воды и доведите ее до кипения — тогда вы cможете просто стереть тряпкой всю засохшую грязь. © speak2easy / Reddit
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Один богатый человек на вопрос, какой самый важный совет он бы дал бедным, ответил просто и лаконично: «Учитесь лгать». Сначала я принял его слова за сарказм, но потом осознал, что это работает. Благодаря этой маленькой хитрости я нашел работу, перестал быть бездомным и понял, что иногда проще и продуктивнее соврать, чем объяснять людям, которым все равно, что с тобой происходило на самом деле. © SamGlass / Reddit
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Если вы куда-то переезжаете, приготовьте коробку для первого дня и положите туда немного посуды, Wi-Fi-роутер, ноутбук, одежду, туалетные принадлежности и другие вещи первой необходимости. Это позволит вам чувствовать себя комфортно, пока вы ожидаете доставку остальных вещей. © moe_skweeto / Reddit
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Если вы оказались на грани того, чтобы разрыдаться, найдите случайный объект в поле зрения и начните мысленно описывать его. Это позволит вашему мозгу перезагрузиться и не поддаться эмоциям. © For_The_Sail_Of_It / Reddit
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Сегодня пришла соседка и высказала мне, что я должен заставлять своих детей молчать до 10 утра, потому что они шумные и мешают ей отдыхать. Буркнула, что мне надо бы найти другую квартиру. Я просто взял и уставился на нее, не говоря ни слова, как советовали в интернете. В конце концов она извинилась и выдала, что не хочет никаких проблем, а я просто закрыл дверь и продолжил завтракать. © cheekyrose_ / Reddit
- Если у вас остался вареный рис, не стоит класть его в холодильник: так он станет сухим. Лучше оберните его пищевой пленкой и положите в морозилку. Когда захотите поесть, просто разогрейте рис в микроволновке на средней мощности. © zubbs99 / Reddit
- Если вы встанете слишком резко и почувствуете мерцание в глазах или слабость, напрягите пресс как можно сильнее, и все исчезнет. © LightningInTheRain / Reddit
- «Не позволяйте, чтобы этот день прошел впустую. Сделайте хоть что-нибудь для достижения своей цели, даже если это какая-то малость». Этот совет действительно помог мне. Даже если я не закончил начатое, это дает мне небольшое чувство удовлетворения оттого, что я кое-что сделал. © choralmaster / Reddit
А каким советом, полученным в интернете, пользуетесь вы?