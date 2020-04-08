20+ крутых снимков, которые заигрывают с нашим воображением
Ракурс, везение и нужный момент вмиг могут превратить обычную фотографию в головоломку, и вот вам доказательства: дом-кот, змея-банан, недовольный мотылек и куртка в депрессии. Нужно только включить воображение — и вы окажетесь в мире, где все вокруг не то, что кажется.
Мы в AdMe.ru обожаем фотоиллюзии, и вот вам новая подборка таких снимков.
1. Первое правило составления резюме
2. «Дай-ка покажу, как нужно селфи делать»
3. Какой-то странный банан. Хотя постойте...
4. Видите косточку авокадо, да? А ее там нет
5. Корабль на крыше, Владивосток
6. Головастик собаки
7. Котенок по имени Гав
8. Мяу?
9. «На самом деле это не озеро, а крыша моей машины»
10. Что ты такое?
11. Кому-то еще кажется, что этот смузи в бутылке выглядит как палец?
12. Ловкий воришка
13. «Моя жена отправила мне это фото, когда я был на работе, и написала, что моя куртка в депрессии»
14. «Ко мне залетел мотылек, и он явно чем-то недоволен»
15. «Когда мои наушники заряжаются в темноте, племянник обходит их стороной»
16. Облачное привидение, дикое, но симпатичное
17. Когда ты со своим питомцем единое целое
18. «Креслу немного взгрустнулось, и я его понимаю»
19. Это не мясные деликатесы, а камни
20. Мозаика в виде пруда с рыбками
21. «Выжал себе апельсинового сока, и теперь он мне улыбается»
А вам удавалось сделать фотографии, на которых запечатлено не то, что кажется?
Фото на превью maxbrickem / Reddit