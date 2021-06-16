20+ крутых советов бывалых родителей, которые детские капризы как орешки щелкают

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Родительство — тот еще квест, пройти который без хитрости и смекалки кажется невозможным. Каждый день мамам и папам приходится изобретать новые способы, как накормить ребенка нелюбимой манной кашей, заставить подростка делать уроки или занять чадо хотя бы на 5 минут, чтобы самим перевести дух.

Чтобы облегчить жизнь друг другу, родители из разных стран выкладывают в сеть свои лайфхаки. А AdMe.ru рассказывает вам о них.

«Моя 4-летняя дочь до жути боится пауков. Я сделала средство, которое она распыляет везде. Теперь дома пахнет изумительно, ведь внутри флакона вода и спрей для тела»

«Пока-пока, паучки».

«Сегодня сын играл с цветком, пока тот не распался на части. Ребенок очень переживал, что сделал растению больно. Как поднять ему настроение? Пластырь»

Солнце на страже материнских нервов

«Чтобы мой дошкольник не мешал мне работать, я поставил у входа в комнату банку с печеньем, которое приковывает к себе внимание ребенка»

Замороженные на палочках для мороженого ягоды — вкусное и полезное угощение круглый год

В копилку ленивым папам

«Проблема: моя дочь постоянно забиралась на камин. Наблюдение: оказалось, она боится Элмо из „Улицы Сезам“. Решение: чучело для малышей»

Совет для мам грудничков

«Мой ребенок все время пытался отобрать у меня джойстик. Жена купила ему детский, теперь мы играем вместе. Хорошая инвестиция!»

Свой подход к каждому поколению

«Моя дочь не любит свою кроватку, поэтому теперь она спит на собачьей постели в цирковой палатке»

Как поймать ребенка на лжи

Как безопасно готовить на гриле, когда у вас маленькие дети

Если вы хотите занять чем-то детей, скажите им, что если они будут долго и глубоко копать, то найдут останки динозавров

Если фантазия иссякла и сказки на ночь утомляют

«Мои мальчики любят возиться в саду и все разрушать. Я решила объединить эти действия, и вот результат»

«Мы „вбили“ цветы в бумагу с помощью молотка».

Как получить заветные 15 минут отдыха от постоянных «мам, а давай...»

Чтобы ребенок не тратил много туалетной бумаги

«Кажется, так я могу рассказать детям о динозаврах и уговорить их поесть овощи»

Мы с дочерью притворились динозаврами, едящими брокколи. Ей игра понравилась, она даже, как динозавр, откусила большой кусок овоща, а затем разревелась и спросила, может ли она выплюнуть это. И добавила, что не хочет быть динозавром. © comieronperdices / Reddit



«Когда родилась дочь, нам подарили столько игрушек, что я понятия не имела, где их хранить. Нашла простое решение: купила подвесной органайзер для обуви»

«Пожалуйста, скажите, что вы так же охлаждаете наггетсы для своих детей»