20+ крутых снимков, которые заигрывают с нашим воображением

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Ракурс, везение и нужный момент вмиг могут превратить обычную фотографию в головоломку, и вот вам доказательства: дом-кот, змея-банан, недовольный мотылек и куртка в депрессии. Нужно только включить воображение — и вы окажетесь в мире, где все вокруг не то, что кажется.

Мы в AdMe.ru обожаем фотоиллюзии, и вот вам новая подборка таких снимков.

1. Первое правило составления резюме

2. «Дай-ка покажу, как нужно селфи делать»

3. Какой-то странный банан. Хотя постойте...

4. Видите косточку авокадо, да? А ее там нет

5. Корабль на крыше, Владивосток

6. Головастик собаки

7. Котенок по имени Гав

8. Мяу?

9. «На самом деле это не озеро, а крыша моей машины»

10. Что ты такое?

11. Кому-то еще кажется, что этот смузи в бутылке выглядит как палец?

12. Ловкий воришка

13. «Моя жена отправила мне это фото, когда я был на работе, и написала, что моя куртка в депрессии»

14. «Ко мне залетел мотылек, и он явно чем-то недоволен»

15. «Когда мои наушники заряжаются в темноте, племянник обходит их стороной»

16. Облачное привидение, дикое, но симпатичное

17. Когда ты со своим питомцем единое целое

18. «Креслу немного взгрустнулось, и я его понимаю»

19. Это не мясные деликатесы, а камни

20. Мозаика в виде пруда с рыбками

21. «Выжал себе апельсинового сока, и теперь он мне улыбается»

А вам удавалось сделать фотографии, на которых запечатлено не то, что кажется?