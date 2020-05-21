20+ крутых советов, которые люди получили в интернете, опробовали на себе и оценили на 10/10

Один пользователь упомянул, что сказал своему ребенку, будто его уши краснеют каждый раз, когда он врет. Я выдал своему сыну то же самое, и он до сих пор верит в это. Самое забавное: если он видит взрослого с красными ушами, он невероятно счастлив сообщить человеку, что знает, что тот лжет обо всем на свете. © greypoupan / Reddit

Чтобы почистить микроволновую печь, поставьте туда стакан воды и доведите ее до кипения — тогда вы cможете просто стереть тряпкой всю засохшую грязь. © speak2easy / Reddit