20+ крутых советов бывалых родителей, которые детские капризы как орешки щелкают
Родительство — тот еще квест, пройти который без хитрости и смекалки кажется невозможным. Каждый день мамам и папам приходится изобретать новые способы, как накормить ребенка нелюбимой манной кашей, заставить подростка делать уроки или занять чадо хотя бы на 5 минут, чтобы самим перевести дух.
Чтобы облегчить жизнь друг другу, родители из разных стран выкладывают в сеть свои лайфхаки. А AdMe.ru рассказывает вам о них.
«Моя 4-летняя дочь до жути боится пауков. Я сделала средство, которое она распыляет везде. Теперь дома пахнет изумительно, ведь внутри флакона вода и спрей для тела»
«Пока-пока, паучки».
«Сегодня сын играл с цветком, пока тот не распался на части. Ребенок очень переживал, что сделал растению больно. Как поднять ему настроение? Пластырь»
Солнце на страже материнских нервов
«Чтобы мой дошкольник не мешал мне работать, я поставил у входа в комнату банку с печеньем, которое приковывает к себе внимание ребенка»
Замороженные на палочках для мороженого ягоды — вкусное и полезное угощение круглый год
В копилку ленивым папам
«Проблема: моя дочь постоянно забиралась на камин. Наблюдение: оказалось, она боится Элмо из „Улицы Сезам“. Решение: чучело для малышей»
Совет для мам грудничков
«Мой ребенок все время пытался отобрать у меня джойстик. Жена купила ему детский, теперь мы играем вместе. Хорошая инвестиция!»
Свой подход к каждому поколению
«Моя дочь не любит свою кроватку, поэтому теперь она спит на собачьей постели в цирковой палатке»
Как поймать ребенка на лжи
Как безопасно готовить на гриле, когда у вас маленькие дети
Если вы хотите занять чем-то детей, скажите им, что если они будут долго и глубоко копать, то найдут останки динозавров
Если фантазия иссякла и сказки на ночь утомляют
«Мои мальчики любят возиться в саду и все разрушать. Я решила объединить эти действия, и вот результат»
«Мы „вбили“ цветы в бумагу с помощью молотка».
Как получить заветные 15 минут отдыха от постоянных «мам, а давай...»
Чтобы ребенок не тратил много туалетной бумаги
«Кажется, так я могу рассказать детям о динозаврах и уговорить их поесть овощи»
- Мы с дочерью притворились динозаврами, едящими брокколи. Ей игра понравилась, она даже, как динозавр, откусила большой кусок овоща, а затем разревелась и спросила, может ли она выплюнуть это. И добавила, что не хочет быть динозавром. © comieronperdices / Reddit
«Когда родилась дочь, нам подарили столько игрушек, что я понятия не имела, где их хранить. Нашла простое решение: купила подвесной органайзер для обуви»
«Пожалуйста, скажите, что вы так же охлаждаете наггетсы для своих детей»
А какие родительские лайфхаки есть в вашем арсенале?
Фото на превью wrecktangled21 / Reddit
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